Lonely Planet: H Αθήνα στις 10 καλύτερες επιλογές για value ταξίδια το 2020

Η Αθήνα είναι ανάμεσα στους 10 καλύτερους προορισμούς για value διακοπές την ερχόμενη χρονιά, σύμφωνα με τον ταξιδιωτικό κατάλογο Best in Travel του Lonely Planet για το 2020.

Οι κορυφαίοι προορισμοί αναδεικνύονται από τους συντάκτες τους LP μέχρι τους επηρεαστές γνώμης στα social media, και έπειτα περνούν από πάνελ ειδικών της ταξιδιωτικής βιομηχανίας, οι οποίοι παρουσιάζουν στις 10 καλύτερες χώρες, 10 καλύτερες περιοχές, 10 καλύτερες πόλεις και στους 10 καλύτερους value προορισμούς.

Κάθε προορισμός επιλέγεται για την τοπικότητά του, τις μοναδικές εμπειρίες που προσφέρει και το στοιχείο του εντυπωσιασμού στους επισκέπτες του.

Επιπλέον, λαμβάνεται υπόψη και η αειφορία του προορισμού.

Δείτε όλους τους κορυφαίους value προορισμούς…

1. East Nusa Teggara, Ινδονησία

2. Βουδαπέστη, Ουγγαρία

3. Madhya Pradesh, Ινδία

4. Μπάφαλο, ΝΥ, ΗΠΑ

5. Αζερμπαϊτζάν

6. Σερβία

7. Τυνησία

8. Cape Winelands, Ν. Αφρική

9. Αθήνα

10. Ζανζιμπάρ, Τανζανία