Έρευνα: Μόνο το 45% των Ευρωπαίων ξενοδόχων βλέπει πλήρη ανάκαμψη το 2021

Μειωμένο κατά 25,52% είναι το ποσοστό των ευρωπαίων ξενοδόχων που αναμένουν οτι θα ανακάμψουν οικονομικά το 2021 στα επίπεδα του 2019,σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στην έκδοση Ιουλίου του The Hotelier PULSE Report, που συντάσσεται από τις Guestcentric & Great Hotels of The World.

Τον Ιούνιο του 2020, πάνω από το 68% των Ευρωπαίων ξενοδόχων που συμμετείχαν στην έρευνα πίστευαν οτι θα ανέκαμπταν σε επίπεδα 2019 το 2021, ωστόσο τον Ιούλιο το ποσοστό τους έπεσε στο 43%.

Παράλληλα, το 84% των ευρωπαίων ξενοδόχων πλέον προβλέπουν απώλειες εσόδων άνω του 50% το 2020 έναντι 77% που προέβλεπταν το ίδιο τον μήνα Ιούνιο.

Σε επίπεδο πληρότητας τον Αύγουστο, οι ευρωπαίοι ξενοδόχοι αναμένουν μέσο όρο 40%, αυξημένο έναντι της προσδοκίας τους από τον Ιούλιο για πληρότητες 28%.

Από τον Ιούνιο, οι κρατήσεις παραμένουν στάσιμες, και βρίσκονται στο 40%-50% των επιπέδων του 2019.

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης οτι από όλες τις κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο του 2020 (το 22% των κρατήσεων της αντίστοιχης περιόδου του 2019), πάνω από τις μισές αφορούσαν διαμονές για τον ίδιο μήνα λόγω αβεβαιότητας.

Το 30% των ερωτηθέντων στην έρευνα ήταν διευθύνοντες σύμβουλοι και ιδιοκτήτες ξενοδοχείων, το 20% διευθυντές πωλήσεων, το 16% διευθυντές εσόδων, το 4% διευθυντές Front Office και το 3% διευθυντές μάρκετινγκ. Το 88% προέρχεται από την Ευρώπη.