Εμιρατινός επενδυτικός κολοσσός εξαγόρασε ποσοστό της Silver Lake που έχει συμμετοχές σε Αirbnb και Εxpedia

Η Mubadala Investment Company, δεύτερο μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό ταμείο του Αμπού Ντάμπι και δωδέκατο παγκοσμίως, οποίο διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους 232 δισ. δολ., υπέγραψε επενδυτική συμφωνία με την εταιρεία τεχνολογικών επενδύσεων Silver Lake (Silicon Valley/ΗΠΑ), ύψους 2 δισ. δολ.

Η εν λόγω συμφωνία προβλέπει επενδύσεις της Mubadala στην Silver Lake, σε βάθος 25ετίας, με ευρεία επιλογή επενδυτικών οχημάτων, γεωγραφικών προορισμών και κλάδων, και πέραν του τεχνολογικού.

Ο Δ/νων Σύμβουλος της Mubadala, Khaldoon Al Mubarak, επεσήμανε σχετικά ότι η τεχνολογία αποτελεί την βάση της σύγχρονης παγκόσμιας οικονομίας, θεμελιώδους σημασίας για λοιπούς κλάδους που τελούν σε διαδικασία ψηφιοποίησης. Στόχος της Mubadala, μέσω της στρατηγικής συνεργασίας με την Silver Lake, είναι η δυναμική τοποθέτησή της στον τεχνολογικό κλάδο, ώστε να αποκομίσει οφέλη από τον ψηφιακό μετασχηματισμό της παγκόσμιας οικονομίας και την δυναμική αυτού.

Σημειώνεται ότι η Silver lake, με έδρα στην Silicon Valey, διαχειρίζεται άνω των 60 δισ. δολ. σε κλάδο τεχνολογίας και συμμετοχές σε εταιρείες όπως AirBnb, Skype, Ant Financial, Expedia, Twitter, κλπ. Οι δύο εταιρείες έχουν ήδη συνεργασθεί στο παρελθόν σε επενδυτικά σχήματα, στον κλάδο ψυχαγωγίας και αθλητισμού (Endeavour), τεχνολογίας αυτόνομης οδήγησης (Waymo) και on-line πωλήσεων (Reliance Jio Platfroms). Παράλληλα, η Mubadala εξαγόρασε μειοψηφικό ποσοστό της Silver Lake. Να σημειωθεί ότι η Silver Lake διατηρεί μειοψηφική συμμετοχή (12%) στην City Football Group, ιδιοκτησίας του Abu Dhabi United Group for Development and Investment (ADUG) (78%). Πρόκειται για την τρίτη συμμετοχή της Mubadala, κατά το τελευταίο τρίμηνο, σε κορυφαία επενδυτική εταιρεία. Προηγήθηκε η συμμετοχή της ως ηγετικού επενδυτή στην Barings Mubadala Enterprises, ιδιωτικό χρηματοπιστωτικό ταμείο 3,5 δισ. δολ. κυρίως για την χρηματοδότηση ευρωπαϊκών εταιρειών με δάνεια ανώτερης εξασφάλισης, καθώς και η επένδυση σε ταμείο ευρείας κλίμακας άμεσου δανεισμού της Apollo Global Management, ύψους 12 δισ. δολ.