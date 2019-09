Costa Navarino: Στις 19-22 Φεβρουαρίου 2020 το διεθνές τουρνουά γκoλφ Μessinia Pro-Am

Το διεθνές τουρνουά γκoλφ Messinia Pro-Am επιστρέφει για 4η χρονιά στην Costa Navarino από τις 19 έως τις 22 Φεβρουαρίου 2020 με τις εγγραφές να έχουν ξεκινήσει μέσα από την ιστοσελίδα της διοργάνωσης.

Ανοίγοντας την τουριστική σεζόν ήδη από τον Φεβρουάριο, επαγγελματίες και ερασιτέχνες γκολφέρ από όλο τον κόσμο θα διαγωνισθούν στα βραβευμένα γήπεδα 18 οπών The Dunes Course και The Bay Course, με τους επαγγελματίες να διεκδικούν το συνολικό χρηματικό έπαθλο των 50.000 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν περισσότερα για τα πακέτα συμμετοχής (5 ή 7 διανυκτερεύσεις στο The Westin Resort Costa Navarino) και να βρουν όλες τις πληροφορίες για το τουρνουά, στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης. Όπως κάθε χρόνο, εκτός από τη συμμετοχή στο τουρνουά, επαγγελματίες και ερασιτέχνες θα απολαύσουν ένα πλήρες πρόγραμμα με social events. H καταληκτική ημερομηνία των εγγραφών είναι στις 10 Ιανουαρίου 2020, ενώ θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το παιχνίδι με θέα τους ελαιώνες και τον ιστορικό κόλπο του Ναβαρίνου από το γήπεδο The Bay Course, αλλά και το μοναδικό σκηνικό που συνθέτουν οι κατάφυτοι λόφοι και θέα στο Ιόνιο Πέλαγος από το γήπεδο The Dunes Course, είναι τα κύρια συστατικά που προσελκύουν κάθε χρόνο παίκτες από όλο τον κόσμο, στον πρότυπο αειφόρο προορισμό γκολφ της Μεσογείου.

Τα signature γήπεδα της Costa Navarino θα υποδεχθούν για μια ακόμη χρονιά τους αθλητές και λάτρεις του γκολφ, καθώς και διάσημες προσωπικότητες, με σύμμαχο τον καλό καιρό και τη Μεσσηνιακή φιλοξενία.

Το Messinia Pro-Am διοργανώνεται σε συνεργασία με τους PGAs of Europe και τελεί υπό την αιγίδα της PGA of Greece και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ.

Επίσημος αερομεταφορέας του τουρνουά είναι για τέταρτη χρονιά η AEGEAN, μέλος της ισχυρότερης παγκόσμιας αεροπορικής συμμαχίας, της Star Alliance, ενώ επίσημος ταξιδιωτικός συνεργάτης του Messinia Pro-Am, είναι η Erasmus, συμβάλλοντας στην άρτια εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων σε θέματα εγγραφών και διαμονών. Silver sponsor της διοργάνωσης είναι η Vodafone και υποστηρικτής ο Οίκος Vourakis.