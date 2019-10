Εγκαίνια έκθεσης βιβλίου και τέχνης στην Αθήνα για την αρχαία κινεζική κουλτούρα

Τον πλούτο της αρχαίας κινεζικής κουλτούρας και τα επιτεύγματα της σύγχρονης ανάπτυξης της Κίνας, καθώς και την δημιουργία πολιτιστικής επικοινωνίας μεταξύ των χωρών του Δρόμου του Μεταξιού και της πρωτοβουλίας Belt and Road, επιδιώκει να δείξει στο ελληνικό κοινό η έκθεση “From the Silk Road to One Belt One Road: 2019 China Publishing Culture Exhibition” που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, 1-6 Νοεμβρίου 2019 στον Χώρο Τέχνης Ziller.

Περισσότερα από 200 βιβλία αλλά και εργαλεία ψηφιακής ανάγνωσης που παρουσιάζουν την αρχαία κινεζική κουλτούρα αλλά και τις εξελίξεις στην ανάγνωση μέσω της τεχνολογίας, εκτίθενται στον Χώρο Τέχνης Ziller.

Οι επισκέπτες της έκθεσης θα περιηγηθούν σ’ ένα μονοπάτι που ξεκινά από παραδοσιακά βιβλία, που καταδεικνύουν την πλούσια εκδοτική ιστορία της Κίνας, και φτάνει μέχρι την ηλεκτρονική ανάγνωση μέσω της τεχνολογίας της Εικονικής Πραγματικότητας.

Η China National Publications Import and Export (Group) Corporation (CNPIEC) είναι μια κρατική εταιρεία με ρίζες που φτάνουν στα πρώτα χρόνια της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Έχει κερδίσει σημαντικά βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου κινεζικής κυβέρνησης για εκδόσεις (Advanced Unit Award), ενώ ο ιστότοπός της (CNPeReading) έχει αναγνωριστεί ως βασικό εθνικό μέσον επικοινωνίας για την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών.

Η Κίνα και η Ελλάδα, δύο χώρες με αρχαίους πολιτισμούς, είναι σημαντικοί σταθμοί του Δρόμου του Μεταξιού και μετέχουν στην οικονομική ανάπτυξη της πρωτοβουλίας "Belt and Road". Η φιλία μεταξύ δύο χωρών έχει μακρά ιστορία. Η εταιρεία My Odyssey Travel, μέλος του επιχειρηματικού ομίλου Hellas Group που δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Κίνα, με τη παρουσίαση της παραπάνω έκθεσης συνεχίζει να πρωτοπορεί καθώς σε συνεργασία με αναγνωρισμένους πολιτιστικούς και ακαδημαϊκούς φορείς από την χώρα της Ασίας, διοργανώνει υψηλού επιπέδου ταξιδιωτικές εμπειρίες και εκδηλώσεις που στόχο έχουν την ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας.

Εγκαίνια: 1 Νοεμβρίου 2019, 18:00

Χώρος Τέχνης Ziller. Βασιλικής 1,

πλ. Αγίας Ειρήνης, 1ος όροφος

Διάρκεια: 1-6 Νοεμβρίου 2019

Ώρες λειτουργίας: 10:00 – 18:00 καθημερινά