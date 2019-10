Το χιούμορ δεν λείπει ούτε στην πτώχευση του Thomas Cook! Δείτε χαρακτηριστικά σχόλια από το twitter

Εκατοντάδες είναι οι χρήστες των social media που διακωμωδούν την κατάρρευση του τουριστικού κολοσσού Thomas Cook από την ημέρα της πτώχευσής του.

Το twitter έχει γεμίσει με αναρτήσεις χρηστών οι οποίες παρουσιάζουν την πτώχευση και τις συνέπειές της με έναν τραγελαφικό τρόπο, δίνοντας το στίγμα για τις εντυπώσεις του κοινού από τις εξελίξεις.

Επιστρατεύοντας μεγάλες ποσότητες χιούμορ, οι χρήστες σχολιάζουν...

1. Πώς μοιάζουν οι διακοπές με τον Thomas Cook... Οι επιβάτες περιμένουν το αεροσκάφος στη σκάλα επιβίβασης...

2. Ο Πίτερ και η Τζούντιθ, τουρίστες που συναντούν δυσάρεστες εμπειρίες στο εξωτερικό περιγράφοντας τις διακοπές τους ως "Διακοπές από την Κόλαση", πρωταγωνιστούν εκτός από τη σειρά του BBC "Come Fly With Me" και στις σκέψεις των χρηστών του twitter, οι οποίοι παρομοιάζουν τις επιπτώσεις της πτώχευσης του τουρ οπερέιτορ με το σενάριο της σειράς...

3. Σατιρίζοντας την κατάσταση, άλλοι αναδημοσιεύουν

4. Ο Μπρους Ντίκινσον, πιλότος και τραγουδιστής του θρυλικού ροκ συγκροτήματος Iron Maiden, καλείται από κάποιους να... σώσει την κατάσταση στις πτήσεις!

5. Η εξαγριωμένη βαλίτσα τα λέει όλα για τις εντυπώσεις των ταξιδιωτών σχετικά με τα προβλήματα που συνάντησαν στα ταξίδια τους...

6. "File not found".. για τις συνέπειες της πτώχευσης στους ταξιδιώτες...

7. O κινηματογράφος αποτελεί επίσης έμπνευση για όσους θέλουν να ασκήσουν κριτική στα αφεντικά του τουρ οπερέιτορ...

8. Δυστυχής όποιος έχει το όνομα Thomas Cook!!