ΗΠΑ: Εκτίμηση για ικανοποιητικό ρυθμό ανάπτυξης την επόμενη 5ετία

Η αμερικανική οικονομία θα εξακολουθήσει να εμφανίζει ικανοποιητικό θετικό ρυθμό ανάπτυξης κατά την επόμενη 5ετία, ασθενέστερο δε ρυθμό εν συνεχεία έως το 2031.

Η εκτίμηση αυτή περιλαμβάνεται στην επισκόπηση προοπτικών της αμερικανικής οικονομίας “An Overview of the Economic Outlook 2021 to 2031” που συντάχθηκε από το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου.

Ως υπόθεση για τις προβλέψεις λαμβάνεται υπόψη η υπόθεση ότι παραμένουν σε ισχύ οι υφιστάμενες νομοθετικές ρυθμίσεις φορολογίας και δημοσίων δαπανών, και χωρίς άλλη αναμενόμενη επιπλέον οικονομική ενίσχυση (μη λαμβανομένου υπόψη του επικείμενου νέου πακέτου Stimulus 1,9 τρισ. δολ. που έχει προτείνει ο Πρόεδρος Biden).

Σύμφωνα με την επισκόπηση το πραγματικό ΑΕΠ στις ΗΠΑ αναμένεται αυξηθεί ραγδαία κατά το επόμενο έτος, φθάνοντας σε κορύφωση περί τα μέσα 2021 και υπερβαίνοντας το δυνητικό επίπεδο αύξησης στις αρχές 2025. Ειδικότερα, κατά την επόμενη 5ετία ο μέσος όρος ετήσιας αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ εκτιμάται 2,6% (, από -3,5% το 2020) και συγκεκριμένα σε +4,6% το 2021, +2,9% το 2022, +2,2% το 2023, +2,3% τη διετία 2024-2025 και +1,7% την περίοδο 2026-2031.

Στην αγορά εργασίας εκτιμάται συνεχής βελτίωση καθώς η οικονομία αναπτύσσεται, ενώ το ποσοστό ανεργίας θα μειώνεται σταδιακά και η απασχόληση θα ανακάμψει στο προ πανδημίας επίπεδο το 2024. Ειδικότερα, εκτιμάται ποσοστό ανεργίας (από μέσο όρο 8,1% το 2020) σε 5,7% το 2021, 5% το 2022, 4,7% το 2023, 4,2% τη διετία 2024-2025 και 4,1% την περίοδο 2026-2031.