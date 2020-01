To ετήσιο συνέδριο του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ξενοδόχων διοργανώνει το 42ο ετήσιο ξενοδοχειακό συνέδριο την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020, στο ξενοδοχείο HILTON NICOSIA (τέως Hilton Park) στη Λευκωσία (ώρες 09.00-16.00).

Το γενικό θέμα του Συνεδρίου, το οποίο θα διεξαχθεί στην αγγλική και ελληνική γλώσσα (με αυτόματη μετάφραση από την ελληνική στην αγγλική για τους ξένους σύνεδρους), είναι:

STREAMLINING OUR VISION FOR CYPRUS TOURISM IN THE NEXT DECADE

ΕΥΘΥΓΡΑΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ

και υποδιαιρείται στις ακόλουθες έξι παρουσιάσεις:

1. TUI Europe - Our vision for Cyprus in the next decade.

TUI Europe - Το όραμα μας για την Κύπρο την επόμενη δεκαετία.

2. Hermes Airports vision for Cyprus.

Το όραμα της Hermes Airports για την Κύπρο.

3. Hotelbeds - Destination report and future prospects.

Hotelbeds - Έκθεση προορισμού και μελλοντικές προοπτικές.

4.STR Presentation for Hotel Benchmarking.

Παρουσίαση STR για τη συγκριτική αξιολόγηση στατιστικών των ξενοδοχείων, της βιομηχανίας και του προορισμού.

5. Sustainability through Standards in the Hotel and Tourism Industry.

Βιωσιμότητα μέσω προτύπων στον ξενοδοχειακό και τουριστικό κλάδο.

6. Changing before we have to!

Αλλάζουμε προτού μας επιβληθεί!

Κey-note Εισηγητής του Συνεδρίου θα είναι ο Υφυπουργός Τουρισμού, κ. Σ. Περδίος.

Ο Σύνδεσμος πληροφορεί και για τη συμμετοχή στις εργασίες του Συνεδρίου, ως Εισηγητών, του κ. Ph. Iveson, Commercial Director, TUI GROUP, των κ.κ. Fl. Blois, Regional Destination Marketing Manager, EMEA (Marketing & Communications) και Π. Μυλωνά, Regional Manager, South Greece & Cyprus (Sourcing), HOTELBEDS, της κας N. Weisz, Senior Manager, Research and Analysis, STR, της κας Αθ. Παναγιώτου, Γενικής Διευθύντριας, Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης και της κας Μ. Κουρούπη, Ανώτερης Διευθύντριας Αεροπορικής Ανάπτυξης, Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, HERMES AIRPORTS. Συντονιστής της συζήτησης/debate με τη συμμετοχή όλων των Ομιλητών θα είναι ο κ. Β. Βραχίμης, Συνέταιρος, Advisory-In charge of Data and Analytics Services της PwC CYPRUS.

Ενόψει των ευοίωνων προοπτικών στον τομέα του τουρισμού παγκόσμια, αλλά και της αυξανόμενης αβεβαιότητας που τον χαρακτηρίζει τόσο σε σχέση με το Brexit, όσο και σε σχέση με τη γύρω περιοχή μας, των νέων προοπτικών που διανοίγονται για την τουριστική βιομηχανία της Μεγαλονήσου, μετά και από την πρόσφατη εξαγγελία της νέας Εθνικής Στρατηγικής για τον Κυπριακό Τουρισμό και του ολοένα και πιο έντονου ανταγωνιστικού πεδίου που έχουμε ν’ αντιμετωπίσουμε, τόσο οι διακεκριμένοι Ομιλητές, όσο και η ενδιαφέρουσα και επίκαιρη θεματολογία που θα καλύψει το Συνέδριο του ΠΑΣΥΞΕ, αναμένεται να προσελκύσει μεγάλο αριθμό συνέδρων, τονίζει ο ΠΑΣΥΞΕ. Το Συνέδριο απευθύνεται στους Ιδιοκτήτες, Γενικούς Διευθυντές και Διευθυντικά Στελέχη των Ξενοδοχειακών Μονάδων Μελών του ΠΑΣΥΞΕ, καθώς και σε άλλους επαγγελματίες-ανώτατα στελέχη από τον ευρύτερο οικονομικό και εμπορικό τομέα του τόπου.

Το τελετουργικό μέρος του Συνεδρίου θα προσφωνήσουν ο Υφυπουργός Τουρισμού, κ. Σ. Περδίος, ο Ανώτερος Εκτελεστικός Σύμβουλος του Οίκου PwC Cyprus, κ. Ευγ. Ευγενίου, και ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων, κ. Χ. Λοϊζίδης.

Παράλληλα με το Συνέδριο, θα λειτουργεί σε διπλανή Αίθουσα και η καθιερωμένη Έκθεση Προϊόντων & Υπηρεσιών, που επίσης διοργανώνεται από τον ΠΑΣΥΞΕ για 28η κατά συνέχεια χρονιά, τα εγκαίνια της οποίας επίσης θα τελέσει ο Υφυπουργός Τουρισμού. Στο πλαίσιο του Συνεδρίου και της Έκθεσης, ο Σύνδεσμος εκδίδει επίσης "Οδηγό Προϊόντων & Υπηρεσιών" με προϊόντα και υπηρεσίες που ενδιαφέρουν τους ξενοδόχους και γενικά όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις.

