WTTC και UNWTO ζητούν από τους υπουργούς Τουρισμού G20 ξεκάθαρους κανονισμούς στα ταξίδια

Οι G20 θα πρέπει να αναπτύξουν ξεκάθαρους και συντονισμένους κανονισμούς προκειμένου να βοηθήσουν στη διάσωση εκατομμυρίων θέσεων εργασίας στον τουριστικό κλάδο, δήλωσαν το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού (WTTC) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO) κατά τη σύνοδο G20 των υπουργών τουρισμού στη Ρώμη στις 14 Μαϊου με σκοπό να συζητηθούν οι κατευθυντήριες γραμμές της Ρώμης για το Μέλλον του Τουρισμού (G20 Rome Guidelines for the Future of Tourism).

Η Ιταλία ανέλαβε την προεδρία των G20 και ο πρωθυπουργός της χώρας, Μάριο Ντράγκι, τόνισε πως η Ιταλία είναι έτοιμη να υποδεχτεί εκ νέου τον κόσμο και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι ο τουρισμός θα επιστρέψει δυνατότερος από ποτέ.

Όπως δήλωσε η πρόεδρος και γενική διευθύντρια του WTTC, κ. Gloria Guevara, κατά την υπουργική συνάντηση, χρειαζόμαστε ξεκάθαρους κανονισμούς και συμφωνίες μεταξύ των χωρών προκειμένου να αποκαταστήσουμε με ασφάλεια τις διεθνείς μεταφορές, οι οποίες με τη σειρά τους θα δώσουν τη δυνατότητα για επιστροφή σε ασφαλή διεθνή ταξίδια και θα επαναφέρουν εκατ. θέσεις εργασίας.

Ο γ.γ. του ΠΟΤ, Zurab Pololikashvili, υπογράμμισε από την πλευρά του την ανάγκη για κοινά, εναρμονισμένα κριτήρια για τη χαλάρωση των ταξιδιωτικών περιορισμών καθώς και για αύξηση των επενδύσεων σε συστήματα που υποστηρίζουν τα ασφαλή ταξίδια συμπεριλαμβανομένων των τεστ κατά την αναχώρηση και κατά την άφιξη.