Ηρώδειο: ανεπανάληπτες καλοκαιρινές βραδιές κάτω από την Ακρόπολη

Το Ηρώδειο, το ρωμαϊκό ωδείο που χτίστηκε κάτω από την Ακρόπολη τον 2ο αιώνα π.Χ., θεωρείται ένα από τα εμβληματικότερα θέατρα στον κόσμο. Από το 1955 που ξεκίνησε το Φεστιβάλ Αθηνών, το Ηρώδειο έχει φιλοξενήσει ονόματα θρύλους της παγκόσμιας καλλιτεχνικής σκηνής: Μαρία Κάλας, Χέρμπερτ φον Κάραγιαν, Ιγκόρ Στραβίνσκι, Ρούντολφ Νουρέγιεφ και Λέοναρντ Μπερστάιν, αποτελούν ένα ελάχιστο δείγμα.

Το φετινό καλοκαίρι, μεγάλες συμφωνικές ορχήστρες, σπουδαίοι σολίστ κλασικής μουσικής αλλά και συναυλίες με σπουδαίους καλλιτέχνες της διεθνούς σκηνής, υπόσχονται να προσφέρουν στο κοινό μοναδικές μουσικές εμπειρίες.

Πρόγραμμα 2019

5, 7, 9, 11 Ιουνίου

Εθνική Λυρική Σκηνή – Carlus Padrissa – La Fura dels Baus – Γιώργος Μπαλατσινός

Νόρμα του Βιντσέντζο Μπελλίνι

14 Ιουνίου

Ελένη Καραΐνδρου

Tous des oiseaux (Όλοι ελεύθεροι σαν τα πουλιά)

15 Ιουνίου

Jethro Tull

50 χρόνια Jethro Tull

17 Ιουνίου

Orchestre Philharmonique du Luxembourg – Yuja Wang – Gustavo Gimeno

Έργα Τσαϊκόφσκι, Γκέρσουιν, Σοστακόβιτς, Στραβίνσκι

19 Ιουνίου

Γιώργος Νταλάρας – Συμφωνική Ορχήστρα της Σμύρνης – Hakan Sensoy

21 Ιουνίου

Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα ΕΡΤ – Αναστάσιος Συμεωνίδης

Παγκόσμια ημέρα μουσικής

Έργα και Μέντελσον, Προκόφιεφ και Σκαλκώτα

22 Ιουνίου

Συμφωνική Ορχήστρα της Βιέννης – Λεωνίδας Καβάκος

Έργα Μέντελσον, Μότσαρτ, Μπετόβεν

Βιολί – Μουσική διεύθυνση Λεωνίδας Καβάκος

24 Ιουνίου

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Αφιέρωμα στον Στήβεν Σπήλμπεργκ

Ζωντανή μουσική με παράλληλη προβολή αποσπασμάτων και φωτογραφικού υλικού

26 Ιουνίου / 21:00

Kρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης

Ζωή Τσόκανου – Murray Perahia

Έργα Μητρόπουλου, Μπετόβεν, Ρίμσκι-Κόρσακοφ

27 Ιουνίου / 21:00

Loreena McKennitt

Το ξωτικό των κέλτικων ήχων

28 Ιουνίου / 21:00

Γιάννης Μαρκόπουλος

30 Ιουνίου / 21:00

Γιο-Γιο Μα

6 σουίτες για τσέλο του Μπαχ, σόλο

2 Ιουλίου / 21:00

Anne Teresa De Keersmaeker – Jean-Guihen Queyras / Rosas

Εν τω μέσω της ζωής, βρισκόμαστε / 6 σουίτες για τσέλο του Μπαχ

(Mitten wir im Leben / Bach6Cellosuiten)

3 Ιουλίου / 21:00

Dead Can Dance

Dionysus

6 & 7 Ιουλίου / 21:00

Μουσικοί της Καμεράτας – Μυρτώ Παπαθανασίου – Γιώργος Πέτρου

Αλτσίνα του Χαίντελ

9 Ιουλίου / 21:00

Ravenna Festival – Oρχήστρα Νέων Luigi Cherubini – Riccardo Muti

The roads of Friendship (Οι δρόμοι της φιλίας)

10 Ιουλίου / 21:00

Μαρία Φαραντούρη – Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα ΕΡΤ – Αναστάσιος Συμεωνίδης

Πάμε σινεμά;

Τραγούδια και μουσική από τον παγκόσμιο και τον ελληνικό κινηματογράφο

11 Ιουλίου

Μελωδία 99.2

Το τραγούδι μας και η ιστορία του

Κασέτα καλοκαίρι ’19: Ρεμπέτικα

«Οι τέλειες ατέλειες»

13 Ιουλίου / 21:00

Tindersticks

16 Ιουλίου / 21:00

Κρατική Ορχήστρα Αθηνών – Μαξίμ Βενγκέροφ – Στέφανος Τσιαλής

Μουσική διεύθυνση Στέφανος Τσιαλής • Σολίστας Μαξίμ Βενγκέροφ (βιολί)

27, 28, 30, 31 Ιουλίου / 21:00

Εθνική Λυρική Σκηνή – Κωνσταντίνος Ρήγος – Λουκάς Καρυτινός

Τραβιάτα του Τζουζέππε Βέρντι

3 Αυγούστου / 21:00

Εθνική Ορχήστρα της Κίνας – Παιδική Χορωδία

του Σάλτσμπουργκ – Enjott Schneider – Otto Sauter – Ten of the Best

Τελετουργία της αρμονίας (Ceremony of Harmony)

Ώρα έναρξης για όλες τις παραστάσεις: 21:00

Περισσότερες πληροφορίες για τις παραστάσεις του Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ greekfestival.gr

Εισιτήρια

Κεντρικά εκδοτήρια Εισιτηρίων ΕΦ

Πανεπιστημίου 39 (εντός στοάς Πεσμαζόγλου) Δε – Πα 10:00 – 16:00, Σα 10:00 – 15:00

Ωδείο Ηρώδου Αττικού Δε – Κυ 10:00 – 14:00 (και 18:00 – 21:00 μόνο για την παράσταση της ημέρας)

Τηλεφωνική αγορά 210 8938112 Δε – Κυ 09:00 – 21:00

Ηλεκτρονική Αγορά greekfestival.gr & ticketmaster.gr

Τιμές εισιτηρίων:

Για την πλειονότητα των παραστάσεων το άνω διάζωμα (όχι μειωμένο) 10 – 15 € και το κάτω διάζωμα 20 – 100 € (αναλυτικά οι τιμές στο greekfestival.gr)

Πρόσβαση:

Είσοδος από τον πεζόδρομο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου, μετρό σταθμός «Ακρόπολη». Για ΑμΕΑ υπάρχει πλήρης πρόβλεψη πρόσβασης (δείτε αναλυτικά την ιστοσελίδα του Φεστιβάλ).