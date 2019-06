Η Booking.com επιβραβεύει τους πιο εξυπηρετικούς εργαζόμενους στον κλάδο της φιλοξενίας

Τις ιστορίες των πιο πρόσφατων Booking Heroes παρουσιάζει η μεγάλη πλατφόρμα κρατήσεων Booking.com, έπειτα από χιλιάδες εμπνευσμένες ιστορίες που υπέβαλλαν επαγγελματίες του χώρου της φιλοξενίας οι οποίοι επέδειξαν μεγάλο ζήλο για να κάνουν τις διακοπές των φιλοξενούμενών τους εξαιρετικές.

Κάθε ιστορία αναδεικνύει συνεργάτες της Booking.com που κάνουν τα μέγιστα ώστε να προσφέρουν στους επισκέπτες τους αξέχαστες εμπειρίες και να κτίσουν δεσμούς μαζί τους που θα συνεχισθούν και μετά την άφιξη στο κατάλυμα.

Οι εφετινοί ήρωες της Booking περιλαμβάνουν τους ιδιοκτήτες ενός ιταλικού B&B, Corrado και Angela, οι οποίοι συμπεριφέρθηκαν στους επισκέπτες τους ως μέλη της οικογένειά τους όταν ένας από αυτούς χρειάστηκε να νοσηλευθεί σε νοσοκομείο μέσα στη νύχτα.

Επίσης περιλαμβάνεται η ιδιοκτήτρια διαμερίσματος στη Νέα Ζηλανδία, Sarah, η οποία δημιούργησε αξέχαστες διακοπές Χριστουγέννων για ένα νεαρό ζευγάρι και οι ρεσεψιονίστ Faith και Ferister από την Ουγκάντα, οι οποίοι οργάνωσαν μια ιδιαίτερη εμπειρία γάμου ενός ζευγαριού την τελευταία στιγμή.

Το 63% των ταξιδιωτών από όλο τον κόσμο αναφέρει οτι η διαμονή τους βελτιώνεται χάρη στις προσπάθειες του ατόμου που διαχειρίζεται το κατάλυμα και τη διάθεσή του να τους εξυπηρετήσει στο μέγιστο.

Μεγάλος νικητής (Grand Prize) Booking Hero είναι οι Corrado και Angela, ιδιοκτήγτες του Around the World Bed and Breakfast στη Villa San Giovanni της Ιταλίας. Η υποψηφιότητά τους δηλώθηκε από τους Kim και Jim από τις ΗΠΑ.

Δεύτερη θέση Booking Hero: Οι Faith και Ferister, ρεσεψιονίστ στο Monsoon Beach Hotel στο Entebbe της Ουγκάντα. Η υποψηφιότητά τους δηλώθηκε από τους Charissa and Derrick από την Ελβετία.

Τρίτη θέση Booking Hero: Η Sarah, ιδιοκτήτρια του The Tower Suite στο Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας. Προτάθηκε από τους Emily και Fred από τη Σιγκαπούρη.