Βρετανικός τουρισμός: Κρήτη και Κέρκυρα στους top all-inclusive προορισμούς το 2019

Ισχυρή αύξηση των διαδικτυακών αναζητήσεων στη Βρετανία για all inclusive πακέτα διακοπών στην Κρήτη, έναν από τους 30 πιο περιζήτητους προορισμούς διακοπών των Βρετανών για το καλοκαίρι του 2019, καταγράφει η ταξιδιωτική πλατφόρμα σύγκρισης τιμών TravelSupermarket, σε σύγκριση με τις αναζητήσεις την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Η Κρήτη παρουσιάζει αύξηση 44% στις αναζητήσεις, ενώ η μεγαλύτερη αύξηση (+113%) καταγράφεται στο Μπενιντόρμ (Costa Blanca) και ακολούθησαν το Salou, Costa Dorada (+66%) και η Costa Brava γενικά (+66%).

Παράλληλα, Κέρκυρα και Κρήτη είναι στους 10 δημοφιλέτσερους all in προορισμούς του 2019 που προσφέρουν εξαιρετικό value διακοπών.

Φθηνότερος προορισμός της εν λόγω κατάταξης, όπως διαμορφώθηκε από την TravelSupermarket, είναι η Costa Brava με μέση μείωση τιμών 5% σε σχέση με πέρυσι.

Αντίστοιχα, η Κέρκυρα, ο όγδοος φθηνότερος προορισμός all in για το 2019, παρουσιάζει μείωση τιμών 4% και η Κρήτη, στη δέκατη θέση της κατάταξης, παραμένει σταθερή στο κόστος διακοπών all in.

Δείτε τους 10 κορυφαίους προορισμούς all in για το 2019 με το καλύτερο value…

1. Costa Brava, Ισπανία (-5%)

2. Αγκαντίρ, Μαρόκο (-14%)

3. Μαγιόρκα, Βαλεαρίδες, Ισπανία (-14%)

4. Costa Dorada, Ισπανία (-14%)

5. Sunny Beach, Βουλγαρία (-1,5%)

6. Τουρκία (Κουσάντασι, Αλικαρνασσός, Αττάλεια, σταθερά σε σχέση με πέρυσι)

7. Costa Blanca, Ισπανία (-12%)

8. Κέρκυρα (-4%)

9. Φουερτεβεντούρα, Κανάρια, Ισπανία (-8%)

10. Κρήτη (σταθερά σε σχέση με πέρυσι)

Η έρευνα της TravelSupermarket έδειξε ακόμα οτι περισσότεροι Βρετανοί προγραμματίζουν κράτηση διακοπών all in αυτό το καλοκαίρι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Οι αναζητήσεις των Βρετανών για πακέτα all inclusive παρουσιάζουν φέτος αύξηση 14%, με μερίδιο 31% στο σύνολο των αναζητήσεων διακοπών στην Travelsupermaket για το καλοκαίρι του 2019. Το 19% των αναζητήσεων αφορούσε B&B, το 16% ημιδιατροφή, το 15% self-catering, το 15% δωμάτιο και το 4% full board.

Σύμφωνα με την TravelSupermarket, τα δεδομένα αναζητήσεων τιμών δείχνουν οτι το κόστος πακέτων διακοπών στο εξωτερικό από το Ην. Βασίλειο αυτό το καλοκαίρι είναι χαμηλότερο κατά 36% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.