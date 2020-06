Πώς θα επανέλθει το All inclusive στα ξενοδοχεία μετά την πανδημία

Με δεδομένο ότι το σημαντικότερο συστατικό της λειτουργίας των ξενοδοχείων την περίοδο της πανδημίας είναι να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των ταξιδιωτών σε αυτά, πολλές αλυσίδες ήδη εφαρμόζουν υψηλά μέτρα υγιεινής στους χώρους και τις υπηρεσίες τους.

Ωστόσο, φαίνεται ότι οι προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν σε αυτό το κομμάτι τα all inclusive ξενοδοχεία, ο δημοφιλέστερος τύπος μαζικού τουρισμού μέχρι και πριν τον κορωνοϊό, είναι μεγαλύτερες.

Τα all inclusive θα αντιμετωπίσουν προκλήσεις ευρύτερης κλίμακας καθώς οι επισκέπτες δαπανούν το περισσότερο χρόνο των διακοπών στις εγκαταστάσεις τους, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Original Group (Temptation Cancun Resort, Desire Resorts), Rodrigo de la Peña.

Συχνά, το ξενοδοχείο είναι ο προορισμός στα all inclusive, και όχι ένας χώρος για ύπνο, τονίζει. Η πελατεία των ξενοδοχείων all in τυπικά κάνει κράτηση για διακοπές μεγαλύτερης διάρκειας, γευματίζει στο ξενοδοχείο και απολαμβάνει υπηρεσίες διασκέδασης σε αυτό όπου οι επισκέπτες συναντούν άλλους.

Το κλειδί φέτος θα είναι μόλις οι επισκέπτες φτάνουν στο ξενοδοχείο να εξισορροπούνται οι εμπειρίες διασκέδασης και χαράς των διακοπών με τα ενισχυμένα πρωτόκολλα υγιεινής.

Καθήκον μας, είπε ο κ. Peña, είναι να διασφαλίζουμε ότι οι εμπειρίες των επισκεπτών μας στο ξενοδοχείο δεν θα αλλάξουν δραστικά. Σε αυτό το πλαίσιο, θα καταβληθούν προσπάθειες για την εκπλήρωση αυτού του στόχου καθώς τα brand του ομίλου, που είναι αποκλειστικά για ενήλικες, είναι γνωστά ως κόμβοι συγκέντρωσης ανθρώπων με ίδιες ιδεολογίες, οι οποίοι συναντώνται σε ένα ασφαλές και ανοικτό περιβάλλον.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του Posadas Group (Grand Fiesta Americana, Fiesta Americana και Live Aqua), Enrique Cald, υπογραμμίζει την ανάγκη να διατηρηθούν οι ενυπόγραφες εμπειρίες διαμονής με παράλληλη λήψη των προληπτικών μέτρων κατά της μετάδοσης του κορωνοϊού.

Γνωρίζουμε ότι τα νέα αυτά μέτρα σύντομα θα αποτελέσουν τον κανόνα στην καθημερινότητά μας και πιστεύουμε, παρά τις αλλαγές, ότι τα ξενοδοχεία μας θα συνεχίσουν να προσφέρουν στους επισκέπτες την αυθεντική μεξικανική φιλοξενία και την εμπειρία διακοπών που τα χαρακτηρίζει, δήλωσε. Ίδιες εμπειρίες, άνεση, διασκέδαση, ξεκούραση και ποιότητα φαγητού όμως με καλύτερα πρότυπα υγιεινής στη φιλοξενία, είπε χαρακτηριστικά.

Η διευθύντρια Επικοινωνίας και Δημόσιων Σχέσεων του ομίλου Iberostar, Inmaculada Benito, αναφέρει ότι η εταιρία είχε ήδη αυξήσει τα επίπεδα υγιεινής και ασφάλειας προ πανδημίας καθώς και λειτουργικές πλευρές που σήμερα θα συνδυαστούν με αυξημένη έμφαση στην απολύμανση και την αλλαγή των συνηθειών καταναλωτή σε συμμόρφωση προς τους κανόνες πρόληψης διασποράς του ιού. Άλλωστε, η κοινωνική αποστασιοποίηση, η υγιεινή και η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού θα είναι η νέα πραγματικότητα στις ζωές μας, τόνισε.

Εκτός από την παράμετρο της υγιεινής, η αντιπρόεδρος Μάρκετινγκ και Πωλήσεων του Club Med North America, Sabrina Cendral, προβλέπει μεγαλύτερη στροφή στις προτιμήσεις των καταναλωτών που προέρχονται από τη λογική της κοινωνικής αποστασιοποίησης. Πιστεύουμε επίσης ότι θα υπάρξει αυξημένη ζήτηση για επιλογές ξενοδοχείων που είναι λιγότερο συμπτυγμένες, και, αντίθετα, εκτείνονται σε μεγάλη επιφάνεια εδάφους.

Οι ταξιδιώτες θα αναζητούν επιλογές all in που θα θυμίζουν τα ξενοδοχεία boutique, ή για ξενοδοχεία με χαμηλή πληρότητα ώστε να νιώθουν άνετα γνωρίζοντας ότι υπάρχει ένα καλό επίπεδο ιδιωτικότητας και αποστάσεων.