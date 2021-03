Πώς αναμένεται να είναι το πιστοποιητικό υγείας της ΕΕ

Η λειτουργία του πιστοποιητικού υγείας για τον κορωνοϊό θα είναι να καταγράφει εάν ο κάτοχός του έχει εμβολιαστεί ή έχει πρόσφατο αρνητικό αποτέλεσμα τεστ κορωνοϊού ή έχει ανακάμψει από τον ιό, και επομένως έχει αντισώματα.

Αυτό δήλωσε στην εισαγωγική της δήλωση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πρόεδρός της, Ursula Von Der Leyen, αναφορικά με τα διαβατήρια εμβολιασμού.

Δευτερευόντως, όπως είπε, το πιστοποιητικό θα παρουσιάζει στοιχεία που αναγνωρίζονται από όλα τα κράτη μέλη.

Τρίτον, με το πιστοποιητικό αυτό, στοχεύουμε να αποκαταστήσουμε την ελευθερία μετακινήσεων με ασφαλή, υπεύθυνο και έμπιστο τρόπο.

Στοχεύουμε να ανοίξουμε και πάλι τις μετακινήσεις όμως προϋπόθεση για αυτό είναι οι εμβολιασμοί.

H πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα επιτρέψει σε 450 εκατ. Ευρωπαίους να ταξιδεύουν ελεύθερα μέχρι το καλοκαίρι.

Τα αποκαλούμενα Digital Green Certificates τα οποία θα προσφέρονται δωρεάν, θα αποστέλλονται σε κατοίκους της ΕΕ που μπορούν να αποδεικνύουν ότι έχουν εμβολιαστεί αλλά και σε όσους έχουν αρνητικό τεστ κορωνοϊού ή αποδείξεις ότι έχουν ανακάμψει από τον ιό.

Η Επιτροπή θα δημιουργήσει μια πύλη για να διασφαλίσει ότι όλα τα πιστοποιητικά μπορούν να επαληθευτούν σε ολόκληρη την ΕΕ και να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στην τεχνική εφαρμογή των πιστοποιητικών. Τα κράτη μέλη παραμένουν υπεύθυνα να αποφασίσουν ποιοι περιορισμοί στη δημόσια υγεία μπορούν να αρθούν από τους ταξιδιώτες, αλλά θα πρέπει να εφαρμόσουν την άρση με τον ίδιο τρόπο σε ταξιδιώτες που διαθέτουν ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό.

Η Επιτροπή ξεκαθαρίζει ότι οι εμβολιασμοί δεν θα αποτελούν προϋπόθεση για ταξίδια, καθώς και ότι όλοι οι πολίτες της ΕΕ έχουν θεμελιώδες δικαίωμα στην ελευθερία μετακίνησης στην ΕΕ και αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το εάν έχουν εμβολιαστεί ή όχι. Το Digital Green Certificate θα διευκολύνει την άσκηση αυτού του δικαιώματος και με τα τεστ και τα πιστοποιητικά ανάκαμψης από τον ιό.

Η πρόταση αυτή θα συζητηθεί την ερχόμενη εβδομάδα κατά τη διάρκεια διάσκεψης των ηγετών της ΕΕ.

The Digital Green Certificate



The European Union is introducing a #DigitalGreenCertificate to remove obstacles to free movement within the EU



Also on the portal: https://t.co/11KFMcsjCH pic.twitter.com/m49Cd5yW9q