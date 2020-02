To παράδειγμα του Τελ Αβίβ στην καινοτομία: Μια Start-up ανά 118 κατοίκους

Ο ιδιωτικός φορέας Innovation Without Borders (IWB) στο Ισραήλ στον οποίο συμμετέχουν το Israel Export Institute, ο Start-up Nation Central, το Υπ. Οικονομίας και Βιομηχανίας, το Invest in Israel (ανήκει στο Υπ. Οικονομίας) και το Υπ. Εξωτερικών, έκανε άλλη μία παρουσίαση σε στελέχη διπλωματικών αποστολών στο με θέμα το οικοσύστημα καινοτομίας που έχει διαρθρωθεί με επίκεντρο το Δήμο Τελ Αβίβ.

Ο εν λόγω φορέας ιδρύθηκε το 2016 με σκοπό να ενημερώσει και να ενθαρύννει τη συνεργασία των διπλωματικών αποστολών στο Ισραήλ και των χωρών που εκπροσωπούν, με το Ισραηλινό Οικοσύστημα Start-up και Καινοτομίας. Μέχρι σήμερα περισσότερες από 45 Πρεσβείες στο Ισραήλ έχουν συνεργαστεί μαζί του, αναφορικά με υλοποίηση διαφορετικού περιεχομένου δράσεων, που αποσκοπούσαν ωστόσο στη διασύνδεση των ενδιαφερομένων με το Ισραηλινό Οικοσύστημα Καινοτομίας.

H επονομαζομένη «CitiZone», που ιδρύθηκε τον Μάρτιο 2019, αποτελεί το κέντρο ανάπτυξης όλου του οικοσυστήματος καινοτομικών εφαρμογών του Δήμου Τελ-Αβίβ και τελικώς πρόκειται για έναν επιταχυντή/accelerator ωρίμανσης start-ups. Πρόκειται για ένα ζωντανό εργαστήριο για τους ανθρώπους, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες που στοχεύει στην προώθηση λύσεων για προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονοι αστικοί ιστοί, τα μικρά και μεγάλα μητροπολιτικά κέντρα. Το εργαστήριο ιδρύθηκε ως συνεργασία μεταξύ του Δήμου Τελ Αβίβ, του Πανεπιστημίου Τελ Αβίβ και του πάρκου Atidim Tel Aviv.

Η Atidim είναι ιδιωτική εταιρεία, της οποίας το ήμισυ του μετοχικού κεφαλαίου ανήκει στον Δήμο Τελ Αβίβ και το άλλο μισό ανήκει στο πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ. Η εταιρεία κατέχει περίπου 20 στρέμματα στο Τελ Αβίβ. Μέχρι σήμερα, η Atidim έχει κατασκευάσει 11 κτίρια, συνολικής έκτασης 250.000 τ.μ.

Η περιοχή που προορίζεται για μίσθωση (εμπορικές περιοχές και γραφεία), είναι περίπου 150.000 τ.μ. Η υπόλοιπη περιοχή περιλαμβάνει δημόσιους χώρους, εμπορικό χώρο, χώρους στάθμευσης και ενεργειακό κέντρο. Επί του παρόντος, η περιοχή καταλαμβάνεται από εκατό εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, χρηματοοικονομικές εταιρείες, γραφεία, επιχειρήσεις και συνοδευτικές υπηρεσίες υποστήριξης. Στο Atidim έχει εγκατασταθεί και η CitiZone.

Η CityZone έχει διαμορφώσει ένα 12μηνο πρόγραμμα για τις νεοσύστατες εταιρείες Urban Tech ( με περιεχόμενο την καινοτομία σε αστικό χώρο). Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε συγκεκριμένους όρους ελέγχου ωριμότητας μιας ιδέας που θα καταλήξει ως start-up με βάση την εξέταση: της ετοιμότητας της αγοράς, την επικύρωση προϊόντων και τη διαβάθμιση ποιότητας των επιχειρήσεων, παρέχοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να αναπτύξουν, να δοκιμάσουν και να προβάλλουν δοικιμαστικά την τεχνολογική τους λύση μέσω της ιστοσελίδας smart city beta του Τελ Αβίβ, εκτελώντας δοκιμές και λαμβάνοντας διαδραστικά πληροφορίες από πόλεις και επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα προσφέρει επιδοτούμενα γραφεία και ιδιωτικά γραφεία και καθοδήγηση από εμπειρογνώμονες του δήμου του Τελ Αβίβ, ερευνητές, ακαδημαϊκούς και πολυεθνικές εταιρείες όπως η Renault, Nissan, Mitsubishi, η Dell Technologies, η Cisco και άλλοι, οι οποίοι λειτουργούν ως εταίροι της CityZone.

Κοινοί χώροι εργασίας

Στο πλαίσιο προώθησης ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών, επικεντρωμένες στο αστικό περιβάλλον, ο Δήμος Τελ Αβίβ, εκτός από τη CityZone, έχει δημιουργήσει κοινούς χώρους εργασίαςς για τις ευρισκόμενες σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης start-ups. Τέτοιοι χώροι είναι οι : The Platform, The Library, Made in Jaffa, Sarona Hub, The Lounge και η Havruta. Καθένας χώρος συγκεντρώνει διαφορετικής θεματικής και προσανατολισμού δράσεις εκκολαπτομένων start-ups όπως εν προκειμένω: διαμόρφωση όρων διαχείρισης ενός κοινωνικοαστικού κέντρου με συγκεκριμένες εσωτερικές ανισότητες, διαχείριση βιβλιοθήκης, γεφύρωση κοινωνικοοικονομικής διαφοράς αστικών κέντρων (Tel Aviv με Jaffa), δημιουργία σε νέους του οράματος ενασχόλησης με ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών με βάση τις προσωπικές τους εμπειρίες από τις υπηρεσίες και την καθημερινότητα που βιώνουν στο αστικό περιβάλλον, διασύνδεσης της κοινότητας με την τέχνη και την κουλτούρα και διαχείριση κοινωνικών συγκεντρώσεων με όρους καινοτομίας.

Στο πλαίσιο ενθάρυνσης των νέων προσπαθειών που εμφανίζουν εξαιρετικά δυναμικές προοπτικές δικαίωσης όχι μόνον στην εσωτερική αγορά αλλά και διεθνώς, ο Δήμος Τελ Αβίβ έχει υιοθετήσει το θεσμό των «Tech Ambassadors». Στο πλαίσιο αυτής της δράσης επιλέγονται start-ups με βάση τον υψηλό βαθμό συσχέτισης καινοτομίας και επιχειρηματικής προοπτικής, ώστε να τους απονεμηθεί ο εν λόγω τίτλος, που πρακτικά σημαίνει ότι θα λάβουν επιδοτήσεις για τη δραστηριότητά τους, θα συμμετάσχουν σε επιχειρηματικές αποστολές στο εξωτερικό και θα μετάσχουν συναντήσεις με διεθνείς επισκέπτες στο Ισραήλ.

Στη CitiZone αυτή την περίοδο δρουν και εξελίσσονται 369 προσπάθειες ανάπτυξης start-ups διεθνούς συνεργασίας. Μέσω της σύναψης συνεργασίας της CitiZone και είτε του κράτους προέλευσης, είτε του ιδίου του σχήματος καινοτομικής δράσης γίνεται προσπάθεια ωρίμανσης των καινοτόμων ιδεών μέχρι την διαμόρφωση επιχιχειρηματικά ελκυστικής πρότασης. Η χρηματοδότηση της δράσης μπορεί να είναι, αναλόγως της καινοτόμου ιδέας, από πόρους του Δήμου Τελ Αβίβ, ιδιωτών επενδυτών, crowed funding και όλων των λοιπών γνωστών σχημάτων που ενεργοποιούνται σε παρόμοιες δράσεις. Η διαφορά είναι ότι το ισραηλινό οικοσύστημα καινοτομίας ελκύει σημαντικές επενδυτικές εισροές από διαφορετικούς φορείς.

Σημειώνεται ότι στο μητροπολιτικό Τελ Αβιβ- Yafo, έκτασης 52 τ.χλμ, με 438.800 κατοίκους, υπάρχουν 1.700 start ups και 3.700 στην ευρύτερη περιοχή του Τελ Αβιβ (μία start up ανά 118 κατοίκους), η μεγαλύτερη αναλογία διεθνώς. Το 2014 το Τελ Αβίβ ανακηρύχτηκε παγκοσμίως ως έξυπνη πόλη με την βράβευση του προγράμματος Digitech που αναπτύχθηκε μέσω του ως άνω οικοσυστήματος καινοτομίας του Δήμου.

Η διαμόρφωση αυτών των πρωτοβουλιών, σύμφωνα με τους υπευθύνους του προγράμματος επέκτασης των συνεργασιών του οικοσυστήματος καινοτομίας του Δήμου Τελ Αβίβ, αποσκοπεί στην προσέλκυση ενδιαφερομένων από άλλα κράτη και μάλιστα υπάρχει η προοπτική για τη διαμόρφωση δικτύου smart cities. Στο πλαίσιο αυτό Γραφείο μας δέχτηκε από τους ιθύνοντες πρόσκληση για μελλοντικές συνεργασίες με ελληνικούς φορείς την οποία διαβεβαιώσαμε ότι θα προωθήσουμε αρμοδίως.