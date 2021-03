Δημήτρης Καλαϊτζιδάκης: Η λειτουργία των ξενοδοχείων στη μετά Covid εποχή

Του Δημήτρη Καλαϊτζιδάκη, Director of Operations της Grecotel Hotels & Resorts

Η Κρήτη θα πρέπει να κεφαλαιοποιήσει την φήμη της που δημιούργησε πέρυσι, σαν ένας από τους πιο ασφαλείς υγειονομικά προορισμούς.

Δυο είναι οι βασικοί λόγοι :

- Η υποδειγματική συμπεριφορά του προσωπικού ως προς την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

- Η κτηριακή ανάπτυξη των ξενοδοχείων διακοπών (resorts) σε μεγάλα οικόπεδα, με ανοικτούς εξωτερικούς χώρους, τα bungalows και οι αναβαθμισμένοι τύποι δωμάτιων, π.χ. villas & suites, σε συνδυασμό με την άμεση προσαρμογή των χωρών και λειτουργίας βάσει των προτύπων.

Την εποχή που βασιλεύει η γραφειοκρατία, η Κρήτη καινοτόμησε και πρωτοστάτησε στην αντιμετώπιση της πανδημίας για να εξασφαλίσει και να προσφέρει ένα ασφαλές περιβάλλον διακοπών.

Σε αυτό συνέλαβε τα μέγιστα η καινοτόμος, ταχύρρυθμος διαδικτυακή τετραήμερη πιστοποιημένη εκπαίδευση επαγγελματιών που απασχολήθηκαν στον τουρισμό πέρυσι. Εκπαίδευση με την εγγύηση της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Κρήτης , και χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης. Εκπαιδευτήκαν 45.000 εργαζόμενοι, ανάλογα με την ειδικότητα και τη θέση τους . Το 97% των συμμετεχόντων ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρόγραμμα και έλαβε πιστοποίηση .

Το παραπάνω είναι αποτέλεσμα της περυσινής πρωτοβουλίας του Προέδρου Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης , Μιχάλη Βλατάκη να συστήσει την «Ομάδα Τουρισμού Κρήτης», αποτελούμενη από 130 στελέχη που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό. Επί δύο μήνες συμμετείχαν στις εβδομαδιαίες διαδικτυακές συναντήσεις, με σκοπό την χάραξη κοινής γραμμής για την αντιμετωπίσει της πανδημίας όσον αφορά τον τουρισμό στην Κρήτη, με παράλληλη κοινοποίηση των προτάσεων τους στους θεσμικούς φορείς. Οι συναντήσεις αυτές συνεχίζονται και φέτος με αυξημένη συμμετοχή, 200 στελεχών. Ήδη πληθώρα προτάσεων και βελτιώσεων βρίσκονται στα γραφεία των θεσμικών προσώπων και φορέων .

Το εκπαιδευτικό αυτό μοντέλο αξιοποίησε και η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η εκπαίδευση θα συνεχιστεί και φέτος για τους επαγγελματίες που θα εργαστούν σε επιχειρήσεις που δεν λειτουργήσαν πέρυσι και για όσους θέλουν να ενημερωθούν για νέα μετρά που θα προκύψουν η θα διαφοροποιηθούν . Η εκπαίδευση θα ολοκληρωθεί πριν το τέλος Απρίλιου.

Η απαίτηση και προϋπόθεση της ανέπαφης συναλλαγής γίνεται καθημερινότητα.

Οι ξενοδόχοι θα πρέπει να συνεχίσουν να αναπτύσσουν καινοτόμα concepts και ταυτοποιημένες (branded) υπηρεσίες – προϊόντα που δημιουργούν υπεραξία.

Η Κρήτη θα πρέπει να επενδύσει σε περισσότερες ψηφιακές εφαρμογές και προϊόντα που θα εξασφαλίζουν την ανέπαφη συναλλαγή του πελάτη, την (contact-less) λειτουργία του ξενοδοχείου. Η διαφορά θα γίνει με εφαρμογές, στις οποίες θα έχει άμεση πρόσβαση ο πελάτης και θα τις χειρίζεται ο ίδιος, αντί του προσωπικού που χειρίζεται μέχρι τώρα τις περισσότερες εφαρμογές.

Ο ξενοδοχειακός κλάδος θα πρέπει να παραδειγματιστεί και να ακολουθήσει τις καινοτόμες εφαρμογές της αεροπορικής βιομηχανίας, εφαρμογές που έχουν γίνει πλέον καθημερινότητα στον αεροπορικό κλάδο και στη ζωή μας.

Πρόσφατες τεχνολογικές εφαρμογές στον κλάδο της κρουαζιέρας (από το 2017) δείχνουν τον κλάδο της κρουαζιέρας να καινοτομεί ακόμα περισσότερο.

Η ξενοδοχία θα πρέπει να ξανασκεφτεί, ξανασχεδιάσει και επαναπροσδιορίσει την εμπειρία του πελάτη (Rethink – Redesign – Redefine).

Ο πελάτης ακόμα και στις διακοπές του, δεν επιθυμεί να βρεθεί σ ένα τεχνολογικό περιβάλλον ξένο από αυτό της καθημερινότητας του (smart – home & smart - office). Η νέα αντίληψη για την ψηφιακή αναβάθμιση του περιβάλλοντος διακοπών του πελάτη είναι: «Putting guests in control of their vacation» («Ο πελάτης έχει τον πλήρη έλεγχο των διακοπών του»)

Δεν χρειάζεται να είσαι επαναλαμβανόμενος πελάτης για να έχεις την πολυτέλεια του σλόγκαν που πάντα έλεγα: «Με το που φθάνεις στο ξενοδοχείο, αρχίζουν οι διακοπές σου». Η τεχνολογία επιτρέπει σε ένα newcomer (νεοφερμένο) πελάτη να εξοικονομεί τον χρόνο που θα χρειαζόταν για να εξοικειωθεί με το ξενοδοχείο. Θα απολαύσει τις διακοπές άμεσα και καλύτερα. Θα του είναι πιο ευχάριστο (more fun).

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ (PRE – ARRIVAL)

Ο πελάτης με το έξυπνο (smart) κινητό του, όχι μόνο μπορεί και κάνει την κράτηση δωματίου, αλλά θα μπορεί, σε επόμενη φάση, να κάνει και την επιλογή (allocation) του δωμάτιου του, για την κατηγορία που έχει κρατήσει. Αυτό δεν κάνουμε όλοι μας για κάθε αεροπορικό μας ταξίδι; Στην αμέσως επόμενη φάση το έξυπνο (smart) κινητό του, θα αντικαταστήσει τις ηλεκτρονικές κάρτες (κλειδιά) εισόδου στο δωμάτιο, προφανώς, ανάλογα με τον τύπο του ξενοδοχείου.

Προτεραιότητα εφαρμογής θα δοθεί στα ξενοδοχεία πόλεως (city - business hotels) μεγάλων αστικώv κέντρων, σε κοινωνίες προηγμένης τεχνολογίας, ξενοδοχεία πολύ μεγάλων διεθνών συνεδριακών κέντρων.

H Royal Caribbean, εταιρεία κρουαζιερόπλοιων, κάνοντας χρήση της τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου (facial recognition) έχει καταφέρει να μειώσει τον χρόνο επιβίβασης σε 10 λεπτά (!) «from the car to the bar», σε πλοία 5,000+ επιβατών. Με την ίδια τεχνολογία ελέγχει και τον συνωστισμό (crowding) σ’ ένα χώρο η την αποφυγή δημιουργίας ουράς (queuing), κρίσιμα σημεία των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΦΙΞΗΣ (CHECK – IN)

Εκτός «πάγκου» Υποδοχής, από συνάδελφο με tablet, που ήδη γίνεται ή σε αυτοεξυπηρετούμενους σταθμούς, τύπου αεροδρομίων (self check-in digital kiosks), διαδικασία γρήγορη (express check-in) ή μέσω του έξυπνου (smart) κινητού.

Στην Carnival cruises, τους επιβάτες υποδέχεται «μέλος του πληρώματος », ένα ανθρωποειδές ρομπότ ύψους 1,20 εκατοστά, που εκτός της εγκάρδιας (λεκτικής) υποδοχής, «χωρίς κούραση», απαντά και σε ερωτήσεις.

Το παραπάνω δεν πρέπει να μας σοκάρει αν θυμηθούμε τα δυο δημοφιλή ρομπότ ονόματι Pepper, στο Ελευθέριος Βενιζέλος, που από το 2019 παρέχουν πληροφορίες στους επιβάτες, σε δυο γλώσσες (αγγλικά – κινεζικά). Από τις 15 Ιουνίου του 2020, ενημερώνουν τους επιβάτες για τα μέτρα προστασίας από τον Κορωνιό (ελληνικά – αγγλικά).

Η Celebrity cruises χρησιμοποιεί την τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου (facial recognition) για την επιβίβαση, την ανεύρεση διαδρομής (way finding), μέχρι και για το ξεκλείδωμα της καμπίνας, απλώς και μόνο φθάνοντας ο επιβάτης στην καμπίνα του (remotely ,keyless entry system).

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

Τα συμβατικά δωμάτια θα πρέπει να αναβαθμιστούν και να γίνουν έξυπνα (smart) δωμάτια, με έξυπνη τεχνολογία. Οι κλασσικές παροχές και προδιαγραφές, έχουν δώσει την θέση τους σ ένα τεχνολογικά αναβαθμισμένο δωμάτιο, φιλικό, προσωποποιημένο και smart περιβάλλον χρήσης για τον πελάτη. Πολύ περισσότερο τώρα, με την απαίτηση της ανέπαφης συναλλαγής, ιδιαίτερο κρίσιμο σημείο για την προσωπική του υγεία και ασφάλεια του πελάτη . Το σύγχρονο δωμάτιο σε ένα up-to-date ξενοδοχείο πρέπει να διαθέτει :

- Γρήγορο και αξιόπιστο ιντερνέτ (Wi-Fi), με εύκολη πρόσβαση.

- Έξυπνη (smart) τηλεόραση για πρόσβαση στο Netflix η άλλες ψηφιακές πλατφόρμες με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση.

- Προσωποποιημένο γράμμα καλωσορίσματος θα εμφανίζεται με την άφιξη του πελάτη στην οθόνη ,η μουσική και ο φωτισμός θα είναι ρυθμισμένος με εφαρμογή ,κεντρικά.

- Mirror TV (Έξυπνος καθρέπτης με ενσωματωμένη οθόνη) . Καθρέπτης όταν η οθόνη είναι εκτός λειτουργίας, τηλεόραση όταν βρίσκεται σε λειτουργία. Συνδέεται με Wi-Fi. Τεράστιο πλεονέκτημα η εξοικονόμηση χώρου και η custom made αισθητική.

- Ένα tablet θα αντικαταστήσει τους διακόπτες φωτισμού, τον διακόπτη για τις κουρτίνες και σκίαση ,για το χειριστήριο (σταθερό η ασύρματο) του κλιματισμού (ζεστό – κρύο), καθώς και το τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης.

- Τα έντυπα θα είναι πλέον διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή, από tablet : Οι κάρτες Room Service, Mini Bar, Pillow Menu, το Directory του ξενοδοχείου, το Folder του Spa, το έντυπο χρεώσεων πλυντηρίου, το ερωτηματολόγιο, το πληροφοριακό για τα κανάλια και χρήση της τηλεόρασης και για τη χρήση του τηλεφώνου. Γενικές πληροφορίες για το ξενοδοχείο, για την κοινωνική εταιρική ευθύνη της επιχείρησής (περιβάλλον – πολιτισμό – αειφόρο ανάπτυξη – βιωσιμότητα – τοπική κοινωνία). Οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία ή προϊόν θα είναι διαθέσιμη μέσω του Guest Portal π.χ. κρατήσεις εστιατορίων, προσφερόμενες εμπειρίες, δραστηριότητες, ψυχαγωγία κ.ά.

- Η εφαρμογή στο tablet όχι μόνο θα καταργήσει κάθε έντυπο που υπάρχει στο δωμάτιο αλλά θα δώσει την δυνατότητα όλο το πληροφοριακό υλικό να είναι διαθέσιμο σε πολλές γλώσσες. Η εφαρμογή αυτή στοχεύει στο up - selling και cross – selling.

- Συσκευή «εικονικός βοηθός φωνής» (intelligent personal assistant - IPA), όπως π.χ. η ψηφιακή συσκευή Alexa της Amazon είναι διαθέσιμη από το 2014 και λειτουργεί σαν ένας ψηφιακός butler. Απαντάει ερωτήσεις και εξασφαλίζει την λειτουργία με ανέπαφη επαφή, καταργώντας την επαφή σε αντικείμενα η σε πολλές επιφάνειες π.χ. τηλέφωνο, διακόπτες κλπ. Ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί για τον καιρό, τα νέα, την κυκλοφορία στους δρόμους. Μπορεί να παίζει μουσική, να κρατάει ημερολόγιο, to–do–lists, κοινωνικές υποχρεώσεις, να κάνει υπενθυμίσεις κλπ. (Λιανική τιμή 99,99 δολάρια).

Ο «εικονικός βοηθός φωνής» Ζoe της Μ.S.Cruises είναι στάνταρτ εξοπλισμός κάθε καμπίνας, σε δύο κρουαζιερόπλοια που διαθέτουν την εφαρμογή MSC for Me. Ομιλεί 7 γλώσσες. Κατά την δοκιμαστική περίοδο ανάπτυξης και εφαρμογής, «αντιμετώπισε» επιτυχώς, 400 άτομα με 30 διαφορετικές προφορές που της έκαναν 2,2 εκατομμύρια ερωτήσεις.

- Έπιπλο κονσόλα - τουαλέτα που θα εξυπηρετεί και την χρήση laptop, με επιπλέον διαθέσιμο χώρο για σημειώσεις.

- Αρκετές πρίζες και θύρες USB σε λειτουργικά σημεία και ύψος.

- Ηλεκτρονικές θυρίδες ασφαλείας (safe) ιδανικής διάστασης για laptop.

- Αυτόνομο σύστημα αερισμού για κάθε δωμάτιο (εισαγωγή - εξαγωγή)

- Και αλλα …

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ (CHECK - OUT)

Έκδοση – εμφάνιση προ τιμολογίου στην smart τηλεόραση ή στο έξυπνο κινητό, επιβεβαίωση χρεώσεων και χρέωση στην πιστωτική κάρτα. Λήψη τιμολογίου στην ηλεκτρονική του διεύθυνση.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

Υψηλοτέρα και αυστηρότερα επίπεδα καθαριότητας ήρθαν για να μείνουν, όχι μόνο για προσωπική ευχαρίστηση, αλλά για να μας εξασφαλίζουν ένα ασφαλές περιβάλλον διακοπών.

Το ξενοδοχείο πάντα το χαρακτήριζε το υψηλό επίπεδο καθαριότητας, υπηρεσία που οι πελάτες απαιτούσαν ανεξαρτήτως κατηγορίας. Το επίπεδο καθαριότητος το αξιολογούν και το αποτυπώνουν σε κάθε μορφής ερωτηματολόγιο, του ξενοδοχείου ή εξωτερικών συνεργατών, σε χειρόγραφη ή ηλεκτρονική μορφή.

ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Εδώ και ένα χρόνο, λόγω της πανδημίας οι μπουφέδες του βασικού εστιατορίου όπου προσφέρεται το πρωινό και το δείπνο, τείνουν να απαξιωθούν εφαρμόζοντας τα υγειονομικά πρωτοκόλλα, ανάλογα βέβαια με το μέγεθος, κατηγορία, τύπο και λειτουργία ξενοδοχείου.

Ποιοτικό είναι το κριτήριο του πελάτη και όχι ποσοτικό, αφού προέχει η «ασφάλεια» του. Είναι μια ενσυνείδητη επιλογή (Μindful eating).

Το «χορταίνω με το μάτι» που ήταν το συγκριτικό πλεονέκτημα του μπουφέ και κέρδιζε τις εντυπώσεις, δίνει τη θέση του, στο «ανακαλύπτω» την πραγματική (real) γεύση των προϊόντων - εδεσμάτων.

Στα α λα καρτ τμήματα, οι τυπωμένοι κατάλογοι - μενού θα αντικατασταθούν από tablets η θα είναι διαθέσιμοι στα έξυπνα κινητά των πελατών. Εκτός της βασικής εδεσματολογικής πληροφόρησης, θα προβάλουν φωτογραφικό υλικό των παρασκευών, την συνταγή, βίντεο και άλλα συμπληρωματικά λαογραφικά στοιχεία σχετικά με τα εδέσματα. Πολύ σημαντική η διατροφική πληροφόρηση .

Ο πελάτης θα κάνει την κράτηση ηλεκτρονικά, επιλέγοντας την ώρα και θέση ,ανάλογα με την διαθεσιμότητα .Θα είναι σίγουρος ότι τυχόν διατροφικές του ιδιαιτερότητες και προτιμήσεις θα αντιμετωπιστούν με σεβασμό και υπευθυνότητα.

Βασικό πλεονέκτημα είναι ότι η πληροφόρηση θα είναι διαθέσιμη σε πολλές γλώσσες ,σημαντικό λειτουργικό εμπόδιο μέχρι τώρα.

Προφανώς όλη η διαδικασία της παραγγελίας και εξόφλησης του λογαριασμού θα γίνεται ηλεκτρονικά.

Επιπλέον των πλεονεκτημάτων για τον πελάτη ,η ηλεκτρονική παραγγελία εξασφαλίζει ασφαλείς συνθήκες εργασίας για το προσωπικό ,ιδιαίτερα της κουζίνας , αφού η παραγγελία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω POS, χωρίς το προσωπικό του service να εισέρχεται στην κουζίνα.

Όσο θα προχωρούν οι εφαρμογές και στο back of the house θα ελαχιστοποιείται και η σπατάλη

τροφίμων (food waste) με αποτέλεσμα να βελτιώνεται και το λειτουργικό αποτέλεσμα.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ROOM SERVICE (PRIVATE DINING)

Με την ευκαιρία της πανδημίας θα πρέπει να αναθεωρηθεί και να επανασχεδιαστεί η λειτουργία του τμήματος με πρόκληση την προοπτική μιας σημαντικής αύξησης πωλήσεων, ιδιαίτερα στους ακριβότερους τύπους δωματίων και villas.

Η κάρτα του Private Dining θα πρέπει να αναβαθμιστεί και να εμπλουτιστεί καθώς και η λίστα κρασιών. Εφαρμογή σε tablet θα επιτρέπει περισσότερη πληροφόρηση, σε πολλές γλώσσες .

Ο εξοπλισμός ,τουλάχιστον των ακριβών τύπων δωματίων – villas, θα πρέπει να επιτρέπει την άνετη απόλαυση ενός γαστρονομικού δείπνου. Το προσωπικό θα πρέπει να εκπαιδευτεί για να παρέχει υψηλού επιπέδου γαστρονομική εμπειρία.

Εφαρμογή στο tablet του δωματίου μπορεί να προσωποποιήσει τις επιλογές του πελάτη για την υπηρεσία του Mini Bar.

Eξοπλισμός για παρασκευή καφέ η τσάι (complimentary coffee & tea facility), ιδιαίτερα για τους αναβαθμισμένους τύπους δωματίων, όχι μόνο είναι μια πολύ αναγκαία και εκτιμητεα παροχή , αλλά υποστηρίζει και την ανέπαφη συναλλαγή.

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Υπάρχει κίνδυνος να χαθεί η ανθρώπινη διάσταση που χαρακτηρίζει την ξενοδοχεία; Το αντίθετο. Το προσωπικό θα έχει διαθέσιμο περισσότερο χρόνο για την προσωπική εξυπηρέτηση του πελάτη.

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι «η αυτοεξυπηρέτηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καλής εξυπηρέτησης – service».

Όσο εξελίσσεται η τεχνολογία της τεχνικής νοημοσύνης (artificial intelligence), της εικονικής πραγματικότητας (virtual reality), της αναγνώρισης προσώπου (facial recognition), η χρήση των εφαρμογών θα αυξάνεται στα ξενοδοχεία (μείωση κόστους - ευρύτερη αποδοχή). Η επιστήμη μελετά την συμπεριφορά του πελάτη και τις προσωπικές του επιλογές – προτιμήσεις. Μέσω της τεχνολογίας μπορεί να του τις προτείνει αναλόγως και εγκαίρως. Η διάχυση των πληροφοριών προς όλο το προσωπικό , που αφορούν τον πελάτη , συμπεριλαμβανομένων των ιδιαιτεροτήτων και προτιμήσεων του, δημιουργούν τις προσωποποιημένες υπηρεσίες ,που είναι και το ζητούμενο.

Μεγάλες επιπλέον προκλήσεις είναι η υπεύθυνη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων , η αλλαγή κουλτούρας της εταιρείας ,το κόστος της τεχνολογικής αναβάθμισης σε σχέση με τα oφέλη (cost benefit analysis) , η μετάβαση (transition) ,η αλλαγή κουλτούρας των εργαζομένων και η εκπαίδευση του προσωπικού .

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Προ ήμερων, ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χ. Θεοχάρης ανακοίνωσε τον στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου , προς την κατεύθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης.

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις που θα σέβονται το περιβάλλον και τη διαχείριση των φυσικών πόρων αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, με στόχο τη διατήρηση τόσο του οικοσυστήματος, όσο και της μακροχρόνιας τουριστικής ανάπτυξης της Κρήτης.

Καλά εκπαιδευμένοι, λεβέντες Κρητικοί/ές , με αρχές και αξίες που τους έχουν γαλουχήσει οι οικογένειες τους , θα παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, αυθεντικής Κρητικής φιλοξενίας. Αποτέλεσμα θα είναι οι εργαζόμενοι θα χαίρουν μεγάλης αναγνώρισής και εκτίμησης από τους πελάτες.

Ο σεβασμός στην παράδοση της Κρήτης με στοιχεία σύγχρονης εξέλιξης , που εκφράζουν τον Κρητικό πολιτισμό, αναδεικνύουν τις αξίες της Κρήτης, προβάλλουν το νησί και την αυθεντική Κρητική φιλοξενία. Συμβάλλουν ταυτόχρονα στην βιώσιμη ανάπτυξη της Κρήτης , συνδέοντας επιτυχώς τον Πρωτογενή τομέα με τον Τουρισμό.

Η Κρήτη θα πρέπει να πρωτοτυπήσει ακολουθώντας της οδηγίες της Ε.Ε. όσον αφορά τις νέες κατευθυντήριες γραμμές του «Green Deal - Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», επενδύοντας στην «Έξυπνη Γεωργία» και εφαρμόζοντας το concept «Από το Χωράφι στο Τραπέζι».

VEGANISM

Veganism δεν είναι πλέον μια διατροφική τάση αλλά είναι μια ευρύτερα lifestyle επιλογή,μια φιλοσοφία για ένα πιο βιώσιμο τρόπο ζωής. Παγκόσμια έρευνα της Global Data (money -tourism.gr, 05-03-2021 δείχνει ότι ένα 76% των 5.700 παγκοσμίως ερωτηθέντων, επηρεάστηκε από το πόσο ηθική – φιλική προς το περιβάλλον – κοινωνικά υπεύθυνο προϊόν η υπηρεσία είναι. Ένα χρόνο πριν, μόλις το ένα 46% δήλωνε ότι επηρεάζεται από τέτοια ευαίσθητα θέματα.

Στο Λονδίνο λειτουργεί ήδη ένα Vegan – friendly ξενοδοχείο, το Hilton London Bankside. O ευαισθητοποιημένος πελάτης ζει μια συνολική Vegan – experience.

Ο plant – based πάγκος Υποδοχής, οι vegan – friendly κάρτες κλειδιά ,από υλικό Piñatex, κυτταρικές ίνες ανανά (cellulose fibers), η Vegan – Suite με τiς vegan - friendly επιλογές μαξιλαριών, το vegan minibar, τα vegan δωρεάν προϊόντα περιποίησης και προϊόντα μπάνιου, οι vegan παντόφλες, τα χαρτικά και καθαριστικά φιλικά προς το περιβάλλον, προσφέρουν στον ευαισθητοποιημένο πελάτη μια συνολική Vegan – experience.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΑΥΘΕΝΤΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ

Η παγκόσμια οικονομία έχει περάσει από την οικονομία των υπηρεσιών στην οικονομία των αυθεντικών εμπειριών.

Η Κρήτη είναι ο ιδανικότερος προορισμός. Πληροί τις προϋποθέσεις για να καθιερωθεί σαν ένας ιδανικός προορισμός για τους ψηφιακούς νομάδες (digital nomads). Για την Περιφέρεια Κρήτης αποτελεί στρατηγική επιλογή η νέα ευκαιρία που δημιουργείται λόγω εξ αποστάσεως εργασία. Καινοτόμησε για άλλη μια φορά μεταξύ όλων των άλλων Περιφερειών της Ελλάδος και λειτουργεί ήδη σχετικό site (www.workfromcrete.gr) λανσάροντας παράλληλα καμπάνια. Οι ενέργειες αποσκοπούν στην προώθηση και προβολή της Κρήτης σαν τον ιδανικό προορισμό για τηλεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Η Κρήτη διαθέτει ήδη ένα ισχυρό brand σαν ένας πολύ δημοφιλής προορισμός. Tα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της , όπως το κλίμα της , οι φυσικές ομορφιές της με τις τόσες βραβευμένες παραλίες , καθαρές ακτές και θάλασσες , αποτελούν βασικό κριτήριο επιλογής ενός προορισμού του remote nomad. Τα επιπλέον κριτήρια του , όπως το χαμηλό κόστος ζωής και η ανεύρεση ενός ευχάριστου χώρου , όπου το περιβάλλον θα τον εμπνέει να εργαστεί , αποτελούν και αυτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την Κρήτη.

Για το παραπάνω μπορώ να σας καταθέσω μια προσωπική μου εμπειρία από τα χρόνια που ήμουνα Διευθυντής ξενοδοχείου: Ο Αμερικάνος καθηγητής Aστροφυσικής George Β. Field , Διευθυντής – Ιδρυτής του Κέντρου Καινοτομίας , Harvard – Smithsonian Center for Astrophysics μου κατέθεσε ότι το ευχάριστο περιβάλλον του Grecotel Creta Palace που επέλεξε για την διαμονή του ,το καλοκαίρι του 1997 , τον βοήθησε να βρει τη λύση σ ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα αστροφυσικής, που τον απασχολούσε για πολλά χρόνια . Επιστρέφοντας στην Αμερική , όταν έκανε την δημοσίευση, σε επιστημονικό περιοδικό με ανέφερε στις ευχαριστίες και το ξενοδοχείο για την συμβολή μας στην επίλυσή του προβλήματος.

Για τον ενδιαφερόμενο ξένο, η Περιφέρεια Κρήτης προσφέρει ένα σημαντικό κίνητρο : φοροαπαλλαγή εισοδήματος κατά 50% (tax break), για 7 χρόνια . Η νέα Digital Nomad Visa (ψηφιακή βίζα) που θα θεσπίσει το Ελληνικό Κράτος για τους remote nomads θα εξασφαλίζει την νόμιμη εργασία .

Σημαντική πρόκληση παραμένει η παροχή γρήγορου και αξιόπιστου Wi- Fi καθώς και η προϋπόθεση αναπτυγμένων κοινοτήτων remote nomads για την μεταξύ τους δικτύωση .

Επιπλέον, ξενοδοχεία σε περιοχές εκτός αστικών κέντρων, κοντά στην ενδοχώρα μπορούν να προσφέρουν και διακοπές - sessions ψηφιακής αποτοξίνωσής (digital detox clinics), όσο οξύμωρο και να ακούγεται αυτό.

Τα ξενοδοχεία προσφέρουν δραστηριότητες και ενασχολήσεις. Ο πελάτης μπορεί να αναζητήσει πληθώρα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Μπορεί να ζήσει αμέτρητες αυθεντικές εμπειρίες ,να ζήσει την γνήσια Κρητική Φιλοξενία , σ αυτόν τον ευλογημένο τόπο.