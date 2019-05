Προβολή των ελληνικών προϊόντων και της γαστρονομίας στην Ιαπωνία

Μοναδική διαφήμιση και προβολή των ελληνικών τροφίμων Γεωγραφικών Ενδείξεων (GI), της ελληνικής γαστρονομίας και του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, συνιστά η προβολή της χώρας μας στο ιαπωνικό καταναλωτικό κοινό από τον επίσημο λογαριασμό twitter της Ε.Ε. (DG Trade Communication Unit), ως αντιπροσωπευτικής χώρας της Ε.Ε., υψηλού lifestyle και υψηλής γαστρονομίας σε μία περίοδο που οι Ιάπωνες είχαν ταυτίσει την Ελλάδα με την οικονομική κρίση.

Για πρώτη φορά, σε επίσημη διαφημιστική εκστρατεία της ΕΕ επιλέγεται η Ελλάδα για να προβληθεί η ευρωπαϊκή ταυτότητα ποιότητας τροφίμων υψηλών προδιαγραφών και καταναλωτικών προτύπων. Από τον επίσημο λογαριασμό της DG TRADE προβάλλονται στην Ιαπωνία τα ελληνικά προϊόντα "φέτα", "ελιές Καλαμάτας", "ούζο", "μαστίχα", "ελληνικό ελαιόλαδο" κλπ, ως αντιπροσωπευτικά ευρωπαϊκά προϊόντα Γεωγραφικών Ενδείξεων (GI), υψηλής ποιότητας.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του προγράμματος “Communication on the EU EPA”, στον σύνδεσμο https://twitter.com/Trade_EU/status/1121378273680920577,προβλήθηκε από τις 25/4/2019 από την DG TRADE, βίντεο με τίτλο: “EU-JP Traditional European delicacies on Japanese plates”, με δεκάδες σχόλια ευρωβουλευτών και επιφανών στελεχών. Στο σχόλιο της DG TRADE το οποίο προλογίζει το βίντεο, ταυτίζονται τα ευρωπαϊκά με τα ελληνικά προϊόντα Γεωγραφικών Ενδείξεων (GI) που προστατεύονται από την Συμφωνία, τονίζοντας τις νέες ευκαιρίες για τους εξαγωγείς της Ε.Ε. και την αποδοχή τους από τους Ιάπωνες καταναλωτές.

Ειδικά όσον αφορά στην προβολή του βίντεο απο την Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στην Ιαπωνία, τα εισαγωγικά σχόλια στην ιαπωνική γλώσσα, εκθειάζουν τα ελληνικά προϊόντα και τα καθιστούν διακριτά με την ελληνική σημαία. Η επιτυχής προβολή του βίντεο, είχε ως αποτέλεσμα αυτό να επαναπροωθηθεί από τον επίσημο λογαριασμό της DG TRADE, προβάλλοντας την Συμφωνία Ε.Ε.-Ιαπωνίας (ΕΡΑ) ως success story των Συμφωνιών που συνάπτει η Ε.Ε. με τρίτες χώρες, και ως ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στην ιστορία των σχέσεων Ε.Ε. – Ιαπωνίας .Πρόκειται για την μεγαλύτερη διαφημιστική εκστρατεία προβολής της Ελλάδος στο ιαπωνικό κοινό στην ιαπωνική γλώσσα και μάλιστα χωρίς κόστος για τον Έλληνα φορολογούμενο, στην οποία προβάλλεται η ταύτιση της ελληνικής με την ευρωπαϊκή ταυτότητα.

Η παραγωγή του βίντεο κατέστη δυνατή χάρη στην επιμονή των στελεχών του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Τόκυο Σπ.Οικονόμου, και Ειρ.Καμά Γραμματέως Ο.Ε.Υ. Α΄που με επαγγελματική ευσυνειδησία ανέλαβαν την πρωτοβουλία να αναδείξουν την υπεροχή της Ελλάδας και των ελληνικών προϊόντων, πείθοντας την DG TRADE να ακυρώσει την αρχική της απόφαση και να αντικαταστήσει το ένα από τα 4 διαφημιστικά βίντεο που είχε αρχικά επιλέξει, με εκείνο που της πρότεινε το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τόκυο στις 28/1/2019, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα η DG TRADE στην πρώτη διαφημιστική εκστρατεία για την προβολή στην Ιαπωνία της Συμφωνίας Οικονομικής Συνεργασίας Ε.Ε.-Ιαπωνίας (ΕΡΑ), να αφιερώσει ένα ολόκληρο βίντεο στη χώρα μας και τα προϊόντα της.