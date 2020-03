Κορωνοϊός - Ολλανδία: Το πακέτο έκτακτης ανάγκης για oικονομία και απασχόληση - Αναφορά στον τουρισμό

Οι Υπουργοί Οικονομικών Υποθέσεων και Κλίματος κ. Wiebes, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Hoekstra και ο Υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης κ. Koolmees, απέστειλαν από κοινού επιστολή προς το Κοινοβούλιο της Ολλανδίας, στην οποία περιγράφονται τα νέα μέτρα που λαμβάνει η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών από τον κορωνοϊό.

Στην εν λόγω επιστολή τονίζονται τα εξής:

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να λάβει εξαιρετικά οικονομικά μέτρα λόγω του κορωνοϊού. Στόχος είναι να προστατευθούν οι θέσεις εργασίας και τα εισοδήματα και να απορροφηθούν οι συνέπειες για τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, τους επιχειρηματίες των ΜΜΕ και τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Ειδικοί τομείς, όπως ο κλάδος της εστίασης, ο τουρισμός, οι μεταφορές, ο τομέας του πολιτισμού καθώς και το λιανικό εμπόριο, πλήττονται ιδιαίτερα από την πτώση της ζήτησης. Η πίεση αυτή έχει επίσης επιπτώσεις στους τομείς παροχής υπηρεσιών.

Επιπλέον, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις παγκοσμίως, είτε λόγω αβεβαιότητας είτε λόγω ανάγκης, αναβάλλουν τις δαπάνες και τις επενδύσεις. Ως αποτέλεσμα, η ζήτηση για ολλανδικά προϊόντα μειώνεται επίσης στο εξωτερικό. Λόγω του συνδυασμού των περιορισμών στην παραγωγή και της μείωσης της ζήτησης, οι εταιρείες θα αντιμετωπίσουν χαμηλότερες προσδοκίες κέρδους και ενδεχομένως ισχυρές απώλειες. Όλα αυτά επηρεάζουν επίσης την απασχόληση. Τα παραπάνω δείχνουν ότι υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις που αλληλοενισχύονται.

Το Υπουργικό Συμβούλιο παρακολουθεί στενά την κατάσταση και βρίσκεται σε συνεχή επαφή με επιχειρηματικές οργανώσεις, κοινωνικούς εταίρους και τράπεζες. Τα υγιή δημόσια οικονομικά διασφαλίζουν ότι η κυβέρνηση δεν θα χρειαστεί να κάνει περικοπές. Αποφασίζεται να αυξηθεί το εθνικό χρέος και αυτό είναι δυνατό επειδή το χρέος έχει μειωθεί σε ευνοϊκούς χρόνους.

Μέτρα:

1. Καθιέρωση προσωρινού καθεστώτος για την αποζημίωση του μισθολογικού κόστους (Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης)

Ένας επιχειρηματίας που αναμένει απώλεια κύκλου εργασιών (τουλάχιστον 20%) μπορεί να υποβάλει αίτηση στην Οργανισμό Ασφάλισης Εργαζομένων για αποζημίωση μισθών για περίοδο τριών μηνών (το πολύ 90% του μισθολογικού κόστους, ανάλογα με την απώλεια του κύκλου εργασιών). O Οργανισμός Ασφάλισης Εργαζομένων θα προκαταβάλει το 80% της αιτούμενης συνεισφοράς. Αυτό επιτρέπει στις εταιρείες να συνεχίσουν να πληρώνουν το προσωπικό τους. Η προϋπόθεση είναι ότι κανένα προσωπικό δεν μπορεί να απολυθεί για οικονομικούς λόγους κατά τη διάρκεια της περιόδου επιδότησης. Αυτό το προσωρινό μέτρο έκτακτης ανάγκης διατήρησης εργασίας θα αντικαταστήσει το τρέχον σύστημα μείωσης του χρόνου εργασίας.

2. Επιπρόσθετη στήριξη για ανεξάρτητους επιχειρηματίες (Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης και Δήμοι)

Το Υπουργικό Συμβούλιο εισάγει μια προσωρινή και χαλαρή ρύθμιση για την υποστήριξη ανεξάρτητων επιχειρηματιών, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους. Το καθεστώς εφαρμόζεται από τους Δήμους. Οι αυτοαπασχολούμενοι μπορούν να λάβουν πρόσθετη εισοδηματική στήριξη για περίοδο τριών μηνών μέσω μιας ταχείας διαδικασίας. Η στήριξη στο πλαίσιο αυτής της προσωρινής ρύθμισης είναι επίσης δυνατή υπό μορφή δανείου κεφαλαίου κίνησης με μειωμένο επιτόκιο.

3. Χαλάρωση της αναβολής της καταβολής φόρου και μείωση των προστίμων (Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση)

Οι επηρεαζόμενοι επιχειρηματίες μπορούν να υποβάλουν πιο εύκολα αίτηση για αναβολή καταβολής του φόρου. Στη συνέχεια οι φορολογικές αρχές θα σταματήσουν αμέσως τις συλλογές φόρου. Αυτό ισχύει για τους φόρους εισοδήματος, εταιρειών, μισθών και κύκλου εργασιών (ΦΠΑ). Επιπλέον, δεν είναι απαραίτητο να αποσταλούν αμέσως αποδεικτικά στοιχεία. Ο επιχειρηματίας θα έχει περισσότερο χρόνο για να το κάνει αυτό. Ο τόκος που συνήθως ξεκινά μετά τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής μειώνεται προσωρινά από 4% σε σχεδόν 0%. Αυτό ισχύει για όλες τις φορολογικές οφειλές.

4. Διεύρυνση της εγγύησης για επιχειρηματική χρηματοδότηση (Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Κλίματος)

Οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην απόκτηση τραπεζικών δανείων και τραπεζικών εγγυήσεων μπορούν να χρησιμοποιήσουν ο σύστημα εγγυήσεων για επιχειρηματική χρηματοδότηση (GO). Η κυβέρνηση προτείνει να αυξηθεί το ανώτατο όριο εγγύησης της GO από 400 εκατ. ευρώ σε 1,5 δισ. ευρώ. Με το GO, το Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Κλίματος βοηθά τόσο τις ΜΜΕ όσο και τις μεγάλες επιχειρήσεις με 50% εγγύηση για τραπεζικά δάνεια και τραπεζικές εγγυήσεις (τουλάχιστον 1,5 εκ. ευρώ - έως 50 εκ. ευρώ ανά επιχείρηση).

5. Επιδότηση επιτοκίου για μικρούς επιχειρηματίες με μικροπίστωση Qredits (Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Κλίματος)

Ο φορέας παροχής μικροπιστώσεων Qredits (επιχειρηματικά δάνεια ύψους μέχρι 50.000 ευρώ για την έναρξη και την ανάληψη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων) χρηματοδοτεί μια μεγάλη ομάδα μικρών και αρχικών επιχειρηματιών οι οποίοι συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη χρηματοδότηση μέσω της τράπεζας. Αυτή περιλαμβάνει τους επιχειρηματίες στον κλάδο της εστίασης, της λιανικής, της προσωπικής φροντίδας, των κατασκευών και των επιχειρήσεων. Για τους μικρούς επιχειρηματίες που επηρεάζονται από το ζήτημα του ιού, προσφέρεται εξάμηνη εξόφληση και ο τόκος κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μειώνεται αυτόματα στο 2%. Το Υπουργικό Συμβούλιο υποστηρίζει αυτό το μέτρο με μέγιστο ποσό 6 εκ. ευρώ.

6. Προσωρινή εγγύηση για γεωργικές και κηπευτικές επιχειρήσεις (Υπουργείο Γεωργίας, Φύσης και Ποιότητας Τροφίμων)

Για τις γεωργικές και κηπευτικές επιχειρήσεις, θα χορηγηθεί προσωρινή εγγύηση για το κεφάλαιο κίνησης στο πλαίσιο του καθεστώτος εγγυήσεων των γεωργικών πιστώσεων των ΜΜΕ. Με αυτό τον τρόπο το Υπουργικό Συμβούλιο εγγυάται τις πιστώσεις των γεωργικών επιχειρήσεων. Το προσαρμοσμένο σύστημα θα εφαρμοστεί από τις 18 Μαρτίου 2020.

7. Διαβούλευση για τον τουριστικό φόρο (κεντρική κυβέρνηση / δήμοι) και τον πολιτιστικό τομέα

Το Υπουργικό Συμβούλιο, σε συνεννόηση με την Ένωση Ολλανδικών Δήμων (VNG), συζητά τη δυνατότητα λήξης (προσωρινών) τοπικών τελών σε επιχειρηματίες και απόσυρσης επιβαλλόμενων προστίμων σε επιχειρήσεις. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τον τουριστικό φόρο. Η κυβέρνηση διαβουλεύεται επίσης με τον τομέα του πολιτισμού ώστε να μπορεί να συνδεθεί με τα γενικά μέτρα.

8. Σχέδιο αποζημίωσης για τους θιγόμενους τομείς (Υπουργείο Οικονομικών)

Τα μέτρα υγείας του Υπουργικού Συμβουλίου έχουν τεράστιες συνέπειες για το εισόδημα σε ορισμένους τομείς όπως το (υποχρεωτικό) κλείσιμο των καταστημάτων τροφίμων και ποτών και των ακυρώσεων στον κλάδο των ταξιδιών. Επιπλέον, το εισόδημα αυτό είναι δύσκολο να καλυφθεί όταν το πρόβλημα με τον ιό θα έχει τελειώσει. Συνεπώς, το Υπουργικό Συμβούλιο καταρτίζει ένα σύστημα αποζημίωσης με τα κατάλληλα μέτρα για τις εταιρείες των προαναφερθέντων τομέων. Αυτό εκπονείται τώρα και υποβάλλεται επειγόντως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αξιολόγηση της (επιτρεπόμενης) κρατικής ενίσχυσης.

Τέλος, στην εν λόγω επιστολή τονίζεται πως το Υπουργικό Συμβούλιο έχει πλήρη επίγνωση της δύσκολης περιόδου και ανάλογα με τις εξελίξεις, θα λάβει τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα, εάν το απαιτεί η κατάσταση.