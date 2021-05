A new dawn for travel and tourism: To μήνυμα της Arabian Travel Market στο Ντουμπάϊ

Προβάλλοντας το μήνυμα A new dawn for travel and tourism πραγματοποιήθηκε η 28η Διεθνής Τουριστική έκθεση Arabian Travel Market, στο Ντουμπάϊ.

Η έκθεση ολοκληρώθηκε με φυσική παρουσία στις 19 του μηνός ενός στη ψηφιακή της μορφή θα ολοκληρωθεί στις 16 Mαίου.

Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποίησε ο Σεΐχης Ahmed bin Saeed Al Makhtoum, Πρόεδρος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Ντουμπάι και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Emirates. Η φετινή διοργάνωση, εστίασε στις τελευταίες εξελίξεις της πανδημίας παγκοσμίως, την πορεία των προγραμμάτων εμβολιασμού, την τρέχουσα κατάσταση της βιομηχανίας τουρισμού και τις μελλοντικές προοπτικές, μέσω 67 σεμιναρίων και πάνελ συζήτησης, στα οποία συμμετείχαν άνω των 145 ομιλητών. Εκ των παράλληλων εκδηλώσεων αξίζει να αναφερθεί η διοργάνωση συνόδου του ξενοδοχειακού κλάδου, ειδικών φόρουμ αγοραστών για την προσέλκυση τουριστών από Σαουδική Αραβία και Κίνα, Διεθνούς Συνεδρίου Τουρισμού και Επενδύσεων (ITIC), πάνελ αεροπλοΐας και ειδικής εκδήλωσης με θέμα τις σχέσεις χωρών Κόλπου και Ισραήλ.

Συνολικά συμμετείχαν στην Έκθεση 914 εκθέτες από 116 χώρες, ενώ με φυσική παρουσία συμμετείχαν 62 χώρες, ανάμεσα σε αυτές και η Ελλάδα, καθώς και ΗΑΕ, Σαουδική Αραβία, Ισραήλ, Γερμανία, Κύπρος, Αίγυπτος, Τυνησία, Μαρόκο, κ.λ.π.