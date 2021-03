Το 93% των Ελληνίδων είναι χρήστριες του Ιντερνετ

Το 93% των Ελληνίδων 16-74 χρόνων είναι χρήστριες internet, επιβεβαιώνοντας επάξια τον τίτλο των «digital citizens», με τις μεγάλες ηλικίες και όλες τις περιοχές της χώρας να αποτελούν ενεργά «μέλη του διαδικτυακού τοπίου», όπως ανέφερε η Ξένια Κούρτογλου, ιδρύτρια της Focus Bari, παρουσιάζοντας τα τελευταία στοιχεία της Focus on Tech Life στην ημερίδα της Smartpress «Τhe Future is Female» και τίτλο Women in Digital, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου.

Τα υπόλοιπα συμπεράσματα της έρευνας: