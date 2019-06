Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: Παραστάσεις χορού και θεάτρου αυτό το Σαββατοκύριακο

Δύο ξεχωριστές παραστάσεις, μία θεάτρου και μία χορού, έρχονται αυτό το Σαββατοκύριακο στην Πειραιώς 260. Δύο διεθνείς καλλιτέχνες που έχουν κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού και της κριτικής, μας προσκαλούν σε δύο μοναδικές καλλιτεχνικές εμπειρίες.

Caroline Guiela Nguyen

ΣΑΪΓΚΟΝ

28 & 29 Ιουνίου στις 21:00

Πειραιώς 260, Χώρος Δ

<iframe width="1280" height="720" src="https://www.youtube.com/embed/GWMxUIXEYvM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Όταν η παράσταση ΣΑΪΓΚΟΝ παρουσιάστηκε πέρσι στο Φεστιβάλ της Αβινιόν, το κοινό χειροκροτούσε όρθιο επί ώρα κλαίγοντας, στο τέλος κάθε παράστασης. Οι κριτικές ενθουσιώδεις: «Αυτό το έργο δεν είναι σαν κανένα άλλο», έγραφε η Le Monde, «δεν είναι ούτε αυτοβιογραφική δουλειά, ούτε θέαμα πάνω στον αποικισμό». Η ΣΑΪΓΚΟΝ είναι μία μεγάλης διάρκειας παράσταση (4 ώρες), που μιλάει για τα δάκρυα, για την εξορία και τη μετανάστευση, για το Βιετνάμ και τη Γαλλία.

Η Καρολίν Γκυγελά Ενγκυγέν, κόρη βιετναμέζων μεταναστών στο Παρίσι, πήρε ως πρώτη ύλη για την παράστασή της τις ιστορίες ανθρώπων από το Βιετνάμ, αλλά και από το 13ο διαμέρισμα του Παρισιού, όπου ζουν πολλοί Γαλλοβιετναμέζοι και Βιετναμέζοι τις διασποράς. Η δράση του έργου εκτυλίσσεται σε ένα βιετναμέζικο εστιατόριο και καλύπτει ένα χρονικό διάστημα 40 χρόνιων. Το 1956, ένας Γάλλος στρατιώτης ετοιμάζεται να φύγει από την Ινδοκίνα και πείθει τη βιετναμέζα ερωμένη του να τον ακολουθήσει στη Γαλλία. Στο Παρίσι του 1996 επιτρέπεται για πρώτη φορά στους εξόριστους Βιετναμέζους να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Πού βρίσκεται, όμως, πλέον η πατρίδα;

Με μουσική υπόκρουση βιετναμέζικη ποπ και γαλλικά chansons, οι έντεκα ήρωες γαλλικής, βιετναμέζικης ή γαλλοβιετναμέζικης καταγωγής, όπως ακριβώς και οι ηθοποιοί που τους υποδύονται, διασταυρώνονται επί σκηνής και μοιράζονται ιστορίες, τοπία, πρόσωπα, τραγούδια και μια γλώσσα που, για ορισμένους από αυτούς, επιβιώνει μόνο στις αναμνήσεις τους. Η Καρολίν Γκυγελά Ενγκυγέν δημιουργεί μια συγκινητική, πολυφωνική παράσταση, με αντρικές και γυναικείες φωνές που φέρουν μέσα τους τα τραύματα της ιστορίας.

Με ελληνικούς υπέρτιτλους

Marco da Silva Ferreira

Brother

29 & 30 Ιουνίου στις 21:00

Πειραιώς 260, Χώρος Η

<iframe width="1280" height="720" src="https://www.youtube.com/embed/Wzz6-LtlEsU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Γιατί χορεύουμε μαζί; Ο ανερχόμενος πορτογάλος χορογράφος Μάρκο ντα Σίλβα Φερρέιρα (Marco da Silva Ferreira) εξερευνά τις ρίζες του συλλογικού χορού, του «όλοι μαζί σε κίνηση», από τις αρχαίες παραδόσεις μέχρι το street dance, αναζητώντας τα κοινά χαρακτηριστικά που διαιωνίζονται από γενιά σε γενιά και που επιβιώνουν και στον σύγχρονο χορό. Το Brother είναι ένας χορός για τον άνθρωπο ως «ζώο κοινωνικό» που νιώθει την επείγουσα ανάγκη να μοιραστεί πράγματα, μια παράσταση που αναβιώνει την αρχέγονη ανθρώπινη κοινότητα στην καρδιά ενός σύγχρονου αστικού τοπίου. Η ένωση γεννάει ανταγωνισμούς, δεσμούς συναδέλφωσης και την επιθυμία για ηδονή. Συνδυάζοντας το Krump, είδος street dance, με τις αφρικανικές επιρροές, οι επτά χορευτές, με κινήσεις που παραπέμπουν σε τελετουργικό χορό, επιδίδονται σε μια έκρηξη μεταδοτικής ενέργειας, σε ένα συνεχές παιχνίδι μιμήσεων. Συγχωνεύονται σε σύνολο μέσω μιας αλχημικής διεργασίας που συνεχώς κινδυνεύει να ανατραπεί.

Χορευτής και χορογράφος με ανορθόδοξη πορεία, ο Φερρέιρα ξεκίνησε από το street dance, έγινε διάσημος στη χώρα του όταν αναδείχθηκε νικητής στην τηλεοπτική εκπομπή So You Think You Can Dance και συνεργάστηκε κατόπιν με μεγάλα ονόματα, όπως ο Χόφες Σέχτερ. Το Brother (2017), όπως και η προηγούμενη δημιουργία του, Hu(r)mano (2015), καθιέρωσαν τον δημιουργό στη διεθνή σκηνή μετά και την επιλογή τους από το ευρωπαϊκό δίκτυο Aerowaves.

29 Ιουνίου / Συζήτηση με τον χορογράφο μετά την παράσταση

Προπώληση εισιτηρίων: Πανεπιστημίου 39 (στοά Πεσμαζόγλου), greekfestival.gr, ticketmaster.gr, 210 89 38 112, στα καταστήματα Public και ΙΑΝΟΣ και στους χώρους των παραστάσεων.