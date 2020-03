Δ. Μπούχαλης: Δεν βλέπω να ανοίγει η τουριστική σεζόν πριν από τον Ιούλιο

Την εκτίμησή του ότι η τουριστική σεζόν φέτος δεν πρόκειται να ανοίξει πριν από τον Ιούλιο για την Ελλάδα, αλλά και τις περισσότερες χώρες της Μεσογείου διατυπώνει ο κ.Δημήτρης Μπούχαλης, καθηγητής Τουρισμού στο Bournemouth University της Βρετανίας και διευθυντής του e-tourism Lab, υπογραμμίζοντας ότι οι πτήσεις, οι κρατησεις, οι πληρότητες και τα έσοδα θα είναι πάρα πολύ περιορισμένα. Brace, Brace, Brace, είναι η σύσταση για όλους στον τουρισμό...

Διαβάστε την ανάρτησή του στο buhalis.blogspot.com

Συνεχίζει να εξαπλώνεται ο Covid-19, με πάνω από μισό εκατομμύριο κρούσματα κορωνοϊού σε όλο τον πλανήτη και περισσότεροι από 23.550 θάνατοι. Με βάση τα δεδομένα που σήμερα ο καθηγητής Τσιόδρας μίλησε για 10-11 εβδομάδες και με βάση τις προβλέψεις από τη Βρετανία και τη Γερμανία που περιμένουμε PEAK σε 10-12 εβδομάδες δεν βλέπω μέχρι τα τέλος Ιουνίου να κυκλοφορεί τουρίστας αναψυχής. Η αναπληρώτρια επικεφαλής των υγειονομικών υπηρεσιών της Βρετανίας, Τζένι Χάρις ειπε ενδέχεται να δούμε μέτρα καραντίνας να παρατείνονται για τους επόμενους 6 μήνες. Αυτό δεν θα ήταν ένα απίθανο σενάριο για τη Βρετανία που μετρά 465 νεκρούς από τον κορωνοϊό. Οι ΗΠΑ σήμερα έχουν ξεπεράσει την Κίνα για να γίνει η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό επιβεβαιωμένων περιπτώσεων κορωναϊού στον κόσμο, με 81.943 Αμερικανούς Covid-19 θετικοι. Tα επιβεβαιωμένα κρούσματα κοροναϊού στις ΗΠΑ είχαν ξεπεράσει τις 81.285 περιπτώσεις που ανέφερε η Κίνα, με τα μεγαλύτερα κρούσματα στη Νέα Υόρκη, το Νιου Τζέρσεϋ και την Καλιφόρνια. Συνολικά 1.173 Αμερικανοί έχουν πεθάνει από τον ταχέως εξάπλωμα ιό.

Η οικονομική και ανθρωπιστική κρίση που θα διαδεχθεί αυτή τις υγείας θα μας ταλαιπωρήσει για παρα πολύ καιρό και τουλάχιστον για ένα χρόνο. Τους είναι πολύ δύσκολο να δουλέψουν από το σπίτι, πολλοί χάνουν μεροκάματα, οι επενδύσεις καταρρέουν, πολλοί δεν εισπράττουν ενοίκια, έχουν να διαχειριστούν τα παιδιά που δεν πάνε σχολειο και να τσακωθούν με τον σύντροφο τους. Θα έχει πολλά διαζύγια αυτή η περίοδος επίσης… Μέχρι να ξαναπάει στην δουλειά του μετά από μήνες τηλεεργασίας, να δώσουν εισαγωγικές εξετάσεις τα παιδιά, να αποθεραπευτούν οι ασθενείς, να φροντίσουμε αρρωστους και να θάψουμε τους νεκρούς δεν θα έχει κανένας καμια διάθεση, χρήματα και δεν θα είναι διατεθειμένος να πάει διακοπές μακριά. Θεωρώ ότι φέτος θα κάνει, αν κάνει, διακοπές κοντά και λίγο, μέχρι να συνέλθει το σύστημα και να ξαναμπούμε σε μια ρέγουλα.

ΔΥΣΤΥΧΏΣ Η ΦΕΤΙNH SEASON EΧΕΙ ΧΑΘΕI ΑΠΌ ΤΑ ΑΠΟΔΥΤHΡΙΑ ΝΟΜIΖΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΧΏΡΕΣ ΤΙΣ ΜΕΣΟΓΕIΟΥ.

Θα θέλατε να πάτε Ισπανία, Ιταλία, Τουρκια, Γαλλία, Αγγλία διακοπές φέτος? .... και για να βλέπουμε τι γίνετε στις αγορές μας, σημερινό κείμενο που δείχνει την αγωνία Travel Agent στην Αγγλία στο Travel Gossip που είναι δίκτυο επαγγελματιών του τουρισμού στο facebook: ‎Rebecca Hanson‎ to Travel Gossip: ALL TOUR OPERATORS...PLEASE READ... PLEASE HELP US.... We are getting to the point customers who are travelling in June , July are now due to pay their balances. Many Customers are saying as they have been put on zero hrs , made redundant or simply need all the money they can get to survive at the moment they need to CANCEL.. I URGE YOU to put something in place where as they can pay nearer to the departure date to give them all time to recover and pay ... THIS would help not just US but YOU as well as they cannot and will not amend THEY just want to cancel so we WILL all loose out .... This is a SERIOUS MATTER and will affect us all UNLESS something is done to help... MOT's have been extended, Holidays for Mortgages have been put in place so WHY CANT we do this.??? PLEASE, DO SOMETHING GOOD.... HELP THE TRAVEL INDUSTRY SURVIVE , WE CANT AFFORD MORE CANCELLATIONS....Many Thanks For Reading xxx

Kαταλαβαίνω όλους τους ξενοδόχους. Και το πως βλέπουν μια οικονομική καταστροφή που πλησιάζει. Και βεβαια όλο το προσωπικό και τους προμηθευτές και συνεργάτες που θα βιώσουν τα αποτελέσματα αυτής τις καταστροφής και γι' αυτο φωνάζω BRACE BRACE BRACE από τις αρχές Μαρτίου. ΚΑΝEΝΑΣ δεν θέλει να συντριβει και η IATA και οι αεροπορικές εταιρίες πρώτες έχουν κρούσει το κώδωνα του κινδύνου. Δυστυχώς όμως το βλέπουμε κάθε μέρα με την FlyBe που είχε βεβαρημένη υγεία ως την πρώτη εταιρία που ο "κοροναοιος" την αποτέλειωσε. Αλλα τώρα προέχει να σώσουμε ανθρώπινες ζωές και αργότερα θα πρέπει να βρούμε τρόπους να ξαναχτίσουμε την οικονομία και τις επιχειρήσεις.

Αλλά παρακαλώ μπείτε στον εγκέφαλο των πελατών σας: τώρα αγωνίζονται για να πάρουν χαρτί υγείας, σαπούνι, ζυμαρικά και να αντιμετωπίσουν τη νέα πραγματικότητά τους. Η ανθρωπια είναι αυτό που θα εκτιμούσαν καλύτερα. Προσπαθούν να επιβιώσουν. Ο τουρισμός είναι μια προαιρετική δραστηριότητα. Δεν μπορούν να σκέφτονται διακοπές και ταξίδια. Πολλές χώρες κλείνουν τα σύνορά τους και οι αεροπορικές εταιρείες ακυρώνουν όλες τις πτήσεις. Ζούμε σε συνθήκες του 3ου Παγκοσμίου Πολέμου.

Είναι λάθος στρατηγικά να ζητάμε από τουρίστες αυτή τη στιγμή να αλλάξουν ημερομηνίες στις κρατήσεις επειδή κανένας δεν έχει ιδέα αν θα είναι ζωντανός αυτός και η οικογένεια του, ποίες θα είναι οι νέες μέρες που μπορεί να ταξιδέψει, αν έχει χρήματα και αν ξέρει που θέλει πραγματικά να πάει. Εσείς ξέρετε ποτε θα μπορέσετε να ξαναπάτε στο Μιλάνο, στο Λονδίνο η στη Κρήτη? Γιατί επιβαρύνουμε τώρα τον πελάτη μας? Αντιλαμβάνομαι την δικη μας ανησυχία να μην χάσουμε τι season και τις αποδοχές μας αλλα καλο είναι να καταλαβαίνουμε το time frame το πελάτη μας. Αν πρέπει να πείτε κάτι, μπορείτε να πείτε: σας σκέφτομαι και θα το ξεπεράσουμε μαζί. Θα είμαστε εδώ να σας περιμένουμε. #StaySafe #StayStrong #DreamGreece #TillThen. Θα περάσει ... αλλά προς το παρόν BRACE BRACE BRACE and empathy!

Nα έχουμε smart systems και agility να ξαναξεκινήσουμε τον τουρισμό στην πρώτη ευκαιρία!

Να είμαστε έτοιμοι όταν αρθούν οι περιορισμοί να λειτουργήσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά και να μπορέσουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας άμεσα. Να είμαστε έτοιμοι για τα νέα δεδομένα και τις νέες καταστάσεις που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε. Για παράδειγμα θα μπορούμε να έχουμε μπουφέδες με πελάτες να σερβίρονται μονοι τους από τις ίδιες λαβίδες? η θα πρέπει να γυρίσουμε σε σερβιρίζομαι half board? Ποια θα είναι τα νέα δεδομένα? Ένα είναι σίγουρο ότι η μετά "κοροναβιρους" εποχή θα είναι πολύ διαφορετική από την προηγουμενη και θα χρειαστούν νέες επιδεξιότητες και ικανότητες.

ΑΚΥΡΩΤΙΚΑ

Όσο αφορά τα ακυρωτικά σε προκαταβολές η σε προπληρωμές μια έντιμη στάση είναι να επιστρέψουμε χρήματα για υπηρεσίες που δεν μπορούμε να παρέχουμε η για υπηρεσίες που ο πελάτης μας δεν μπορεί να έρθει για να απολαύσει. Ίσως να δώσουμε και voucher στους πελάτες μας για μελλοντική χρήση, εφόσον συμφωνήσουν. Μπορούμε να το συνοδεύσουμε με παραπάνω υπηρεσίες.

BOOKING.COM

Η Booking.com πιάστηκε λίγο απροετοίμαστη και αφενός ακύρωσε κρατήσεις σε κλειστά από το κράτος ξενοδοχεία ζητώντας από τους ξενοδόχους να επιστρέψουν προκαταβολές η προπληρωμές. Ξενοδόχοι ζητούν από την booking.com να ζητήσει τους πελάτες να αλλάξουν ημερομηνίες κρατήσεων. Η booking δεν είναι στημένη να παρέχει κρατήσεις όταν οι ημερομηνίες δεν είναι συγκεκριμένες και δεν έχει υπηρεσίες voucher. Όλα γίνονται τόσο γρήγορα που δεν μπορεί να διαχειριστεί το φόρτο εργασίας στα τηλεφωνικά κέντρα και στο internet και συχνά οι υπάλληλοι που τα διαχειρίζονται δεν έχουν εμπειρία να δώσουν έξυπνες λύσεις. Κάποιοι τα έβαλαν με την booking.com, παρακινώντας ξενοδόχους να βγούν από το σύστημα η ακόμη και να δημιουργήσουν εναλλακτικά συστήματα εδώ και τώρα !

Μια προσωπική ιστορική αναδρομή

Ας μου επιτραπεί μια διαφορετική προσέγγιση. και μια ιστορική αναδρομη για τους μικρότερους σε ηλικία... Έχω 35 χρονια στον τουρισμό... και θυμάμαι πως έφυγα από την ελλάδα το 1990 να σκοτώσω Tour Operators... που έπιναν το αίμα μας ... Το είχα διαπιστώσει από κοντά 3 χρονια στην Κω βλέποντας τι έκαναν οι Tour Operators τότε. Είχα ήδη διαίσθηση ότι η τεχνολογία είναι ο μονος τρόπος και επειδή τότε ΔΕΝ ΕΊΧΑΜΕ INTERNET έβαλα τα GDS μπροστά. Σχεδίασα το πρώτο Destination Management System στον κόσμο το 1988 και 1989 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για να βοηθήσω μικρομεσαία ξενοδοχεία. Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο Tourism Management το 1993: Buhalis, D., 1993, Regional Integrated Computer Information Reservation Management Systems (RICIRMS) as a strategic tool for the small and medium tourism enterprises, Tourism Management, Vol. 14(5), pp.366 378. https://doi.org/10.1016/0261-5177(93)90005-6.

Έκτοτε πέρασαν αρκετά χρονια, κουβέντιασα με 300 ξενοδόχους για το διδακτορικό μου και άλλους 200 ανθρώπους της τουριστικής διανομής για το διδακτορικό μου. 25 βιβλία και 250 μελέτες σε τεχνολογία, διανομή και marketing ... https://scholar.google.co.uk/citations?user=KW2ZrvUAAAAJ&hl=en&oi=ao Και στα 30 χρονια αυτά έχω μιλήσει με παρα πολλούς υπουργούς, ξενοδόχους, διαφορα μέλη των καναλιών διανομής και όλο μα όλο το τουριστικό κύκλωμα σε όλο το κόσμο. Πάντα με γυρίζουν σε έναν από τους πρώτους ανθρώπους που συνάντησα όταν ήρθα στην Αγγλία τον Οκτώβριο του 1990 που ήταν ο Paul Brett, CEO του παντοδύναμου τότε Thomson και τώρα ΤUΙ. Όταν ουσιαστικά τον έβρισα για το πως μας αντιμετώπιζαν τότε, μετά από 30 λεπτά έντονης συζήτησης μου είπε απλά ότι είναι επιλογή μας να δουλεύουμε μαζί τους και ότι κάθε μέρα χιλιάδες ξενοδόχοι τον παρακαλούσαν να τους βάλει στην brochure του. Είχε δίκιο! Πείσμωσα, ερεύνησα, δίδαξα, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να τα λέει. #tiexountaermakaipsofane ? Ελάχιστοι ακούνε, ειδικά όταν καίγονται μετά από μια κρίση, και ακόμα λιγότεροι αλλα πολύ εκλεκτοί καταλαβαίνουν, και ελάχιστοι πράττουν τα αυτονόητα. Με τσαμπουκάδες και απειλές δεν γίνετε τίποτα.

Αν δεν δημιουργήσει ο καθένας μονος του στρατηγικές marketing και διανομής και μετά συνενωθεί με άλλους που σκέπτονται παρόμοια θα γυρνάμε πάλι στο σημείο μηδέν. και ξανά και ξανά. Ο Coronavirus είναι ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος και η καινούργια πραγματικότητα θα είναι πολύ διαφορετική από την προυγούμενη. Θα έχει νικητές και χαμένους. Δεν θα κερδίσουν αυτοί που φωνάζουν πιο πολύ αλλα οι συστηματικοί, οι οργανωμένοι και αυτοί που βλέπουν μακριά και δημιουργούν υποδομές και ευκαιρίες τώρα. Καθολικές και διαρθρωτικές αλλαγές έρχονται με αστραπιαία ταχύτητα. Καλή δύναμη σε όλους.