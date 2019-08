Βρετανίδα σταρ πήγε σε βίλα στη Μύκονο, αλλά βρήκε άλλον ενοικιαστή

Με περίπτωση διπλοκράτησης καταλύματος ήρθε αντιμέτωπη στη Μύκονο βρετανίδα σταρ, όταν με την άφιξή της στο κατάλυμα συνειδητοποίησε οτι σε αυτό έμενε κάποιος άλλος.

H Βρετανίδα τηλεοπτική σταρ Emily Atack είχε νοικιάσει μια βίλα μέσω της Booking.com, και κοινοποίησε την εμπειρία της στο Twitter και το Instagram.

Από την απογοήτευσή της, η σταρ, που έγινε γνωστή στη Βρετανία από τα προγράμματα «The Inbetweeners» και «I'm a Celebrity Get me Out of Here», αποκάλεσε ειρωνικά τη Booking.com ως 'Doublebooking.com'.

Όπως γράφει στα social media, η Booking.com δεν προσέφερε κάποια λύση διαμονής και ζητούσε από τους λογαριασμούς της βοήθεια καθώς είχε μείνει μαζί με την παρέα της χωρίς κατάλυμα. Όπως γράφει, η πλατφόρμα αρνήθηκε την ευθύνη της και βασικά απάντησε οτι δε μπορεί να κάνει τίποτα.

Αργότερα, δημοσίευσε ευχαριστίες στην Expedia που εντόπισε εναλλακτικό κατάλυμα.