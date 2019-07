Τα ξενοδοχεία στη Μεσόγειo: Τουρκία και Τυνησία είχαν τις υψηλότερες αυξήσεις τον Ιούνιο

Όνομα: *



Επώνυμο: *



E-mail: *



*

Αεροπορικές εταιρείες Χερσαίες Μεταφορές Ενοικιάσεις αυτοκινήτων / Taxi Ξενοδοχεία / Καταλύμματα Τουριστικά Γραφεία Online Tour Operator Tour Operator Travel Management Company Destination Management Company (DMC) Περιφέρειες Destination Marketing Organisation (DMO) Marketing Agency Εκδόσεις / Τύπος Τεχνολογικές Υπηρεσίες Δημόσιος Φορέας Άλλο Κλάδος (επιλέξτε)

Θέση Εργασίας: *



Όνομα Εταιρείας: *



Χώρα: *



Αριθμός Εργαζομένων:

Ετήσιος τζίρος (€):



Do not fill out this field: