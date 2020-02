H «ανάσταση» των ελληνικών εξαγωγών ενδυμάτων – Η διείσδυση στην Ισπανία

Tο διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019, η αξία των ελληνικών εξαγωγών ενδυμάτων έφτασε τα 720 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 39% έναντι του 2018 (από 513 εκατ. ευρώ.), σε συνέχεια των ετών 2017 και 2018, διετία κατά την οποία, οι εξαγωγές ενδυμάτων κατέγραψαν αθροιστικά αύξηση 25%.

Παρόμοια εικόνα επικρατεί και για την αγορά της Ισπανίας, με εκτίμηση την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών στον εκ λόγω κλάδο να ανέρχεται στο 100%, ήτοι συνολικές εξαγωγές 50 εκατ ευρώ. Σημειώνεται ότι, πριν από μία τριετία, οι ελληνικές εξαγωγές ενδυμάτων δεν ξεπερνούσαν τα 18 εκ. ευρώ καθώς οι ελληνικές επωνυμίες δεν είχαν την ίδια δυναμική. Παρόλα αυτά, λόγω της συνολικά επιτυχημένης προσπάθειας της χώρας μας στην Ισπανία, διά και της συμμετοχής των ελληνικών εταιριών στις κλαδικές εκθέσεις, κατάφεραν να εδραιωθούν στην εδώ αγορά και να συνεχίσουν να αναπτύσσονται ταχέως.

Ο κ. Θεόφιλος Ασλανίδης εκπροσώπησε τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πλεκτικής - Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος, με τη θεσμική του ιδιότητα, ως γενικός διευθυντής του φορέα σε κλαδικές εκθέσεις στην Ισπανία. O Σύνδεσμος είναι ο μεγαλύτερος κλαδικός Σύνδεσμος στην Ελλάδα στην ένδυση – κλωστοϋφαντουργία, από πλευράς αριθμού μελών, τα οποία ανέρχονται στα 300. Καλύπτει όλη την Ελλάδα και έχει ως μέλη του επιχειρήσεις πλεκτικής, ένδυσης καθώς και κλαδικούς φορείς, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα στην Ισπανία, από το 2018, έχει επιτύχει συμφωνία συνεργασίας με την διεθνή έκθεση μόδας Momad για την εκπροσώπηση των ελληνικών εταιριών στις ετήσιες διοργανώσεις ενώ βρίσκεται σε επαφή με τους ομόλογους ισπανικούς κλαδικούς φορείς και αποτιμά θετικά την ισπανική αγορά για τη μελλοντική εξέλιξη των εμπορικών σχέσεων Ελλάδος-Ισπανίας και των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων στον κλάδο της μόδας.

H αγορά της Ισπανίας

Οι συνθήκες της αγοράς στην Ισπανία αποτιμώνται θετικά για τα ελληνικά προϊόντα και στον τομέα της μόδας. Αυτό οφείλεται στην άνοδο της ισπανικής αγοράς σε τέταρτη δύναμη του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου. Παρουσιάζονται σημαντικές προοπτικές για τα επόμενα χρόνια, καθώς το κλίμα και οι μεσογειακές συνήθειες προσιδιάζουν με το ελληνικό γίγνεσθαι. Τα καλοραμμένα ιδιαίτερα ελληνικά προϊόντα όπως, μεταξύ άλλων, η ανάλαφρη καλοκαιρινή γυναικεία, ανδρική και παιδική ένδυση ή το στυλ boho -ελκύουν τους Ισπανούς αγοραστές ιδιαίτερα στις αυτόνομες κοινότητες των Κανάριων και Βαλεαρίδων Νήσων.

Να σημειωθεί ότι η πρώτη έκδοση της διεθνούς έκθεσης μόδας Momad, για το 2020, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της IFEMA στη Μαδρίτη, επίσημου διοργανωτή κλαδικών εκθέσεων και εμπορικών εκδηλώσεων της πόλης, μεταξύ 6 και 8 Φεβρουαρίου. Από την τελευταία έκδοση της Έκθεσης τον Σεπτέμβριο 2019, οι διοργανωτές μετέθεσαν την ημερομηνία της έκθεσης, προκειμένου να συμβαδίζει με τις τρεις επιπλέον κλαδικές εκθέσεις που πραγματοποιήθηκαν την ίδια περίοδο, τη διεθνή έκθεση πολύτιμων κοσμημάτων Madridjoya, τη διεθνή έκθεση ψευδοκοσμήματος Bisutex και τη διεθνή έκθεση ειδών δώρου Intergift.

Η Momad είναι η βιτρίνα των νέων συλλογών στα είδη ρουχισμού και υποδήματος, αναδεικνύοντας τις τάσεις που θα επικρατήσουν τις επόμενες περιόδους. Παράλληλα, παρουσιάζονται και οι καινοτομίες του χώρου. Όσοι παρευρίσκονται, έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά την επερχόμενη προσφορά των σχεδιαστών, εξειδικευμένη στην αγορά της Ισπανίας, της Λατινικής Αμερικής καθώς και παγκοσμίως. Πέραν των ενδυμάτων και υποδημάτων, φιλοξενούνται και οι νέες τάσεις των αξεσουάρ, ενώ οι θεματικές αποτελούν, μεταξύ άλλων το καθημερινό ρούχο, την υψηλή ραπτική και το ρουχισμό μπάνιου. Παράλληλα, παρουσιάζονται και καινοτομίες αναφορικές με την εμπορευματοποίηση και τη λειτουργία των καταστημάτων, όπως αντικλεπτικά συστήματα, κρεμάστρες και προγράμματα απογραφής των προϊόντων. Η ShoesRoom είναι η ειδικευμένη παρουσίαση των υποδημάτων και στους χώρους αυτής εκθέτονται οι δημιουργίες γνωστών και μη σχεδιαστών παπουτσιών. Αναφορικά, στην τελευταία έκδοσή της παρευρέθηκαν 2.500 επισκέπτες, με 85 μάρκες από 16 χώρες.

Η διοργάνωση φιλοξένησε περί τις 800 επωνυμίες από 37 χώρες, μεταξύ των οποίων και από την Ελλάδα ενώ καταγράφηκαν 15.200 επισκέπτες. Η χώρα μας εκπροσωπήθηκε με εννέα εταιρίες καθώς και από το περίπτερο The Greek Closet Campaña SS2020.

Η The Greek Closet Campaña SS2020 είναι μία πρωτοβουλία ενός Έλληνα που μένει μόνιμα στην Ισπανία την τελευταία δεκαετία,ο οποίος έχει συγκεντρώσει 29 Έλληνες σχεδιαστές και Ελληνίδες σχεδιάστριες (Abstracto Clothing, Amaris, Amma Garments, Ana Koutsi Complementos, Bonendis Bolsos, C-Throu, Figaro, Haris Cotton, Kaleido Joyas, La Stampa, L´Appel du Vide, Le Mouton Bleu, Lina Gavra, Miss Polyplexi, My Fashion Eyes, Pargiana Shoes, Retro Junkee, Sun Rose XXL, The Mannequin Collection, The Motley Goat) σε μία κοινή προσπάθεια ανάδειξής τους.

Ο τομέας της μόδας αποτελεί ουσιαστικό κλάδο της ισπανικής οικονομίας, δεδομένου ότι το 2019 υπολογίζεται ότι οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων του τομέα, ξεπέρασαν τους 134.200 απασχολούμενους, με το συνολικό αριθμό των επιχειρήσεων να φθάνει τις 8.282, ενώ η συνολική παραγωγή ξεπέρασε τα 10,47 δις ευρώ. Τα εν λόγω μεγέθη αποδεικνύουν μία μείωση σε σύγκριση με το 2018. Παρόλα αυτά, το 2019, οι πωλήσεις ενδυμάτων στην Ισπανία ξεπέρασαν τα 18 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 1,2% σε σύγκριση με το 2018. Σύμφωνα με εκτιμήσεις επαγγελματιών του κλάδου, η αυξητική τάση στην αγορά ρούχων αναμένεται να συνεχιστεί και εντός των επόμενων ετών, κυρίως λόγω της καλυτέρευσης των δεικτών της ισπανικής οικονομίας και της αύξησης της αγοραστικής δύναμης των Ισπανών αλλά με μικρότερους ρυθμούς.

Σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, παρατηρείται σταθερά από την προηγούμενη χρονιά ότι οι χαμηλότερες τιμές δεν εμφανίζονται μόνο κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, αλλά και κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου μέσω ειδικών προωθητικών ενεργειών, δεκαημέρων εκπτώσεων, ωστόσο το γεγονός αυτό κρατά την αγορά σε συνεχή εγρήγορση και διατηρεί την κίνηση ψηλά.