Σε πτώση οι μετοχές της ευρωπαϊκής ταξιδιωτικής βιομηχανίας λόγω κορωνοϊού

Οι μετοχές της ευρωπαϊκής ταξιδιωτικής βιομηχανίας έχουν υποστεί ζημία λόγω της έκρηξης του κορωνοϊού, καθώς οι κινήσεις των επενδυτών μειώνονται, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Μέχρι στιγμής, η τρέχουσα εβδομάδα είναι η χειρότερη από την οικονομική κρίση του 2008, η οποία χρησιμοποιείται ως μέτρο σύγκρισης από τους αναλυτές.

Όπως επισημαίνεται, οι μετοχές του κλάδου καταλήγουν να είναι οι μεγαλύτεροι ηττημένοι της Ευρώπης στην αγορά, καθώς ο ιός εξαπλώνεται εκτός Κίνας σε χώρες όπως η Ιταλία, το Ιράν και η Νότια Κορέα, σημειώνοντας την Τετάρτη απώλειες της τάξης του 3%.

"Όσο περισσότερο διαρκεί η έξαρση του κορωνοϊού, τόσο πιο αναπόφευκτο είναι ότι οι άνθρωποι να αναβάλλουν τις διακοπές και τις κρατήσεις για το καλοκαίρι", δήλωσε ο Michael Hewson, επικεφαλής της αγοράς αναλυτών της CMC Markets UK . "Οι πρόσφατες μειώσεις σε αυτούς τους τομείς δείχνουν ότι οι επενδυτές ανησυχούν για σημαντικό αντίκτυπο στις κρατήσεις και στα έσοδα".

Οι μετοχές του κλάδου έχουν καταρρεύσει λόγω των περιπτώσεων που έχουν αναφερθεί στην Τενερίφη, στην Καταλονία, στην Αυστρία, στην Κροατία και στην Ελβετία, ενώ τα γεγονότα βρίσκονται σε εξέλιξη στη βόρεια Ιταλία, το επίκεντρο της ευρωπαϊκής εστίας. Η Λατινική Αμερική είχε επίσης το πρώτο της κρούσμα, ενώ οι ΗΠΑ προειδοποιούν για την πιθανότητα περισσότερων κρουσμάτων εντός των συνόρων τους.

Ο δείκτης Stoxx 600 Travel & Leisure μειώθηκε σχεδόν 12% από την αύξηση της 19ης Φεβρουαρίου και συνολικά κατά 8% για την τρέχουσα περίοδο.

Ο Hewson της CMC δήλωσε ότι σχεδιάζει να πάει στις ΗΠΑ τον Απρίλιο "και σκέφτομαι ήδη αν θα έπρεπε να το καθυστερήσω, μέχρις ότου οι προοπτικές γίνουν πιο σαφείς".

Οι μετοχές στους υποτομείς του κλάδου, παρουσιάζουν την εξής εικόνα:

Αεροπορικές εταιρείες

Οι πρώτες που επλήγησαν από την εκδήλωση του ιού ήταν εταιρείες που δραστηριοποιούνται προς και από την Κίνα, όπως η Air France-KLM, η Deutsche Lufthansa AG και η μητρική εταιρεία IAG Group της British Airways, καθώς ανέστειλαν κάποια από τα δρομολόγιά τους. Όσον αφορά στις εταιρείες μικρών αποστάσεων και χαμηλού κόστους εισέρχονται επίσης στο προσκήνιο τώρα που ο ιός εξαπλώνεται στην Ευρώπη.

Άλλες αεροπορικές εταιρείες που παρακολουθούν οι αναλυτές περιλαμβάνουν τις Ryanair Holdings Plc, την EasyJet Plc και την Wizz Air Holdings Plc, μαζί με την Turkish Airlines, η οποία εξυπηρετεί 322 προορισμούς, ενώ και η Aegean Airlines στην Ελλάδα θα μπορούσε επίσης να είναι στο επίκεντρο.

"Η σημερινή χαλάρωση του κλάδου των αερομεταφορών είναι απίθανο να αντιστραφεί βραχυπρόθεσμα καθώς ο ιός εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο και οι επενδυτές προσπαθούν να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο στα ταξίδια", επεσήμανε η Goodbody .

Εταιρείες διαχείρισης αεροδρομίων

Όσον αφορά στους διαχειριστές, εταιρείες όπως οι Aeroports de Paris της Γαλλίας, Fraport AG της Γερμανίας και Flughafen Wien AG της Αυστρίας, έχουν δει ότι οι τιμές των μετοχών τους μειώθηκαν κατά διψήφια ποσοστά αυτό το μήνα.

Ο αερολιμένας του Heathrow στο Λονδίνο, δήλωσε την Τετάρτη ότι «ανησυχεί για τον παγκόσμιο αντίκτυπο» αλλά δεν αναμένει «σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο» στα οικονομικά του αποτελέσματα.

Εταιρείες λιανικής σε αεροδρόμια και σταθμούς

Ο όμιλος SSP, ανέφερε μείωση έως και 7% , αφού δήλωσε ότι τα έσοδα και τα κέρδη του έχουν χτυπηθεί από το ξέσπασμα του ιού. Ο αναλυτής της Shore Capital, Greg Johnson, μείωσε την πρόβλεψη κερδοφορίας για την επιχείρηση, υποθέτοντας ότι οι τάσεις που έχει διαπιστώσει ο SSP για τον Φεβρουάριο, θα συνεχιστούν μέχρι τον Μάρτιο.

Η WH Smith, η οποία διαθέτει επίσης μεγάλο αριθμό σημείων πώλησης σε αεροδρόμια και σιδηροδρομικούς σταθμούς, ανέφερε μείωση έως και 9%.

Η AmRest Holdings SE, η οποία εκμεταλλεύεται εστιατόρια στην ανατολική Ευρώπη, τη Γαλλία και την Ισπανία, υποχώρησε 5,7%, επεκτείνοντας τις απώλειες για τρίτη συνεχόμενη μέρα.

Πακέτα διακοπών

Τα νέα σχετικά με τα κρούσματα του κορωνοϊού στα Κανάρια είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά για τους TUI AG και On the Beach Group Plc, καθώς τα ισπανικά νησιά συγκαταλέγονται στις πιο δημοφιλείς επιλογές για τουρίστες που αναζητούν ήπιες καιρικές συνθήκες το χειμώνα. Η On the Beach Group Plc σημείωσε μείωση 16% σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις, καθώς ξενοδοχείο στην Τενερίφη είναι σε καραντίνα .

Η ισπανική εταιρία κρατήσεων Amadeus IT Group SA είναι επίσης μία μετοχή προς παρακολούθηση. Οι καταγεγραμμένες από τις ΗΠΑ κρατήσεις του γίγαντα Booking Holdings Inc. υποχώρησαν περισσότερο από 10% αυτή την εβδομάδα.

Ξενοδοχεία

Η Accor SA, η InterContinental Hotels Group Plc, η NH Hotel Group SA και η Melia Hotels International SA είναι μεταξύ των ευρωπαϊκών ξενοδοχειακών αλυσίδων που ενδέχεται να επηρεαστούν από την επιδημία, μαζί με τους Αμερικανούς ομότιμους Hilton Worldwide Holdings Inc. και Marriott International Inc.

Τέλος, οι εκτιμήσεις των κερδών Accor και IHG μειώθηκαν από τους αναλυτές της UBS λόγω των αβέβαιων προοπτικών που οφείλονται στον κορωνοϊό, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση.