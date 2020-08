50% έκπτωση στα εστιατόρια και τις παμπ της Βρετανίας

Eκπτωτικό πρόγραμμα ύψους 50% στις τιμές των γευμάτων στα εστιατόρια και τις παμπ ξεκίνησε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το εν λόγω πρόγραμμα, «Eat Out to Help Out», έχει ως στόχο την ενίσχυση της βιομηχανίας εστίασης, η οποία αποτελεί έναν ακόμη τομέα που έχει πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού.

Από Δευτέρα έως Τετάρτη και για όλο τον Αύγουστο, οι πελάτες εστιατορίων, παμπ και καφετεριών σε ολόκληρη τη χώρα θα λαμβάνουν έως και 50% έκπτωση στους λογαριασμούς τους, με μέγιστη έκπτωση 10 λίρες ανά άτομο, σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

Η έκπτωση μισής τιμής θα ισχύει για όλα τα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά που καταναλώνονται στα καταστήματα. Η δράση αποτελεί μέρος του προγράμματος ενίσχυσης της εργασίας ύψους 30 δισεκατομμυρίων λιρών και όπως αναφέρεται στη σχετική δήλωση του υπουργείου, στοχεύει στην προστασία των θέσεων εργασίας στον τομέα της φιλοξενίας, ο οποίος έχει πληγεί σκληρά από τον κορωνοϊό.

Σημειώνεται ότι την περασμένη εβδομάδα, η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε νέους περιορισμούς σε ορισμένες περιοχές της Βόρειας Αγγλίας, ως απάντηση στον αυξανόμενο αριθμό των κρουσμάτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης, οι κάτοικοι περιοχών του Greater Manchester, East Lancashire και West Yorkshire δεν επιτρέπεται να συναντούν άτομα με τα οποία δεν ζουν στην ίδια οικία, εκτός εάν ανήκουν στη λεγόμενη «φούσκα υποστήριξης».