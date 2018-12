ΣΕΤΕΥΔ: Οι υπαίθριες δραστηριότητες δεν είναι "τουρισμός αθλητικής αναψυχής"- Ο κλάδος θα γυρίσει πίσω 40 χρόνια

'Ενας ολόκληρος υγιής και αναπτυσσόμενος κλάδος του τουρισμού, αυτός των τουριστικών Υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής (πεζοπορία, ράφτινγκ, θαλάσσιο καγιάκ κ.ά.) κινδυνεύει να γυρίσει 40 χιόνια πίσω εάν τελικά δεν αλλάξει η ρύθμιση στο προς ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού για τον Θεματικό Τουρισμό, που προβλέπει την καθολική υπαγωγή του συνόλου των εν λόγω υπηρεσιών στο άρθρο 6 παράγραφος 2, ως «Τουρισμός Αθλητικής Αναψυχής».

Αυτό υπογραμμίζει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων Υπαίθριων Δραστηριοτήτων, καθώς στη συζήτηση του νομοσχεδίου χθες το πρωί στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής η Υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά δεν έδωσε λύση.

Αν και τόσο ο εισηγητής της πλειοψηφίας (Σύριζα) βουλευτής Ηρακλείου, κ. Ηγουμενιδης, (ο οποίος αναφέρθηκε αναλυτικά στα προβλήματα) όσο και ο εισηγητής της μειοψηφίας, βουλευτής Δωδεκανήσου κ.Κονσολας, ανέδειξαν τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται με την επιχειρούμενη «βάπτιση», τονίζει ο Σύνδεσμος, η Υπουργός Τουρισμού κα Κουντουρά δεν έδωσε καμιά εξήγηση ή αιτιολόγηση για την προτεινόμενη αλλαγή ονομασίας του κλάδου και σύνδεση του με τον αθλητισμό ενώ έδειξε να μην αντιλαμβάνεται καν το πρόβλημα, λέγοντας ενδεικτικά:

"Όσον αφορά τον αθλητικό τουρισμό και τις ανησυχίες ή τις επιφυλάξεις, θα ήθελα, να σας πω, ότι βεβαίως συμπεριλάβαμε όλες τις νομοθετικές ρυθμίσεις που ξεκαθαρίζουν, ότι οι υπαίθριες δραστηριότητες είναι αθλητικής αναψυχής. Θέλω να πω, σε όσους ανησυχούν εάν οι δραστηριότητες αυτές και οι επιχειρηματικές οι οποίες υπάρχουν θα αφορούν καθαρά το Υπουργείο Τουρισμού, δεν έχουν να κάνουν καθόλου με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, γιατί η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έχει τον επαγγελματικό αθλητισμό. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι κάνουν αθλητικό τουρισμό αναψυχής, δεν αφορά αθλητές, αφορά τουρίστες που έρχονται και συμμετέχουν σε υπαίθριες δραστηριότητες και αθλητικές δραστηριότητες αναψυχής. Είναι ξεκάθαρο και στο νομοσχέδιο και στην αιτιολογική". (από τα πρακτικά της βουλης).

Ίσως, αναφέρει ο Σύνδεσμος, η κα Υπουργός δεν γνωρίζει ότι δεν πουλάμε αθλητισμό, εδώ και 40 χρόνια πουλάμε δραστηριότητες αναψυχής και περιήγησης στην ελληνική φύση συνεργαζόμενοι με αντίστοιχες επιχειρήσεις σε όλον τον κόσμο.

Δεν υπάρχει, σε όλο τον κόσμο, έστω και μια επιχείρηση η τουριστικό γραφείο που να προωθεί και πουλά "Αθλητική Αναψυχή", γιατί απλά δεν υπάρχει τέτοια υπηρεσία.

Φυσικά υπάρχει Αθλητικός Τουρισμός και αφορά τις αθλητικές διοργανώσεις που είναι ανοιχτός στο κοινό όπως οι Μαραθώνιοι και άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις και σωστά το νομοσχέδιο τις περιλαμβάνει αλλά αυτές οι εκδηλώσεις δεν έχουν καμμιά απολύτως σχέση με τις πεζοπορικές εκδρομές η τις κατεβάσεις ποταμών με βάρκα (ραφτινγκ) όπου το ζητούμενο είναι η εμπειρία και η διασκέδαση.

Είναι χαρακτηριστικό και πολύ εύγλωττο το κείμενο, στα αγγλικά, στην ιστοσελίδα του ΕΟΤ που προβάλει την κατάθεση του εν λόγω νομοσχεδίου όπου βέβαια δεν υπάρχει καμιά αναφορά σε «Αθλητική Αναψυχή» αλλά χρησιμοποιεί τον όρο «Αναψυχή και τουρισμός Περιπέτειας / sports tourism is divided into sports event tourism and recreational & adventure tourism. Θα γελούσαν παγκόσμια εάν έγραφε Athletic Recreation!, επισημαίνει ο Σύνδεσμος, αναφέροντας ακόμη:

"Είναι απορίας άξιο γιατί η κα Κουντουρά επιμένει στην υιοθέτηση ενός προσδιορισμού που μόνο προβλήματα έχει αλλά είναι ακόμη ποιο περίεργο γιατί δεν εξηγεί δημόσια τους λόγους που την έκαναν να επιλέξει την ορολογία αυτή.

Είναι εξίσου απορίας άξιο το γεγονός ότι ενώ έκανε δεκτές πλήθος άλλων παρατηρήσεων και διορθώσεων, δεν δέχεται την πρόταση μας η οποία άλλωστε δεν θίγει κανένα άλλο συμφέρον ούτε δημιουργεί κανένα ιδιαίτερο προνόμιο στον κλάδο εξου και είναι αποδεκτή από όλους.

Ολος ο κλάδος του Τουρισμού με επικεφαλής τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), τον Σύνδεσμο Ελληνικών Ταξιδιωτικών Γραφείων ( HATTA) και φυσικά τον καθ’ ύλην αρμόδιο Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων Υπαίθριων Δραστηριοτήτων ( ΣΕΤΕΥΔ ) ζητά με ακλόνητα και λογικά επιχειρήματα να διατηρηθεί και θεσμοθετηθεί η παγκόσμια αναγνωρισμένη ονομασία του κλάδου.

Ο ΣΕΤΕΥΔ συνεργάστηκε με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού στην προπαρασκευή του νομοσχεδίου και η πρόταση για την θεσμική ένταξη του κλάδου στον τουρισμό καθώς και την δημιουργία μητρώου είναι και δικές του προτάσεις. Ωστόσο διαφώνησε από την αρχή με την μετονομασία του κλάδου και την σύνδεση του με τον αθλητισμό, επιχειρηματολογώντας σχετικά.

Για τον προσδιορισμό του κλάδου μας, προτείναμε να εναρμονιστεί η Ελληνική Τουριστική Νομοθεσία με τον Ευρωπαϊκό προσδιορισμό επαγγελμάτων (ESCO ) και των φορολογικών κωδικών ( ΚΑΔ Αναψυχή 93.2.- ενδεικτικά οι υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου έχουν ΚΑΔ 93.29.19.07 ) όπως ισχύει σε όλη την Ευρώπη, ώστε να λυθούν τα προβλήματα χρηματοδότησης μέσω του ΕΣΠΑ αλλά και να ενταχθεί η Ελλάδα και ο κλάδος μας στον ανάλογο κωδικό της ΕUROSTAT .

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό προσδιορισμό επαγγελμάτων (ESCO ) οι επιχειρήσεις τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων:

«είναι οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν δραστηριότητες στην φύση (όπως κανό, ιππασία, καταδύσεις, πεζοπορία) ως βάση για την παροχή υπηρεσιών αναψυχής η προσωπικής βελτίωσης. Οι επιχειρήσεις ΥΔ χρησιμοποιούν έμπειρους εμψυχωτές- συνοδούς για την παροχή αυτών των υπαίθριων δραστηριοτήτων σε ένα πλαίσιο αναψυχής, τουρισμού, διασκέδασης, εκπαίδευσης η εμπλοκής με το φυσικό περιβάλλον.»

Μετάφραση από τα αγγλικά του ορισμού που έχει δοθεί στο ευρωπαϊκό πλαίσιο προσδιορισμού επαγγελμάτων ESCO – Organogram 10.2 November 2014

Ψηφίζεται το νομοσχέδιο

Την Πέμπτη 06/12 θα παρουσιαστεί το νομοσχέδιο στην ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση και ένας ολόκληρος υγιής και αναπτυσσόμενος κλάδος του τουρισμού κινδυνεύει να γυρίσει 40 χιόνια πίσω όταν ο κλάδος ήταν στα σπάργανα και μας θεωρούσαν γραφικούς και εξτρειμ.

Σήμερα όμως είμαστε ένας κλάδος του τουρισμού συγκροτημένος και οργανωμένος με υψηλο επίπεδο παροχής υπηρεσιών που απασχολεί πάνω από 100 επιχειρήσεις και εκατοντάδες αυτοασχολουμενους, με εξωστρεφή προσανατολισμό μιας και κυρίως απευθυνόμαστε σε τουρίστες από το εξωτερικό.

Ενδεικτικό είναι ότι το σχετικο ψήφισμα που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο από απασχολούμενους στον κλάδο έχει συγκεντρώσει ήδη πάνω από 1000 υπογραφές!

Απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους Βουλευτές, όλων των κομμάτων, και ιδιαίτερα στους βουλευτές της κυβέρνησης, να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και με την στάση τους και με την ψήφο τους να αποτρέψουν ένα ΑΝΑΙΤΙΟ πισωγύρισμα που εύκολα μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή.

Η πρόταση μας, ακόμα και αυτή την τελευταία στιγμή είναι απλή και εύκολη στην υλοποίηση της:

Ζητούμε να ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ η χρήση του όρου «Τουρισμός Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής» (Outdoor Recreation Activities), για να προσδιορίσει τις δραστηριότητες που στο νομοσχέδιο υπάγονται στον όρο «Αθλητική Αναψυχή » και οι εν λόγω δραστηριότητες να υπαχθούν στο άρθρο 4 ( τουρισμός Υπαίθρου ) του εν λόγω νομοσχεδίου".