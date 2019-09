Βρετανία: Νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) σκοπεύει, για πρώτη φορά, να δώσει τη δυνατότητα σε εταιρείες τεχνολογίας να αποταμιεύουν σε αυτή, προσφέροντας συστήματα τραπεζικών λογαριασμών με όρους ίσου ανταγωνισμού με τις εμπορικές τράπεζες.

Σύμφωνα με τον Διοικητή της BoE Mark Carney, το να επιτρέπεται σε όλους τους τραπεζικούς πελάτες να αποθηκεύουν κεφάλαια σε λογαριασμούς της κεντρικής τράπεζας θα μπορούσε να συμβάλει στην επίτευξη του βασικού στόχου “similar activities should be regulated consistently”. Η απόφαση αυτή είναι σύμφωνη επίσης με τη διακηρυχθείσα προσέγγιση του κ. Carney για “open mind but no open door” προς το Facebook και το προτεινόμενο ψηφιακό νόμισμά του, το Libra.

Η εν λόγω κίνηση της BoE ήρθε μόλις δύο ημέρες αφού το Facebook ανακοίνωσε επισήμως τα σχέδιά του για το Libra, μέσω του οποίου η εταιρεία στοχεύει να προωθήσει την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε όλο τον κόσμο. Τα σχέδιά του Facebook έχουν προκαλέσει τη συγκρατημένη και προσεκτική αντίδραση από τους βρετανούς υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τις ρυθμιστικές Αρχές, με τις τελευταίες να χαιρετίζουν τους στόχους που επιδιώκει να επιτύχει το Libra, όπως να καταστήσει τις διασυνοριακές πληρωμές φθηνότερες και αποτελεσματικότερες. Παράλληλα όμως οι Αρχές προβλέπουν ορισμένα ρυθμιστικά προβλήματα, ξεκινώντας από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη φοροδιαφυγή έως τα ζητήματα προστασίας δεδομένων.

Οι καινοτόμες τραπεζικές υπηρεσίες της BoE

Τα χρηματικά ποσά σε λίρες, που θα είναι διαθέσιμα στο μέλλον από το Facebook, θα κατατίθενται σε έναν ασφαλή έντοκο λογαριασμό της BoE, ανακουφίζοντας την τεχνολογική επιχείρηση από τα τραπεζικά τέλη και τον κίνδυνο να καταρρεύσουν οι εμπορικοί τραπεζικοί εταίροι της. Ο κ. Carney επέμεινε ότι μόνο οι εταιρείες που πληρούν αυστηρά standards θα έχουν πρόσβαση στις τραπεζικές υπηρεσίες της BoE. "Σε αντίθεση με τα κοινωνικά δίκτυα, για τα οποία συζητούνται πρότυπα και κανονισμοί μετά την υιοθέτησή τους από δισεκατομμύρια χρήστες, οι δεσμευτικοί όροι και προϋποθέσεις για καινοτομίες όπως το Libra πρέπει να εγκριθούν εκ των προτέρων", ανέφερε ο κ. Carney.

Είναι σαφές ότι ο κ. Carney προτίθεται να ανοίξει τις πόρτες για τη βελτίωση του ανταγωνισμού και την τόνωση της καινοτομίας όσον αφορά στα συστήματα πληρωμών. Με το αζημίωτο βεβαίως για το ΗΒ καθώς αναμένονται πολύπλευρα οφέλη, περιλαμβανομένων των σημαντικών κεφαλαιακών εισροών.

Ο κ. Carney δήλωσε ότι, η προσφορά των υπηρεσιών της BoE σε άλλους πελάτες θα έρθει μόνο μετά από μια περίοδο διαβούλευσης, θα συμβάλει στην αύξηση του ανταγωνισμού στα συστήματα πληρωμών και θα καθησυχάσει το κοινό για την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών. Παρέχοντας πρόσβαση σε νέους τραπεζικούς πελάτες σε εξαιρετικά ασφαλείς και φθηνές τραπεζικές υπηρεσίες, η BoE ελπίζει ότι μπορεί να υποστηρίξει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, επιτρέποντας στα συστήματα πληρωμών να συνεχίσουν να λειτουργούν - με χαμηλότερο κόστος για πιθανούς χρήστες όπως το Facebook - ακόμη και αν οι μεγάλες τράπεζες αδυνατούν να λειτουργήσουν. "Οι χρήστες πρέπει να επωφεληθούν από το μειωμένο κόστος και την αυξημένη βεβαιότητα που προσφέρονται από τις τραπεζικές υπηρεσίες της κεντρικής τράπεζας. Όσον αφορά τις προοπτικές των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων του ΗΒ, η ευρύτερη πρόσβαση μπορεί να βελτιώσει τόσο τη συμμετοχή όσο και τις υπηρεσίες" δήλωσε ο κ. Carney.

Οι αντιδράσεις των εμπορικών τραπεζών

Επί του παρόντος, μόνο οι εμπορικές τράπεζες μπορούν να αποθηκεύουν χρήματα - συνήθως overnight - στην BoE, τα οποία είναι απόλυτα εγγυημένα και ασφαλή. Η κίνηση της BoE μπορεί λοιπόν να θεωρηθεί ως απειλή για τις εμπορικές τράπεζες, οι οποίες, προς το παρόν, έχοντας αποκλειστική πρόσβαση στις πράξεις πληρωμών της BoE μπορούν να κερδίζουν ενεργώντας ως μεσάζοντες σε σχέση με άλλους τραπεζικούς πελάτες.

Οι παραδοσιακοί δανειστές/εμπορικές τράπεζες παρακολουθούν νευρικά τις εξελίξεις καθώς οι εταιρείες τεχνολογίας με τα τεράστιας σημασίας σήματα και τα δισεκατομμύρια των πελατών μετεξελίσσονται από πάροχοι υπηρεσιών σε ανταγωνιστές. Τρεις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας -Amazon, Google και Microsoft - κυριαρχούν στην παροχή υπηρεσιών cloud προς μεγάλες τράπεζες σε όλο τον κόσμο, αποθηκεύοντας αυξανόμενα μεγέθη πληροφοριών. Η BoE δήλωσε ότι επιθυμεί να "διευκολύνει" την υιοθέτηση του νέφους ως εναλλακτική λύση στα παρωχημένα συστήματα πληροφορικής που οι τράπεζες έχουν μέχρι σήμερα στηριχθεί. Ωστόσο, υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής αποθήκευσης από τις τράπεζες, όπως, για παράδειγμα, τι θα συμβεί εάν ένας από τους μεγάλους παρόχους καταρρεύσει ή πώς οι τράπεζες μπορούν να διαπραγματευτούν τη μετάβαση από έναν πάροχο υπολογιστικού νέφους σε έναν άλλο.