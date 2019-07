Η ομογενής τραγουδίστρια που νίκησε στον τελικό του The Voice All Star της Αυστραλίας (video)

Η 35χρονη ομογενής τραγουδίστρια Diana Rouvas ήταν η μεγάλη νικήτρια του τελικού του The Voice All Star της Αυστραλίας.

Στην όγδοη σεζόν του The Voice στην Αυστραλία μετείχαν διαγωνιζόμενους, που ξεχώρισαν σε προηγούμενες σεζόν τόσο του The Voice, όσο και άλλων talent show (X Factor, Australia Got Talent κλπ). Η Diana συμμετείχε στην πρώτη σεζόν του The Voice, φθάνοντας στην πέμπτη θέση.

Η Diana είναι η πρώτη γυναίκα που κερδίζει στο δημοφιλές talent show τα τελευταία τρία χρόνια, χαρίζοντας ταυτόχρονα και την πρώτη νίκη στον μέντορα της, Boy George.

Η νικήτρια αναδείχθηκε μέσα από ψηφοφορία στην οποία μετείχαν από 600.000 τηλεθεατές.

Η Diana Rouvas δήλωσε μετά τη νίκη της:

"Είμαι σοκαρισμένη! Με την καλή έννοια. Πιστεύω ότι ήταν μία πολύ απρόβλεπτη ψηφοφορία. Αυστραλία σε ευχαριστώ! Είμαι ευγνώμων".

Η νίκη συνοδεύεται με ένα χρηματικό έπαθλο αξίας $ 100.000 και ένα συμβόλαιο με την EMI Music.

Δείτε και ακούστε το τραγούδι της Diana Rouvas