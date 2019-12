Travelotopos: Ταχύτητα & ελκυστικό περιεχόμενο για περισσότερες πωλήσεις μέσω digital marketing

Ένα αποτελεσματικό μονοπάτι για αύξηση πωλήσεων των ταξιδιωτικών επιχειρήσεων στο digital εμπόριο, παρουσίασε ο Brand Strategist and Digital Marketing Expert στην marketing agency We are DOPE studio, κ. Βασίλης Πολύζος μιλώντας σήμερα, Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου, στο ετήσιο Συνέδριο του Travelotopos.

Καθώς ο ανταγωνισμός στον ψηφιακό κόσμο γιγαντώνεται, και ουσιαστικά διανύουμε μια εποχή μετάβασης από τον πραγματικό στον ψηφιακό κόσμο, κρίνεται όλο και περισσότερο αναγκαία μια ολοκληρωμένη στρατηγική των επιχειρήσεων ώστε να ξεχωρίσουν ανάμεσα σε αμέτρητες άλλες επιχειρήσεις στο διαδίκτυο.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Πολύζος, ο ψηφιακός κόσμος είναι το «μέρος» όπου βρίσκονται ήδη οι δυνητικοί πελάτες των επιχειρήσεων, ενώ οι καταναλωτές από το εξωτερικό χρησιμοποιούν ακόμη περισσότερο το digital για αγορά υπηρεσιών κτλ.

Επομένως κρίνεται απαραίτητο για τις επιχειρήσεις να τοποθετηθούν σωστά στον ανταγωνισμό. Αυτό γίνεται μέσα από τη συνεργασία με ειδικό freelancer ή agency με τελικό στόχο την αύξηση πωλήσεων.

Ειδικότερα, συνιστώνται τα παρακάτω βήματα…

-O συνεργάτης digital marketing διερευνά τις ανάγκες της επιχείρησης

Η συνεργασία αυτή δεν θα πρέπει να διέπεται από υποδείξεις από την επιχείρηση, των τρόπων με τους οποίους μπορούν να αυξηθούν οι πωλήσεις μέσω του digital (για παράδειγμα μπορεί να υποδείξει καμπάνια στη Google), αλλά οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αφήνουν ελευθερία πρωτοβουλίας του ειδικού στο digital.

O συνεργάτης στο digital οφείλει να ερευνήσει και να επιχειρήσεις να αποδείξει ή να αμφισβητήσει την περιγραφή των πραγμάτων, όπως παρουσιάζεται από την επιχείρηση.

Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να αναζητούν διεκπεραιωτές, αλλά συμβούλους που προτείνουν λύσεις, με τις οποίες η επιχείρηση θα μπορούσε να προσεγγίσει το κατάλληλο για εκείνη κοινό.

-Εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτή την κατεύθυνση είναι το influencer marketing, τα rich media, τα native ads, τα social media και το search marketing.

To influencer marketing είναι εν πολλοίς παρεξηγημένο καθώς οι επιχειρήσεις διατηρούν έναν παθητικό ρόλο απλώς αξιολογώντας αιτήματα συνεργασίας χωρίς να μπαίνουν στη θέση του ενεργού καθοδηγητή, δηλαδή μέσα από την ολοκληρωμένη στρατηγική τους να εντοπίζουν τους influencer που ταιριάζουν με τις περσόνες στις οποίες στοχεύει η επιχείρηση. Οι influencer από την πλευρά τους, θα αναδείξουν διαφορετικές πλευρές της εμπειρίας που προσφέρει η επιχείρηση.

Τα rich media χρειάζονται καθώς η διαφήμιση πρέπει να είναι διαμορφωμένη έτσι ώστε να προσελκύει την προσοχή με τον κατάλληλο τρόπο και με το κατάλληλο περιεχόμενο, είτε με μπάνερ είτε με βίντεο προσελκύοντας στοχευμένο κοινό στη σελίδα της επιχείρησης, καταναλωτές που ταιριάζουν με το προφιλ πελάτη που περιλαμβάνεται στη στρατηγική.

Τα native ads προσφέρουν έμμεση διαφήμιση σε ενδιαφέροντα άρθρα που περιγράφουν την εμπειρία στον προορισμό και έτσι προσελκύουν ταξιδιώτες στη σελίδα της επιχείρησης.

Τα social media, τα τελευταία χρόνια έχουν περιορίσει την ορατότητα των δημοσιεύσεων των σελίδων επιχειρήσεων στους χρήστες της και τους παρουσιάζει μόνο τις σχετικές προς αυτούς βάσει engagement. Οι τουριστικές επιχειρήσεις ίσως θα πρέπει να επενδύσουν στη δημιουργία πιο lifestyle περιεχομένου το οποίο αναδεικνύει την εμπειρία που προσφέρει η επιχείρηση, και όχι απλώς στην παρουσίαση των υποδομών τους. Μάλιστα, στην περίπτωση των travel agents, όπου η εμπειρία ταξιδιώτη έχει απόλυτη σημασία, οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να ξεχωρίσουν μόνο με ελκυστικό περιεχόμενο, φωτογραφίες και βίντεο. Τα βίντεο, ιδιαίτερα, είναι ο πιο «καυτός» τρόπος δημοσίευσης περιεχομένου τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά, το 2015 οι χρήστες κατανάλωναν 21 λεπτά παρακολουθώντας digital video καθημερινά, ενώ σήμερα ο χρόνος αυτός έχει εκτοξευθεί στα 96 περίπου λεπτά!

-Ανανεωμένο και επίκαιρο περιεχόμενο

Για να κερδίσουμε την προσοχή των ταξιδιωτών, πέρα από το καλό περιεχόμενο, πρέπει αυτό να έχει και μια συγκεκριμένη ταυτότητα. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται να κτίσουν μια σταθερή οπτική ταυτότητα με συγκεκριμένο σχεδιασμό, χρώμα και τόνο στον οποίο απευθύνονται στους πελάτες, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής.

Δεδομένου ότι ο χρόνος στον οποίο οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να ξεχωρίσει στο digital περιβάλλον (facebook, instagram κτλ.), στην κλίμακα δευτερολέπτων, απαιτείται πολύ προσεγμένο και ενδιαφέρον περιεχόμενο. Τα website, όπως τόνισε ο κ. Πολύζος, είναι απλώς καρτέλες στον ψηφιακό κόσμο, στις οποίες δεν ισχύουν οι όροι της πραγματικής αγοράς, αλλά οι καταναλωτές απλώς τις κλείνουν εάν το περιεχόμενό τους δεν τους προκαλεί το ενδιαφέρον.

-Κτίστε την οπτική σας ταυτότητα και στοχεύστε στο κατάλληλο κοινό

Στην αρχή επιδιώκεται η προσέλκυση χρηστών στην ιστοσελίδα της επιχείρησης, μετά η προσέλκυση στοχευμένων χρηστών και τελικά η μετατροπή τους σε πελάτες. Επομένως, απαιτείται μια καλή σελίδα στο διαδίκτυο και μια καλή μηχανή κράτησης.

Ο κ. Πολύζος τόνισε ότι οι επιχειρήσεις στον τουρισμό που επιθυμούν να έχουν επιτυχή τοποθέτηση στο digital περιβάλλον, οφείλουν να έχουν πρότζεκτ μάνατζερ ο οποίος θα συντονίζει όλες τις ενέργειες προώθησης, ώστε να αξιοποιηθούν στο μέγιστο οι ευκαιρίες στο digital marketing.