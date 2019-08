Ο Παρθενώνας το έκτο δημοφιλέστερο μνημείο στον κόσμο το 2018

Την έκτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη των μνημείων και τουριστικών αξιοθέατων με πολιτιστική ή ιστορική σημασία, που είχαν τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα το 2018 καταλαμβάνει ο Παρθενώνας, τον οποίο επισκέφθηκαν 7,2 εκατ. τουρίστες.

Αυτό προκύπτει από την κατάταξη μνημείων της Wikipedia, που βασίστηκε στο δείκτη Μουσείων της Ένωσης Θεματικής Διασκέδασης, σε δεδομένα από την ALVA, την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων των ΗΠΑ και τα υπουργεία πολιτισμού.

Το μνημείο που είχε τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα τη χρονιά που μας πέρασε ήταν η Απαγορευμένη Πόλη, η πόλη – ανάκτορο των αυτοκρατόρων της Κίνας, με 17 εκατ. επισκέπτες.

Δεύτερο δημοφιλέστερο μνημείο στον κόσμο αναδεικνύεται το ανάκτορο των Βερσαλλιών που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα έξω από το Παρίσι στην πόλη των Βερσαλλιών.

Δείτε την κατάταξη...

