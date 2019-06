Οι Θησαυροί της Αρχαίας Ελλάδας σε μια εκπληκτική έκθεση στην Ινδιάνοπολη

Οι θησαυροί της Αρχαίας Ελλάδας παρουσιάζονται με ένα μοναδικό τρόπο στο Children's Museum στην Ινδιανάπολη των ΗΠΑ σε έκθεση. που άνοιξε στις 15 Ιουνίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 5 Ιανουαρίου 2020.

Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν στις 28 Ιουνίου, παρουσία της Γενικής Προξένου του Σικάγο κ. Αικατερίνης Δημάκη, του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Ντητρόιτ κ. Νικολάου, της Διευθύντριας Συντήρησης Αρχαίων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Μαρίας Μερτζάνη και πλήθουν εκπροσώπων της ελληνικής ομογένειας.

Η έκθεση συνδιοργανώνεται από το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Children's Museum of Indianapolis. Tο γενικό συντονισμό της έκθεσης είχε η Γενική Γραμματέας του ΥΠΠΟΑ, κ. Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη.

Σε μια έκταση περίπου 800 τ.μ., παρουσιάζονται με τρόπο εύληπτο και ευρηματικό στο αμερικανικό κοινό, και κυρίως στα παιδιά και τις οικογένειές τους, η πορεία και τα επιτεύγματα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, ενός από τους σημαντικότερους πολιτισμούς του κόσμου μέσα από έναν εντυπωσιακό πλούτο 150 αρχαίων έργων από είκοσι σημαντικά αρχαιολογικά μουσεία της Ελλάδας.

Ένα από τα πλέον εμβληματικά εκθέματα της έκθεσης είναι το σχεδόν ακέραιο άγαλμα της Αρτέμιδος, από τα καλύτερα σωζόμενα αντίγραφα στον τύπο της «Λαφρίας» ή «Κυνηγέτιδος» του Αρχαιολογικού Μουσείου Μεσσήνης. Μεταξύ των πιο εντυπωσιακών αρχαιοτήτων, περιλαμβάνονται το άγαλμα του Διονύσου από το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, το χάλκινο άγαλμα εφήβου από την Κύθνο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, το άγαλμα Κόρης από το Μουσείο Ακρόπολης, το ψηφιδωτό με παράσταση Αφροδίτης από το Αρχαιολογικό Μουσείο Πάτρας και ο βωμός των δώδεκα θεών από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Τα έργα αναπτύσσονται θεματικά σε δύο μεγάλες αλληλοσυμπληρούμενες ενότητες, που αφορούν αφενός στις εκφάνσεις του κλασικού πολιτισμού σε πολιτειακό, κοινωνικό και καλλιτεχνικό επίπεδο και αφετέρου στην παρουσίαση αρχετυπικών αρχαίων ελληνικών μύθων και του Δωδεκάθεου. Οι μικροί επισκέπτες της έκθεσης θα ανακαλύψουν όχι μόνο τα εξαιρετικά έργα τέχνης, και τα επιτεύγματα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, αλλά θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν μυθικούς ήρωες, όπως ο Ηρακλής, ο Αχιλλέας και ο Οδυσσέας και να ακολουθήσουν τους θεούς του Ολύμπου στις περιπέτειές τους.

Μέσα από το εντυπωσιακό εποπτικό υλικό, βιντεοπροβολές και πολυμέσα, διαδραστικά εκθέματα, θεατρικά δρώμενα και εφαρμογές στο διαδίκτυο θα ταξιδέψουν στην αρχαία Ελλάδα, θα μυηθούν στα μυστικά του μηχανισμού των Αντικυθήρων, θα κατανοήσουν τη διαδικασία επιλογής δικαστών και της λειτουργίας των δικαστηρίων, θα κατασκευάσουν έναν αρχαίο ελληνικό ναό και θα σχεδιάσουν στην επιφάνεια ενός αγγείου, θα συναγωνιστούν τους αρχαίους αθλητές στον αγώνα δρόμου και θα μεταμορφωθούν σε αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους για μία μέρα.

Στην ιστοσελίδα του Children's Museum of Indianapolis υπογραμμίζεται ότι μέσα από τους Θησαυρούς της Αρχαίας Ελλάδας, οι επισκέπτες θα ανακαλύψουν πώς οι αρχαίοι Έλληνες επηρεάζουν ακόμη και σήμερα τις εξελίξεις στον αθλητισμό, την διακυβέρνηση, την ψυχαγωγία, την αισθητική και την ομορφιά.

Τα εισιτήρια για την έκθεση κοστίζουν 7 δολάρια για τους ενήλικες, 4 δολάρια για τα παιδιά (έως 17 ετών) και 4,50 δολάρια για τους άνω των 60 ετών.

Δημιουργοί της εκπληκτκής αυτής έκθεσης είναι οι φορείς: Allen Whitehill Clowes Charitable Foundation, Inc., το The Nicholas H. Noyes, Jr., Memorial Foundation, Dorothea and Philip Genetos, Jamie Merisotis and Colleen O’Brien, Mike and Kristin Sherman και η The Pheffer Family.