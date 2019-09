Από τον Αστέρα στο ξενοδοχείο Four Seasons Resort Sharm El Sheikh

Γενικός Διευθυντής στο ξενοδοχείο Four Seasons Resort Sharm El Sheikh αναλαμβάνει ο Σαμ Ιωαννίδης, ο οποίος μέχρι πρόσφατα ήταν Γενικός Διευθυντής στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens. Ο κ.Ιωαννίδης δηλώνει υπερήφανος ως Έλληνας γιατί ο νέος Αστέρας στην Αθήνα εισήγαγε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, όπως αναφέρει, τα υψηλότερα πρότυπα πολυτέλειας και εξυπηρέτησης των πελατών.

Η άφιξη του Σαμ Ιωαννίδη στο Four Seasons Resort Sharm El Sheikh συνδυάζεται με τα σχέδια επέκτασης του θερέτρου στο μεγαλύτερο για την περιοχή ΕΜΕΑ (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική).

Ο κ.Ιωαννίδης γεννήθηκε στη Φρανκφούρτη από Έλληνες γονείς. Μεγάλωσε στη Γερμανία και στην Ελλάδα, και στη συνέχεια μετακινήθηκε στο Τορόντο, την έδρα της Four Seasons Hotels and Resorts, προκειμένου να ολοκληρώσει τις σπουδές του στον κλάδο της φιλοξενίας και να ξεκινήσει την καριέρα του.

Εντάχθηκε στην Four Seasons το 1998 ως Διευθυντής Εστιατορίων στο Four Seasons Hotel Toronto και στη συνέχεια ανέβηκε στις τάξεις των τμημάτων τροφίμων και ποτών των αστικών ξενοδοχείων και σε ένα θέρετρο στη Βόρεια Αμερική πριν κατευθυνθεί στο Αζερμπαϊτζάν και την πρώτη του θέση ως Γενικός Διευθυντής στο Four Seasons Baku. Αργότερα, το 2016, άνοιξε το Four Seasons Hotel Abu Dhabi στο νησί Al Maryah ως Γενικός Διευθυντής και ακολούθησε η μετακίνησή του στην ηγεσία του Four Seasons Astir Palace Hotel Athens.

Ο Σαμ Ιωαννίδης, εκτός από το ταλέντο του ως ξενοδόχος και τις ηγετικές του δεξιότητες, στα 20 χρόνια που βρίσκεται στην Four Seasons καταγράφει ρεκόρ ανοιγμάτων νέων ξενοδοχείων, τα οποία έχει καταφέρει να ενσωματώσει στις τοπικές κοινότητες.