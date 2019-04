Rock-Horizon 2020: Ετήσια συνάντηση στην Αθήνα για την πολιτιστική κληρονομιά των πόλεων

Στις 16, 17 και 18 Απριλίου 32 εταίροι από την Ευρώπη, συμμετέχοντες στο ευρωπαϊκό έργο ROCK (Regeneration and Optimisation of Cultural heritage in creative and Knowledge cities), έδωσαν το «παρών» στην ετήσια συνάντηση εταίρων, που πραγματοποιήθηκε στο Σεράφειο του δήμου Αθηναίων.

Εκπρόσωποι πόλεων, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και συμβουλευτικών εταιρειών επισκέφθηκαν την Αθήνα, η οποία, μέσω της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του δήμου Αθηναίων (ΕΑΤΑ), συμμετέχει ως πόλη-εταίρος στο ROCK. Το ROCK έχει λάβει συγχρηματοδότηση ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon 2020, στοχεύοντας στην ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς των Πόλεων ως μοχλού ανανέωσης και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης για τα αστικά κέντρα της Ευρώπης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δήμος Αθηναίων με τη βραβευμένη πλατφόρμα του συνΑθηνά έχει αποτελέσει πρότυπο και έχει εμπνεύσει άλλες πόλεις του δικτύου, όπως για παράδειγμα η Λισαβόνα και τα Σκόπια που έχουν ήδη αναπαραγάγει το μοντέλο της πλατφόρμας σε τοπικό επίπεδο.

Η ΕΑΤΑ επιμελήθηκε τη διοργάνωση της ετήσιας συνάντησης, σε συνεργασία με την πόλη της Μπολόνια, συντονιστή του έργου. Στην έναρξη της εκδήλωσης, χαιρετισμό απηύθυνε η κα Αμαλία Ζέπου, Αντιδήμαρχος Καινοτομίας και Κοινωνίας των Πολιτών του δήμου Αθηναίων. «Η Αθήνα συνέβαλε στο να οριστεί η έννοια της πολιτιστικής κληρονομιάς σε θέματα προσβασιμότητας και συμμετοχής, όπως επίσης και να αναπτυχθεί ένας πιο ουσιαστικός τρόπος ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών μεταξύ πόλεων και φορέων», ανέφερε χαρακτηριστικά η κα Ζέπου.

Στο πλαίσιο της ετήσιας συνάντησης, οι εταίροι παρουσίασαν τις δράσεις τους που αφορούν την αστική ανάπλαση μέσα από τον πολιτισμό και την πολιτιστική κληρονομιά, αντάλλαξαν τεχνογνωσία και καλές πρακτικές σε θέματα διαβούλευσης και προσβασιμότητας στον πολιτισμό και ενημερώθηκαν σχετικά με την πορεία υλοποίησης και την αξιολόγηση του έργου ROCK από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν δύο θεματικές επισκέψεις στην Πλατεία Θεάτρου και τη Στοά Εμπόρων, όπου οι Ευρωπαίοι εταίροι είχαν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για το πρόγραμμα This is Athens-Polis και να συνομιλήσουν με τους ωφελούμενους του προγράμματος. Το This is Athens-Polis, που υλοποιείται από την ΕΑΤΑ, αξιοποιεί το πολιτιστικό κεφάλαιο και την αρχιτεκτονική κληρονομιά της Αθήνας, έχοντας ως στόχο, μεταξύ άλλων, την αστική αναζωογόνηση συγκεκριμένων περιοχών στο ευρύτερο Κέντρο. Η ΕΑΤΑ παρουσίασε αναλυτικό πλάνο στοχευμένων δράσεων και πρωτοβουλιών που υλοποιεί ως εταίρος του έργου ενώ περαιτέρω έμφαση δόθηκε στα εργαστήρια ενδυνάμωσης για επαγγελματίες στην πολιτιστική διαχείριση και παραγωγή, τα οποία θα πραγματοποιηθούν τους επόμενους μήνες στο πλαίσιο του ROCK.

Τα εργαστήρια ενδυνάμωσης απευθύνονται στην πολιτιστική κοινότητα της Αθήνας με διττό στόχο την ενδυνάμωση του πολιτιστικού κεφαλαίου της πόλης και την ενεργοποίηση των συνεργειών μεταξύ διαφορετικών πολιτιστικών οργανισμών, μη κερδοσκοπικών ομάδων, ιδρυμάτων, ανεξάρτητων επαγγελματιών κ.ο.κ. Αποτελούν μια ευκαιρία ανάπτυξης προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, προσφέροντας δωρεάν υποστήριξη σε επαγγελματίες του πολιτισμού υπό την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών σε θέματα όπως: καθορισμός οράματος και αποστολής, ανάπτυξη επιχειρηματικού μοντέλου και σύνταξη χρηματοδοτικών προτάσεων. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων θα εξεταστούν διαφορετικές προσεγγίσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα και τη μακροχρόνια βιωσιμότητα της πολιτιστικής δραστηριότητας στην πόλη. Η σειρά των εργαστηρίων αποτελεί συν-διοργάνωση του συνΑθηνά του δήμου Αθηναίων και του Social Dynamo (Ίδρυμα Μποδοσάκη και δήμος Αθηναίων).

Τα εργαστήρια ενδυνάμωσης θα καλύψουν τρεις θεματικές ενότητες. Συγκεκριμένα, οι θεματικές ενότητες θα αναλυθούν σε δύο τετράωρα εργαστήρια η καθεμία ως εξής:

1. Όραμα – Αποστολή – Στόχος | 20 & 21 Μαΐου 2019 | 16:00-20:00 | Αίθουσα Social Dynamo, Σεράφειο δήμου Αθηναίων

2. Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου | 10 & 11 Ιουνίου 2019 | 16:00-20:00 | Αίθουσα Athens Digital Lab, Σεράφειο δήμου Αθηναίων

3. Συγγραφή προτάσεων χρηματοδότησης & εξεύρεσης πόρων | 26 & 27 Ιουλίου 2019 | 16:00-20:00 | Αίθουσα Social Dynamo και Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, Σεράφειο δήμου Αθηναίων

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά εργαστήριο: 25 άτομα

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές για τα εργαστήρια: www.eventbrite.com/e/60709280091