Tο 1/3 των πολιτών πρόθυμο να πληρώσει για υπηρεσίες smart city

Η ζωή στις σημερινές πόλεις υπολείπεται κατά πολύ των αυξημένων προσδοκιών των πολιτών στην ψηφιακή εποχή, που διανύουμε. Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα νέας έκθεσης του Capgemini Research Institute, που διερεύνησε απαντήσεις από 10.000 πολίτες σε 10 χώρες και 58 πόλεις, προκειμένου να μετρήσει τον βαθμό ικανοποίησης τους από τις ψηφιακές υπηρεσίες, που απολαμβάνουν,

Η έρευνα διαπιστώνει ότι πολλοί πολίτες είναι απογοητευμένοι με τις υφιστάμενες ψηφιακές υπηρεσίες της πόλης στην οποία ζουν, δηλώνοντας πρόθυμοι να μετακομίσουν σε μια πιο ψηφιακά προηγμένη πόλη. Κατά μέσο όρο, τέσσερις στους δέκα πολίτες (40%) απαντούν ότι θα εγκατέλειπαν την πόλη τους, προκειμένου να απολαμβάνουν αυξημένες ψηφιακές υπηρεσίες σε μία άλλη πόλη.

Η έκθεση “Street Smart: Putting the citizen at the center of Smart City initiatives” αποκαλύπτει ότι περισσότεροι από τους μισούς πολίτες (58%) θεωρούν τις “έξυπνες” πόλεις πιο βιώσιμες, καθώς τους παρέχουν καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών (57%). Αυτό εξηγεί γιατί περισσότερο από το ένα τρίτο (36%) είναι πρόθυμοι να πληρώσουν ένα τίμημα για μία πόλη, που τους παρέχει υπηρεσίες smart city.

Η μελέτη του Capgemini Research Institute δείχνει ότι οι πολίτες, που χρησιμοποιούν υπηρεσίες smart city, είναι πιο ευχαριστημένοι με την ποιότητα της ζωής τους στην πόλη. Για παράδειγμα, το 73% δηλώνει ότι είναι πιο ικανοποιημένο από την ποιότητα ζωής σε θέματα που συνδέονται με την υγεία, όπως η ποιότητα του αέρα.

Χρηματοδότηση

Ωστόσο, η έρευνα διαπιστώνει, ταυτόχρονα, ότι υπάρχουν σοβαρές προκλήσεις για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου παροχής υπηρεσιών smart city. “Παρά το γεγονός ότι οι “έξυπνες” πόλεις μπορούν να λύσουν μερικά από τα παραδοσιακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες πόλεις, όπως οι δημόσιες συγκοινωνίες και η ασφάλεια, υπάρχουν σοβαρές προκλήσεις στην εφαρμογή των πλάνων για μια smart city”, σημειώνει η μελέτη.

Τα δεδομένα έχουν κεντρική σημασία στη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μιας “έξυπνης” πόλης, ωστόσο το 63% των πολιτών δηλώνει ότι το απόρρητο των προσωπικών τους δεδομένων είναι πιο σημαντικό - για παράδειγμα - από τις ανώτερες υπηρεσίες.

Στο μεταξύ, σχεδόν το 70% των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης δηλώνει ότι η χρηματοδότηση του προϋπολογισμού για δράσεις smart city είναι μια μεγάλη πρόκληση. Έτσι, μόνο ένας στους δέκα, σύμφωνα με την έρευνα, απαντά ότι βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο εφαρμογής ενός πλάνου για μια “έξυπνη πόλη”.

Διαχείριση του COVID-19

Ένα ενδιαφέρον εύρημα της έρευνας είναι ότι οι “έξυπνες” πόλεις μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των πανδημιών. Το 68% των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης εκτιμά ότι ψηφιακές πρωτοβουλίες, όπως εφαρμογές που συνδέουν τους ανθρώπους με τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης ή παρέχουν απομακρυσμένη παρακολούθηση ασθενών, τους βοηθούν να διαχειριστούν την κρίση.

Πηγή: ΣΕΠΕ