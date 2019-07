Παπουτσάνης: Χρυσό βραβείο για τα ξενοδοχειακά καλλυντικά SARBACANE

Δύο GOLD βραβεία απέσπασε η Παπουτσάνης στα φετινά Packaging Innovation Awards, τα οποία αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν την καινοτομία στον σχεδιασμό, τα υλικά, την τεχνολογία και τις διαδικασίες σε ολόκληρη την αλυσίδα συσκευασίας των προϊόντων. Συγκεκριμένα, η Παπουτσάνης έλαβε την ανώτατη διάκριση στην κατηγορία «Packaging of Products Launched in a New International Market» για τον σχεδιασμό της συσκευασίας της σειράς ξενοδοχειακών προϊόντων SARBACANE που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τις εταιρίες Red Design Consultants και PressiousArvanitidis.

Σε συνεργασία με την Παπουτσάνης, η Red Design Consultants δημιούργησε το concept και το brand name, αλλά και τον συνολικό σχεδιασμό της σειράς ξενοδοχειακών προϊόντων SARBACANE. Έμπνευση αποτέλεσε η αφρικανική παράδοση και συγκεκριμένα το φυσοκάλαμο που δίνει μια διάσταση εξωτική, γήινη και φυσική, όσο και η σύνθεσή του. Η ελεύθερη γραφή του λογοτύπου και η μονοσήμαντη χρωματική παλέτα συνθέτουν μια ολοκληρωμένη, ξεχωριστή, premium προσωπικότητα και ταυτότητα.

Η διπλή βράβευση αποτελεί αναγνώριση του πρωτοποριακού σχεδιασμού, της υψηλής χρηστικότητας και της απόλυτης προστασίας της συσκευασίας που δημιουργήθηκε ειδικά για τη σειρά περιποίησης SARBACANE. Πρόκειται για τη νέα, premium σειρά ξενοδοχειακών καλλυντικών, υπό το εμπορικό σήμα SARBACANE, που ήρθε να προστεθεί στην ευρεία γκάμα ξενοδοχειακών προϊόντων παραγωγής και εμπορίας της Παπουτσάνης. Η σειρά απευθύνεται σε πολυτελή ξενοδοχεία, εντός και εκτός Ελλάδας, ενώ διατίθεται και σε συσκευασία δώρου.

Η κα Χριστίνα Περγάμαλη, Senior Brand Manager για το SARBACANE σημείωσε σχετικά: «Στην Παπουτσάνης επενδύουμε διαχρονικά στην ποιοτική αριστεία και την καινοτομία. Από τη σύνθεση των προϊόντων μας και τις εξαιρετικές πρώτες ύλες, έως τη συσκευασία, δίνουμε έμφαση στην ανάπτυξη μοναδικών, νέων προϊόντων και σειρών περιποίησης που ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις των καταναλωτών και των συνεργατών μας, τόσο στην ελληνική, όσο και στη διεθνή αγορά. Κάθε βράβευση αποτελεί αναγνώριση αλλά και κίνητρο να θέσουμε τον πήχη ακόμα υψηλότερα».

Τα Packaging Innovation Awards 2019 διοργανώθηκαν από τα περιοδικά Marketing Week, Plant και Σέλφ Σέρβις της Boussias Communications, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ).