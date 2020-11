Ο κορωνοϊός αλλάζει και την αρχιτεκτονική των κτιρίων

Καθώς ο κόσμος συνεχίζει να καταπολεμά τον κορωνοϊό, αρχιτέκτονες και μηχανικοί ανά τον κόσμο αναθεωρούν τις απόψεις τους για το σχεδιασμό και τη λειτουργικότητα των δημόσιων χώρων.

Ειδικότερα, οι αρχιτεκτονικές ομάδες σκέφτονται πώς θα μπορούσαν να αναπτύξουν κτίρια και χώρους όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να συνυπάρχουν μεν, σε απόσταση ασφαλείας δε. Προς αυτή την κατεύθυνση, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έκθεση The Shape of Things to Come στο Ντουμπάι, η οποία προσφέρει μια ματιά στο πώς θα μπορούσε να μοιάζει η αρχιτεκτονική και ο σχεδιασμός σε έναν κόσμο μετά τον κορωνοϊό. Μεταξύ άλλων, οι ιδέες των σχεδιαστών εκτείνονται από τη δημιουργία νυχτερινών κέντρων διασκέδασης που θα κρατούν τους χορευτές σε απόσταση, έως αυτοδιπλούμενα, φουσκωτά τραπέζια σε εστιατόρια. Επιπλέον, αρκετοί σχεδιασμοί χρησιμοποιούν οπτικά στοιχεία τα οποία ενθαρρύνουν την κοινωνική απόσταση, ακολουθώντας τις κινήσεις των ανθρώπων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανωτέρω έκθεση, η οποία αποτελεί μέρος της εξαήμερης εβδομάδας σχεδιασμού του Ντουμπάι, διαθέτει πάνω από 25 πρακτικές σχεδιασμού της Μέσης Ανατολής, παρουσιάζει νέες ιδέες, σχέδια προϊόντων και εγκαταστάσεις από αρχιτέκτονες και σχεδιαστές εσωτερικών χώρων.