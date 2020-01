Bέλτιστες πρακτικές για την ανάσχεση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής

Πέντε ισραηλινές επιχειρήσεις που ασχολούνται με την ανάπτυξη λύσεων παραγωγής ενέργειας που είναι οικολογικές, έχουν αναπτύξει καινοτόμες εφαρμογές προσανατολισμένες στην ανάσχεση των φαινομένων αλλά και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Ας δούμε την δραστηριότητα τους.

1.Καύσιμο με βάση το νερό: Electriq Global

Η Electriq-Global Energy Solutions Ltd., που ιδρύθηκε το 2014, αναπτύσσει ένα εναλλακτικό καύσιμο για την αυτοκινητοβιομηχανία που αποτελείται από 60% νερό. Η τεχνολογία της Electriq Global εξάγει υδρογόνο από το νερό, αξιοποιώντας το για να δημιουργήσει ηλεκτρική ενέργεια για να τροφοδοτήσει οχήματα. Η εταιρεία εδρεύει στη βόρεια ισραηλινή πόλη Tirat Carmel και στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Σύμφωνα με την Electriq Global, τα καύσιμα της αποδίδουν διπλάσια αποδοτικότητα συγκρινόμενες άλλων εναλλακτικών καυσίμων, είναι ανακυκλώσιμα και έχουν μηδενικές εκπομπές.

2.Ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από κύμα: Power Eco Wave

Η εταιρία Eco Wave Power Ltd. (EWP) με έδρα το Τελ Αβίβ χρησιμοποιεί πλωτήρες για να αξιοποιήσει την ισχύ των κυμάτων των θαλασσών και των ωκεανών και να παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Η εταιρεία εγκαθιστά τον εξοπλισμό που έχει αναπτύξει πάνω από υπάρχουσες τεχνητές κατασκευές κοντά στις ακτές, όπως είναι τα λιμάνια και οι προβλήτες, όπου τα κύματα κινούνται σταθερά. Η EWP διαθέτει σήμερα εγκαταστάσεις στο λιμάνι Jaffa του Τελ Αβίβ. Την περασμένη εβδομάδα, η εταιρεία ανακοίνωσε επέκταση της εγκατάστασής της στη Jaffa, με στόχο την αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έως 100 KW. Η επέκταση χρηματοδοτείται εν μέρει από το Υπουργείο Ενέργειας του Ισραήλ.

Η εταιρεία διαθέτει μια δεύτερη εγκατάσταση, η οποία χρηματοδοτείται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Γιβραλτάρ. Η εγκατάσταση αυτή παράγει σήμερα 100 kW και τελικά σχεδιάζεται να παράγει 5 megawatts, σύμφωνα με συμφωνία που υπογράφτηκε μεταξύ της EWP, της κυβέρνησης του Γιβραλτάρ και της Αρχής Ηλεκτρισμού του Γιβραλτάρ το 2014. Η EWP ιδρύθηκε το 2011 και εντάχθηκε στις εταιρείες διαπραγμάτευσης μετοχών του δείκτη Nasdaq First North, κατηγορία του Nasdaq Nordic, συγκεντρώνοντας 13,6 εκατ. δολάρια σε ένα έτος διαπραγμάτευσης.

3.Φόρτιση οχήματος ενόσω κινείται: ElectReon

Επί του παρόντος, ορισμένα από τα βασικά εμπόδια που παρεμποδίζουν την ευρεία υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων για την αντικατάσταση των ρυπογόνων αυτοκινήτων βενζίνης είναι σχετικά μικρά εύρη μεταξύ των φορτίσεων και των μεγάλων χρόνων φόρτισης. Η ElectReon Wireless Ltd. που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Τελ Αβίβ αναπτύσσει ασύρματη υποδομή φόρτισης που μπορεί να εγκατασταθεί σε υπάρχοντες δρόμους για να επιτρέψει στα ηλεκτρικά οχήματα να φορτίζονται καθώς περνούν μέσα από αυτά, εξαλείφοντας την ανάγκη να σταματήσουν για βενζίνη ή να περιμένουν να φορτιστεί η μπαταρία. Τον Μάιο, η ElectReon ανήγγειλε συμφωνία με τη σουηδική κυβέρνηση για την κατασκευή ενός πρώτου ηλεκτρικού οδικού δικτύου φορτίου στη χώρα. Νωρίτερα φέτος, η ElectReon ανακοίνωσε επίσης ένα πιλοτικό πρόγραμμα για το Tel Aviv ώστε να εφαρμοστεί η τεχνολογία της. Η ElectReon ιδρύθηκε το 2013 και εδρεύει στο Beit Yanai, μια αγροτική κοινότητα στο κεντρικό Ισραήλ.

4.Αξιοποίηση ρύπων για παραγωγή καθαρής ενέργειας: NewCO2Fuels

Η NewCO2Fuels Ltd. (NCF) που ιδρύθηκε το 2011, χρησιμοποιεί υψηλές θερμοκρασίες για να διασπάσει το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) σε μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και οξυγόνο (O2) και νερό σε υδρογόνο (H2) και οξυγόνο (O2). Η συσκευή του NCF στη συνέχεια χρησιμοποιεί το CO ή ένα μείγμα CO και H2 ως αέριο καύσιμο για την παραγωγή ενέργειας. Το αέριο μπορεί επίσης να μετατραπεί σε υγρό αέριο για μηχανοκίνητα οχήματα. Το παραγόμενο οξυγόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καύση καυσίμου. Οι υψηλές θερμοκρασίες που απαιτούνται για τη λειτουργία της συσκευής του NCF παράγονται είτε με ηλιακή ενέργεια είτε με αξιοποίηση της πλεονάζουσας θερμότητας από βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Η NCF εδρεύει στην ισραηλινή κεντρική πόλη Rehovot και η τεχνολογία της αναπτύχθηκε αρχικά από ομάδα ερευνητών στο ισραηλινό ερευνητικό ίδρυμα Weizmann Institute of Science.

5.Μετατρέποντας τον ωκεανό σε ηλιακό πεδίο: Solaris Synergy

Οι επιφάνειες των υδάτων καλύπτουν το 71% της γης και ενώ οι χερσαίοι πόροι καθίστανται ολοένα και πιο σπάνιοι, η υψηλότερη παραγωγή ηλιακής ενέργειας συνεχίζει να πραγματοποιείται επί σε ηπειρωτικές περιοχές, καταλαμβάνοντας ολοένα και περισσότερο τεράστιες εκτάσεις. Η Solaris Synergy (Israel) Ltd. που εδρεύει στην Ιερουσαλήμ αναπτύσσει κλιμακούμενα ηλιακά συστήματα που επιπλέουν σε επιφάνειες νερού. Οι δομές του Solaris Synergy είναι χτισμένες ως πλέγμα, επιτρέποντας στο φυσικό φως και αέρα να διεισδύσουν στο νερό, μη παρεμποδίζοντας έτσι την υποβρύχια θαλάσσια ζωή. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2018 και αναφέρει ότι το προϊόν της έχει δοκιμαστεί σε εγκαταστάσεις λειτουργίας στο Ισραήλ και είναι έτοιμο για εμπορική ανάπτυξη.