Το CNBC για το άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού | Δηλώσεις του εκπροσώπου της Ε.Ξ. Σαντορίνης Ανδρέα Πατηνιώτη

Μία από τις βασικές κρατικές στρατηγικές, είναι η προτεραιοποίηση των εμβολιασμών για συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες, όπως και για τους ευπαθείς. Αλλά στην προώθηση αυτής τη στρατηγικής, ο εμβολιασμός οικονομικά σημαντικών ομάδων, όπως οι κάτοικοι των νησιών και οι επαγγελματίες του τουρισμού και της επισίτισης, πέρασαν σε δεύτερη μοίρα, και τώρα γίνεται αγώνας δρόμου για να καλυφθούν και αυτοί. Με αυτή την εισαγωγή ξεκίνησε ρεπορτάζ του CNBC για το άνοιγμα του ελληνικού τουρισμού.

Η συνέχεια του ρεπορτάζ:

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, λίγο περισσότεροι από το 25% του Ελληνικού πληθυσμού έχουν λάβει τουλάχιστον την πρώτη δόση ενός εμβολίου. Αυτό, για κάποιους δεν είναι αρκετό, και έτσι η Βρετανική Κυβέρνηση αποφάσισε πρόσφατα να βάλει την Ελλάδα στην ενδιάμεση "κίτρινη ζώνη", αλλά οι Ελληνικές αρχές ελπίζουν ότι η οδηγία σύντομα θα "πρασινίσει".

Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης Ανδρέας Πατινιώτης είναι αισιόδοξος, αλλά και ακούγεται αισιόδοξος, καθώς η εγχώρια τουριστική βιομηχανία περιμένει και πάλι τους πελάτες της.

"Είμαι χαρούμενος", είπε ο ιδιοκτήτης τεσσάρων καταλυμάτων στην εμβληματική Σαντορίνη. Και αυτή η χαρά, εκφράζει ένα μεγάλο μέρος της εγχώριας οικονομίας, που βασίζεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό στο τουριστικό προϊόν. Το Ελληνικό ΑΕΠ, απώλεσε πάνω από 8% το 2020, και αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται στην απουσία των τουριστών.

Γι αυτό το έτος, η κυβέρνηση περιμένει τουλάχιστον διπλασιασμό της τουριστικής κίνησης, αν δεχθούμε τις εκτιμήσεις του κου Αλέξανδρου Πατέλη, συμβούλου του Π/Θ, και αυτά που δήλωσε στο CNBC.

Η πιο πρόσφατη τουριστική καμπάνια "All you want is Greece" εστιάζεται κυρίως σε πελάτες από την Βόρεια Ευρώπη, οι οποίοι ασφυκτιούν για λίγο ήλιο μετά από πολλούς μήνες αυστηρού lockdown.

Αλλά, η σεζόν βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στο αν κάποιες κυβερνήσεις, όπως η Βρετανική, και η Γερμανική, θα τροποποιήσουν τις ταξιδιωτικές τους οδηγίες, και θα άρουν τους περιορισμούς γι αυτούς που επιστρέφουν από τις διακοπές τους στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζουμε ότι οι βρετανικές "λίστες" αναθεωρούνται κάθε 3 εβδομάδες.

Είναι προφανές ότι ορισμένοι παράγοντες, είναι έξω από κάθε λογική πρόβλεψη, αλλά ο κ. Πατηνιώτης, μας μεταφέρει και πάλι την αισιόδοξη πλευρά των πραγμάτων: "Ελπίζουμε και ευχόμαστε, αυτό να είναι το τελευταίο καλοκαίρι με αυτές τις συνθήκες".