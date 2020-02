Κυπριακός τουρισμός: Δέκα στοχευμένα μέτρα προτείνει ο ΠΑΣΥΞΕ

Δεκάλογο στοχευμένων μέτρων και έργων που θα συμβάλουν καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για τον τουρισμό, παρέθεσε ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ) κ. Χάρης Λοϊζίδης. Από το βήμα του 42ου Ετήσιου Ξενοδοχειακού Συνεδρίου και της 28ης Έκθεσης Προϊόντων και Υπηρεσιών, που πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο ξενοδοχείο Hilton στη Λευκωσία, ο κ. Λοϊζίδης ανέλυσε το όραμα του ΠΑΣΥΞΕ για τον τουρισμό της Κύπρου την επόμενη δεκαετία.

Με πυξίδα την ποιότητα και στόχο την ουσιαστική αύξηση των εσόδων από τον τουρισμό μέχρι το 2030, ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ τόνισε την ανάγκη να εργαστούμε για διερεύνηση νέων αγορών, ώστε να μειώσουμε την εξάρτηση από τις παραδοσιακές για την Κύπρο αγορές.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ πρότεινε:

• Να αναδειχθεί η Κύπρος ως τουριστικός προορισμός παντός καιρού

• Να διερευνήσουμε νέες αγορές και ειδικά την προοπτική προώθησης της Κύπρου ως ευρωπαϊκού προορισμού για ολιγοήμερες αποδράσεις σε χώρες της Μέσης Ανατολής, του Αραβικού Κόλπου και της Βόρειας Αφρικής

• Ενίσχυση της προσβασιμότητας προς τη χώρα μας

• Προώθηση μεγάλων έργων υποδομής που απευθύνονται σε τουρίστες υψηλότερων εισοδημάτων και την ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού

• Αισθητική βελτίωση των τουριστικών περιοχών

• Αναβάθμιση του προϊόντος που προσφέρουμε, επενδύοντας περισσότερο στην αυθεντικότητα, στη γαστρονομία και στα άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου μας,

• Επίσπευση της διαμόρφωσης του νέου brand της Κύπρου, με την προώθηση όλων των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων

• Εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση ξενοδοχειακών μονάδων και την ολοκλήρωση του νέου θεσμικού πλαισίου κατηγοριοποίησης των ξενοδοχείων

• Προώθηση μεταρρυθμίσεων που θα βελτιώσουν περαιτέρω το περιβάλλον στη χώρα μας για επισκέπτες και επενδυτές

• Αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων και εργαλείων που προσφέρουν η τεχνολογία και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στη μάχη για προσέλκυση επισκεπτών.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ μίλησε για επιβεβαίωση της πρόβλεψης ότι κατά το 2019 θα ήταν ακόμη πιο έντονα τα φαινόμενα που συγκράτησαν την αύξηση του τουρισμού και κατά το 2018. Όπως εκτίμησε, ανάλογα χαρακτηριστικά παρουσιάζει και η φετινή χρονιά, ωστόσο το στοιχείο αυτό δεν πρέπει να μας αποπροσανατολίσει. «Οφείλουμε να εργαστούμε με συνέπεια και με επιμονή για την προώθηση εκείνων των μέτρων που θα συμβάλουν στη συνολική αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος.

Ο στόχος της αύξησης των αφίξεων στα πέντε εκατομμύρια μέχρι το 2030 και της ουσιαστικής αύξησης των εσόδων, θα επιτευχθούν εάν προχωρήσουμε στην υλοποίηση πολύ συγκεκριμένων έργων και στην προώθηση πολύ στοχευμένων μέτρων», τόνισε.

Σύμφωνα με τον κ. Λοϊζίδη, είναι προϋπόθεση επιτυχίας στην επανεκκίνηση που επιχειρούμε για τον τουρισμό η επανατοποθέτηση του τουριστικού μας προϊόντος και ο τρόπος με τον οποίο τον προσεγγίζουμε. Ανέδειξε την ανάγκη να ενώσουν δυνάμεις όλοι οι επαγγελματίες του κλάδου, ώστε να προσφέρουμε στους επισκέπτες πολυδιάστατες εμπειρίες. Διαβεβαίωσε τέλος ότι ο ΠΑΣΥΞΕ θα συνεργαστεί από την πλευρά του με συνέπεια και υπευθυνότητα με το υφυπουργείο Τουρισμού και όλους τους άλλους επαγγελματίες και φορείς του κλάδου, για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, με ζητούμενο την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία.

Παράλληλα με το 42ο Ετήσιο Ξενοδοχειακό Συνέδριο του ΠΑΣΥΞΕ, στο οποίο απηύθυνε χαιρετισμό ο Υφυπουργός Τουρισμού, κ. Σ. Περδίος, πραγματοποιήθηκε η 28η Έκθεση Προϊόντων & Υπηρεσιών. Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ ανέφερε ότι «είναι κοινή πεποίθηση ότι οι δύο αυτές σημαντικές πρωτοβουλίες του Συνδέσμου μας, έχουν σταδιακά καταστεί ένας ιδιαίτερα χρήσιμος θεσμός για την τουριστική και ξενοδοχειακή βιομηχανία της χώρας μας».

Χορηγοί του 42ου Ξενοδοχειακού Συνεδρίου και της 28ης Έκθεσης Προϊόντων και Υπηρεσιών που οργάνωσε ο ΠΑΣΥΞΕ, ήταν ο Οίκος PwC CYPRUS, το CITY OF DREAMS MEDITERRANEAN, η EUROBANK CYPRUS LTD, η AEGEAN AIRLINES, το ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, η HERMES AIRPORTS LTD, η CYTA, η Εταιρεία THEOVA UHS ENTERPRISE SOLUTIONS LTD, η LOUIS HOTELS και το Ξενοδοχείο HILTON NICOSIA.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ ευχαρίστησε όλους τους ομιλητές του Συνεδρίου, τόσο από το εξωτερικό όσο και από την Κύπρο, «για τις πολύ εμπεριστατωμένες και τεκμηριωμένες τοποθετήσεις και εισηγήσεις τους», τους συμμετέχοντες στην Έκθεση Προϊόντων & Υπηρεσιών και τους οργανισμούς που συνέβαλαν στην επιτυχή υλοποίηση των δύο αυτών σημαντικών εκδηλώσεων του Συνδέσμου.