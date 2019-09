Τέσσερα μυστικά των διαδικτυκών κολοσσών που μπορούν να απογειώσουν τις επιδόσεις των ξενοδοχείων

Τέσσερα μυστικά ανάπτυξης των διαδικτυακών κολοσσών Airbnb, Expedia, Google, που μπορούν να υιοθετήσουν οι παραδοσιακές εταιρίες φιλοξενίας, παρουσιάζει η Meng-Mei Maggie Chen, Καθηγήτρια Μάρκετινγκ στο Ecole hotelière της Λοζάνης στην Ελβετία, σε άρθρο της στο ehotelier.com.

1. Ουσιαστική αρχιτεκτονική του brand | H προσέγγιση branded house της Airbnb είναι αποτελεσματική. Όλοι οι τύποι φιλοξενίας περιστρέφονται γύρω από το brand της Airbnb ενισχύοντας την αυθεντική πρόσταση αξίας του brand ως η αντι-ξενοδοχειακή εναλλακτική. Ακόμα και σήμερα που έχουν προστεθεί ξενοδοχεία στις καταχωρήσεις, τα ξενοδοχειακά brand δεν περιλαμβάνονται και όλες οι καταχωρήσεις συνοψίζονται στην ομπρέλα της Airbnb.

Ωστόσο, δεδομένου του μεγάλου πλήθους καταχωρήσεων, η Airbnb χρειάζεται να ενθαρρύνει τους ταξιδιώτες για κράτηση χωρίς να γίνεται κουραστική η επιλογή καταλύματος. Για το λόγο αυτό οργάνωσε τα σπίτια σε κατηγορίες (Entire Place, Private Room, Shared Room) και λάνσαρε νέα προϊόντα (Airbnb Plus και Beyond by Airbnb) εστιάζοντας στην ποιότητα διαμονής παρά στην χαμηλή τιμή.

Οι περισσότεροι ξενοδοχειακοί οργανισμοί υιοθετούν την προσέγγιση house of brands, και η πολιτική εξάπλωσης των brand τους τείνει να στοχεύει στη δημιουργία νέων brand για την προσέλκυση νέων επενδυτών στα ξενοδοχεία. Ωστόσο, με αυτή την προσέγγιση χρειάζονται σημαντικές επενδύσεις στο μάρκετινγκ για τη διάδοση των brand στους ταξιδιώτες αλλά και για να δοθεί σημασία και στόχευσή του σε συγκεκριμένο κοινό. Παραμένει το ερώτημα όμως, εάν οι σύγχρονοι ταξιδιώτες μπορούν να ξεχωρίζουν τα διαφορετικά brand μέσα σε έναν όμιλο ξενοδοχείων, αν έχουν διαφορετικές προτιμήσεις και εάν τα brand αυτά προσφέρουν καλύτερες λύσεις που ικανοποιούν τις προσδοκίες των ταξιδιωτών.

Κοιτάζοντας το παράδειγμα των διαδικτυακών πλατφορμων, τα ξενοδοχεία έχουν να κερδίσουν πολλά εάν εστιάσουν περισσότερο στην βαθιά κατανόηση των κοινών στα οποία στοχεύουν, μέσα από έρευνες αγοράς και δεδομένα, παρά από την ίδρυση νέων brand.

2. Έμφαση στους ταξιδιώτες | Η Airbnb Collections απευθύνεται σε προφίλ ταξιδιωτών είτε σε ταξιδιωτικές περιστάσεις. Μέσα από τις κατηγορίες Airbnb for Family, Airbnb for Work, Social Stays, Honeymoons, Group Gateaways και Dinner parties, οι ταξιδιώτες αναγνωρίζουν τις ανάγκες τους στο ταξίδι.

Στις αναζητήσεις στα διαδικτυακά τουριστικά γραφεία (ΟΤΑ) ή σε ιστοσελίδες ξενοδοχείων, οι ταξιδιώτες αναζητούν βάσει προορισμού, όμως ορισμένοι δε γνωρίζουν τον προορισμό.

Η προσέγγιση της Expedia Collections απευθύνεται σε όσους αναζητούν εμπειρίες στις διακοπές με κατηγορίες όπως Beach, Relaxation, Family Fun, Culture & History, Shopping και Snow, χωρίς να απαιτείται συγκεκριμένος προορισμός. Οι υπηρεσίες Google Flight και Google Travel προσφέρουν επίσης την επιλογή Explore για τον ίδιο λόγο.

Τα ξενοδοχεία μπορούν να εμπνευσθούν από τα παραπάνω στοχεύοντας περισσότερο στον στόχο του ταξιδίου, στην περίσταση και στα χόμπι, με προϋπόθεση οτι κατανοούν τις προθέσεις ταξιδίων των επισκεπτών τους.

3. Τα επιτυχημένα franchise οδηγούν σε επιτυχείς ξενοδοχειακούς οργανισμούς | Η Airbnb έχει αναγνωρίσει τη συμβολή των ιδιοκτητών ακινήτων στην επιτυχία της και γι’ αυτό τους προσφέρει πλεονεκτήματα με υπηρεσίες όπως η «Superhosts» (περιλαμβάνει μπόνους, εκπτώσεις για αγορές υπηρεσιών, βοήθεια στο μάρκετινγκ κτλ.). Βοηθώντας τους, διασφαλίζει τις προμήθειές της αλλά και την παραμονή των ιδιοκτητών στην πλατφόρμα.

Παρότι οι αλυσίδες ξενοδοχείων προσφέρουν κίνητρα στα ξενοδοχεία τους, θα μπορούσαν να τα βοηθούν στη βελτίωση της διαδικτυακής τους παρουσίας και να προσφέρουν ενσωματωμένες λύσεις τεχνολογίας για βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους.

Άλλωστε, όπως συμβαίνει και με την Airbnb, τα έσοδα των αλυσίδων ξενοδοχείων συνδέονται με τον αριθμό των ξενοδοχείων τους και τα έσοδα σε καθένα από αυτά, επομένως η επιτυχία τους βασίζεται σε αυτά.

4. Ένα επιτυχημένη brand δημιουργεί μια αγορά | Με πάνω από 2 εκατ. ανθρώπους να μένουν σε σπίτια της Airbnbs κάθε μέρα, η πλατφόρμα έχει διαμορφώσει μια δική της αγορά. Μετά από προσφορά αποκλειστικά ιδιόκτητων σπιτιών, προχώρησε με ξενοδοχεία, ενώ πλέον προσφέρει και υπηρεσίες ξενάγησης μέσω των Airbnb Experiences και Airbnb Adventures.

Αντίστοιχα η Google Travel προσφέρει έμπνευση για ταξίδια, αναζητήσεις, κρατήσεις και εμπειρίες.

Η αξιοποίηση των ειδικών αγορών παρουσιάζει τεράστιες προοπτικές στον ξενοδοχειακό κλάδο. Για παράδειγμα, η Accor σε συνεργασία με την WOJO θα γίνει το μεγαλύτερο συνεργατικό brand στην Ευρώπη το 2022, στο πλαίσιο των προσπαθειών του ξενοδοχειακού ομίλου να αξιοποιήσει το μοντέλο «Επαυξημένης Φιλοξενίας» προσφέροντας περισσότερο από απλώς παραδοσιακές υπηρεσίες φιλοξενίας. Πλέον διαθέτει χαρτοφυλάκιο brand που ειδικεύονται στο F&B, co-working, την ευεξία και την υποδοχή.