ETC | Ευρωπαϊκός τουρισμός & COVID: Σταθερή διάθεση για ταξίδια το 2021 – Τι αλλάζει στα κριτήρια επιλογής διακοπών

Παρά το δεύτερο κύμα κορωνοϊού στην Ευρώπη, το 54% των Ευρωπαίων δήλωσαν ότι θα κάνουν ταξίδι το ερχόμενο εξάμηνο, με την πλειονότητα (78%) να προγραμματίζει απόδραση εντός Ευρώπης.

Η διάθεσή τους για διακοπές είναι παρόμοια τόσο για εσωτερικό όσο και για εξερχόμενο τουρισμό στην Ευρώπη (39%).

Ωστόσο, καταγράφεται μείωση 18% των Ευρωπαίων που επιθυμούν να ταξιδέψουν μέχρι το τέλος του 2020 (σε σύγκριση με το πρώτο κύμα κορωνοϊού), καθώς οι ανησυχίες τους για την προσωπική υγεία εντείνονται.

Αυτά είναι μερικά από τα συμπεράσματα της πιο πρόσφατης έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδίων, ETC, με τίτλο «Monitoring Sentiment for Domestic and Intra-European Travel: Wave 2». Πρόκειται για τη δεύτερη εξαμηνιαία έρευνα που σφυγμομετρεί τις διαθέσεις των Ευρωπαίων από 10 μεγάλες αγορές εξερχόμενου τουρισμού (Γερμανία, Ην. Βασίλειο, Γαλλία, Ολλανδία, Ιταλία, Βέλγιο, Ελβετία, Ισπανία, Πολωνία και Αυστρία), για ταξίδια σε βαχυπρόθεσμη βάση.

Οι ευρωπαίοι ταξιδιώτες έχουν σταθερή και θετική άποψη σχετικά με τα ταξίδια όμως οι ανησυχίες τους ότι μπορεί να προσβληθούν από τον κορωνοϊό στον προορισμό και οι περιορισμοί καραντίνας έχουν ως αποτέλεσμα την αναβολή περισσότερων ταξιδίων για το 2021.

Τα ταξίδια εντός Ευρώπης αποτελούν την πρώτη επιλογή του 39% των Ευρωπαίων που σκοπεύουν να ταξιδέψουν εντός του ερχόμενου εξαμήνου στο εσωτερικό της χώρας τους και σε άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Η έρευνα ωστόσο δείχνει ότι αυξήθηκε κατά 6% η αβεβαιότητα σχετικά με τον χρόνο πραγματοποίησης του ταξιδίου και κατά 8% σχετικά με τον προορισμό έναντι της έρευνας από το πρώτο κύμα κορωνοϊού.

Τα ταξίδια αναψυχής αποτελούν το βασικό λόγο ταξιδιωτικού προγραμματισμού σε βραχυπρόθεσμη βάση για το 65% των Ευρωπαίων, ενώ οι επισκέψεις σε φίλους και συγγενείς είναι προτεραιότητα για το 20%.

Παρά τις επιπτώσεις του κορωνοϊού στους αστικούς προορισμούς, τα city break επικρατούν ως το αγαπημένο είδος ταξιδίου αναψυχής για το 21% των ερωτηθέντων. Παράλληλα, εν όψει του χειμώνα, παρατηρείται αύξηση 39% του μεριδίου των ερωτηθέντων που θα προτιμήσουν διακοπές για σκι και σνόουμπορντ.

Τα αεροπορικά ταξίδια συνεχίζουν να θεωρούνται τα πιο επισφαλή για το 20% των Ευρωπαίων, όσον αφορά τη μετάδοση του κορωνοϊού. Οι ευέλικτες πολιτικές ακύρωσης αποτελούν πλέον το βασικό παράγοντα που καθορίζει την απόφαση ταξιδίου για τους Ευρωπαίους (11%) και ακολουθεί η πιθανότητα αποτελεσματικού εμβολίου ή θεραπείας (10%).

Οι κύριες ανησυχίες όσων σκοπεύουν να ταξιδέψουν σε βραχυπρόθεσμη βάση συνεχίζουν να είναι οι κανονισμοί καραντίνας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού (15%), όμως η πιθανότητα να αρρωστήσουν στον προορισμό και τα αυξανόμενα κρούσματα κορωνοϊού (13% και τα δύο) είναι πλέον πιο σημαντικά από πριν. Η αβεβαιότητα σχετικά με την ακριβή ημερομηνία του ταξιδιού τους αποτελεί πολύ σημαντικό ζήτημα, με το 35% των Ευρωπαίων να μη γνωρίζουν πότε θα ταξιδέψουν.

Η έρευνα της ETC διεξήχθη σε δείγμα 6.000 Ευρωπαίων.