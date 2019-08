Μεγάλη επιτυχία για τις εξαγωγές στην Κίνα: Νέος μόνιμος εκθεσιακός χώρο για την Ελλάδα

Τη δημιουργία νέου μόνιμου εθνικού εκθεσιακού χώρου (Greek Pavilion) για την Ελλάδα εξασφάλισε στην πόλη Dong Guan της Νότιας Κίνας, το Hellenic Trade Council (HETCO). Το νέο Greek Pavilion στη Νότια Κίνα αποτελεί μεγάλη επιτυχία για τις ελληνικές εξαγωγές, καθώς η Dong Guan αποτελεί το 4ο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της κινεζικής οικονομίας. Θα αποτελέσει το 2ο Pavilion της Ελλάδας στην Κίνα μετά από εκείνο της Σαγκάης, που επίσης δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Hellenic Trade Council (HETCO), και εντάσσεται στο νέο πλαίσιο συνεργασίας των πόλεων της Dong Guan και της Θεσσαλονίκης.

Η συμφωνία μεταξύ του Hellenic Trade Council (HETCO) και του Δήμου της Dong Guan για το «άνοιγμα» ενός νέου μόνιμου εκθεσιακού χώρου για ελληνικά προϊόντα στην κινεζική πόλη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης του Δημάρχου της Dong Guan, κ. Xiao Yafei, στην Θεσσαλονίκη. Ο Δήμαρχος κ. Xiao επισκέφτηκε την Θεσσαλονίκη επικεφαλής πολυμελούς αντιπροσωπείας επιχειρηματιών και επενδυτών από τη Νότια Κίνα, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας, της βαριάς βιομηχανίας, της υγείας, του χονδρικού εμπορίου, του τουρισμού, του real estate και των κατασκευών.

Η διήμερη επίσκεψη της κινεζικής αντιπροσωπείας διοργανώθηκε από το Hellenic Trade Council (HETCO) με στόχο την προσέλκυση νέων επενδύσεων σε αγροτικά προϊόντα, εμπόριο, τουρισμό και αθλητισμό από την Κίνα προς την Ελλάδα. Στο πλαίσιο της επίσκεψης συμφωνήθηκε:

• Η προώθηση κοινών δράσεων μεταξύ των αδελφοποιημένων Δήμων Θεσσαλονίκης και Dong Guan στους τομείς του τουρισμού, του αθλητισμού, του πολιτισμού και των ανταλλαγών νέων.

• Η υποστήριξη των κοινών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών μεταξύ των δύο πόλεων.

• Η δημιουργία μόνιμου εκθεσιακού χώρου στην Θεσσαλονίκη στον χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Επιχειρηματιών της Dong Guan (World Dong Guan Entrepreneurs Federation) για την περαιτέρω ενίσχυση των εξαγωγών της Dong Guan στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου.

• H συμφωνία δημιουργίας ενός κοινού ελληνοκινεζικού επιχειρηματικού σχήματος (joint venture) μεταξύ της Amani Swiss και του Royal Group, που θα αυξήσει κατακόρυφα τις εξαγωγές ελληνικών ποιοτικών αγροτικών προϊόντων στην αγορά της Νότιας Κίνας.

• Η ανταλλαγή καλών πρακτικών (best practices) σε θέματα γεωργικής τεχνολογίας και η μεταφορά ελληνικής τεχνογνωσίας (know how) στην Dong Guan σε θέματα αγροτικής παραγωγής με έμφαση τις βιολογικές καλλιέργειες και τον αγροτουρισμό.

• Η δρομολόγηση νέας απευθείας αεροπορικής σύνδεσης Dong Guan (CAN) – Θεσσαλονίκη, καθώς οι προοπτικές που διανοίγονται για την ανάπτυξη εμπορικών και τουριστικών συνεργασιών μεταξύ των δύο πόλεων είναι πολύ μεγάλες.

• Η συνεργασία μεταξύ ποδοσφαιρικών ακαδημιών των δύο πόλεων, καθώς κι η υποστήριξη συνεργασιών ευρύτερα στον τομέα του αθλητισμού.

Η κινεζική αντιπροσωπεία αποτελούνταν από εκπροσώπους του Δήμου της Dong Guan και 14 κορυφαίων επιχειρηματικών ομίλων της Νότιας Κίνας:

1. Yin Hongwei – Πρόεδρος του Dongguan Investment Group και του Lingnan Eco-culture Tourism Group, και Πρόεδρος του World Dongguan Entrepreneurs Federation

2. Ye Huiquan - Πρόεδρος του ZOVIE Group

3. He Zhipeng - Executive Director του Jiahong Group

4. Zeng Wei - Πρόεδρος του Guangdong Perfect Enterprise Group

5. Zhang Feng - Πρόεδρος της Dongguan Fuan Industrial Investment

6. Luo Aiwen- Πρόεδρος της IFE Elevators

7. Chen Zihong - Πρόεδρος του Guangdong Longafter Group

8. Wang Weixiong – Αντιπρόεδρος του Kanghua Group

9. Liang Yongixong - Πρόεδρος του Dongguan Dihao Group

10. Liang Jiehui - Executive Director του Dongguan Dihao Group

11. Mo Liuchan – Γενικός Γραμματέας του World Dongguan Entrepreneurs Federation

12. Yu Dong - Πρόεδρος της Guangdong Youyue Agricultural Technology

13. Chen Guide- Πρόεδρος της Dongguan Gui De Industrial Investment

14. Ye Peihua - Πρόεδρος της Dongguan Huaxuan Kintting Tailor

Το Hellenic Trade Council (HETCO) είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Αθήνα, ο οποίος υποστηρίζει τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Κίνας, Ισραήλ και ΗΠΑ στον τομέα της καινοτομίας, του εμπορίου, του τουρισμού και του πολιτισμού. Στοχεύει στην ενδυνάμωση της θέσης της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα καινοτομίας, στην παγκόσμια ταξιδιωτική βιομηχανία και στη διεθνή αγορά εμπορίου.

Με πρωτοβουλία του Hellenic Trade Council (HETCO) εγκαινιάστηκε το Ιανουάριο του 2019 το μόνιμο ελληνικό περίπτερο στη Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών της Σαγκάης για την ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας στην Κίνα και την περαιτέρω ενίσχυση της σχέσης των δύο χωρών στους τομείς του εμπορίου, του τουρισμού, του αθλητισμού, των επενδύσεων, της τεχνολογίας και της νεοφυούς επιχειρηματικό