Έλληνας επιδημιολόγος στο Yale προβλέπει επιστροφή σε πλήρη κανονικότητα το 2024

Οι πανδημίες πάντα τελειώνουν, ακόμη και σε εποχές όπου δεν αναπτύσσονταν εμβόλια για την αντιμετώπισή τους, όμως δεν είναι κάτι νέο στην ιστορία του ανθρώπινου είδους, απλώς η πανδημία του κορωνοϊού φάνηκε στη σύγχρονη ιστορία μας ως κάτι νέο και αναπάντεχο.

Αυτό επισημαίνει στο βιβλίο του «Apollo’s Arrow: The Profound and Enduring Impact of Coronavirus on the Way We Live», ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Yale, επιδημιολόγος κ. Νικόλας Χριστάκης, στο οποίο καταγράφει μια συγκεκριμένη διαδικασία εξάπλωσης των πανδημιών.

Ο κ. Χριστάκης, εξειδικεύεται στην παρατήρηση του τρόπου με τον οποίο οι συμπεριφορές των ανθρώπων επηρεάζουν τη διασπορά των πανδημιών στην κοινωνία. Όπως τονίζει στο βιβλίο του, το πώς αντιδρούμε σε αυτούς τους ιούς – για παράδειγμα η κοινωνική αποστασιοποίηση – καθορίζει τη σφοδρότητα με την οποία μια πανδημία θα πλήξει την κοινωνία μας.

Παρότι η ανθρωπότητα δεν έρχεται πρώτη φορά αντιμέτωπη με μια πανδημία, όπως επισημαίνει, είμαστε η πρώτη γενιά εν ζωή ανθρώπων που αντιμετωπίζουμε αυτή την απειλή και που μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτήν σε πραγματικό χρόνο με αποτελεσματικά φάρμακα/ εμβόλια και αυτό είναι θαυμαστό, τονίζει.

Μετά το τέλος των πανδημιών, ακολουθεί μια περίοδος στην οποία όλοι αναζητούν μεγαλύτερη κοινωνική αλληλεπίδραση, και στην περίπτωση του κορωνοϊού, ο κ. Χριστάκης προβλέπει οτι αυτή θα αποτελέσει το «δεύτερο 2020» μετά την προηγούμενη πανδημία του 1918.

Κατα τη διάρκεια των επιδημιών, αυξάνεται η τάση των ανθρώπων να στρέφονται στη θρησκεία, όλοι γίνονται απρόβλεπτοι, εξοικονομούν χρήματα, αποφεύγουν το ρίσκο και όλα αυτά φαίνονται σε αυτή την πανδημία. Επιπλέον, οι οικονομίες των αρχαίων πολιτισμών κατέρρεαν σε περιόδους επιδημιών και όπως τονίζει ο κ. Χριστάκης η οικονομική ύφεση δεν οφείλεται στις κυβερνήσεις αλλά στον ιό, όπως συνέβαινε πάντα.

Το μέλλον θα έρθει όταν η κοινωνία θα έχει χρόνο να κυκλοφορήσει τα εμβόλια, πιθανόν μέσα στο 2021, και το χρόνο να ανακάμψει από τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις που έχει δεχθεί, πιθανόν μέσα στο 2023. Το όραμά του για το 2024 και μετά είναι γεμάτο με εμπειρίες που δεν θα θυμίζουν σε τίποτα την απομόνωση: γεμάτα κέντρα διασκέδασης, άνθιση των τεχνών και στάδια γεμάτα με κόσμο, καθώς και αύξηση των δαπανών, αντιστροφή της θρησκοληψίας, ακόμα και σεξουαλική ανηθικότητα.

Για το ερχόμενο έτος, οι προβλέψεις θέτουν στο επίκεντρο την κοινωνική αποστασιοποίηση, γιατί ακόμα και με 2 εμβόλια στις ΗΠΑ, οι τρέχουσες δόσεις επαρκούν μόνο για 150 εκατ. Αμερικανούς.

Οι επιστήμονες, επισημαίνει, θα χρειαστεί να συνεχίσουν να αναπτύσσουν και άλλα εμβόλια, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να προβαίνουν σε εκτιμήσεις και να κρίνουν την ασφάλεια και αποτελεσματικότητά τους, και οι άνθρωποι θα πρέπει να εμβολιάζονται σε ικανό ποσοστό ώστε να εξαλειφθεί η πανδημία. Επιπλέον, θα υπάξει συνεχής επιμόρφωση για τα εμβόλια, σχετικά με το πόση διάρκεια έχει η ανοσία που προσφέρουν και εάν ειναι ασφαλή για τα παιδιά.

Η ερχόμενη χρονιά, επισημαίνει ο κ. Χριστάκης, θα δοκιμάσσει τις αντοχές του κόσμου στην κοινωνική αποστασιοποίηση, το πλύσιμο των χεριών, τις μάσκες και την αποφυγή των συγκεντρώσεων με κόσμο, τις στρατηγικές του 14ου αιώνα στις επιδημίες και τις στρατηγικές που κάμπτουν το κύμα της πανδημίας.