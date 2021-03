Η Ελλάδα ανοίγει τα σύνορα (και) στους Ρώσους τουρίστες από τις 14 Μαΐου- Έως 500.000 αφίξεις ο στόχος

Η Ελλάδα σκοπεύει από τις 14 Μαΐου να ανοίξει πλήρως τα σύνορα για τους Ρώσους τουρίστες, που έχουν εμβολιαστεί με το ρωσικό εμβόλιο Sputnik V ή με άλλο εγκεκριμένο εμβόλιο ή παρουσιάσουν κατά την αναχώρηση πιστοποιητικό αντισωμάτων ή αρνητικό τεστ όχι μεγαλύτερο από 72 ώρες πριν από την αναχώρηση.

Αυτό τόνισε ο διευθυντής του ΕΟΤ Ρωσίας Πολύκαρπος Ευσταθίου σε συνέντευξη Τύπου στη Μόσχα με αφορμή την έκθεση MITT-2021. Μιλώντας, εξάλλου, στο "Russia 24" η Πρέσβης της Ελλάδος στη Ρωσία, Αικατερίνη Νασίκα, διευκρίνισε ότι το πιστοποιητικό εμβολιασμού Sputnik V πρέπει να είναι μεταφρασμένο στα Αγγλικά, κάτι που προωθούν ήδη τα αρμόδια ρωσικά υπουργεία.

Σύμφωνα με τον κ.Ευσταθίου, η Ελλάδα προσδοκά φέτος έως και 500.000 Ρώσους τουρίστες.

Όπως είπε, τα περιοριστικά μέτρα για τους τουρίστες στη χώρα μας θα πάψουν να ισχύουν από τις 14 Μαΐου, ενώ όσοι έρχονται με τις προϋποθέσεις, που θα τεθούν, μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός της χώρας και να επισκέπτονται ταυτόχρονα πολλές περιοχές. Προβλέπεται επίσης η ακύρωση της καραντίνας κατά την άφιξη.

Και βέβαια, από τις 14 Μαΐου, η περιοριστική ποσόστωση των 500 Ρώσων τουριστών την εβδομάδα στη χώρα μας θα πάψει επίσης να ισχύει.

Ο διευθυντής του ΕΟΤ Ρωσίας εξέφρασε την εκτίμηση ότι θα αποκατασταθούν σταδιακά και οι πτήσεις μεταξύ Ρωσίας και Ελλάδας. Ήδη τώρα, όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη οι συζητήσεις με τους Ρώσους τουρ οπερέιτορ για την επέκταση των τακτικών και των τσάρτερ πτήσεων. Πρόγραμμα πτήσεων έχει ήδη ανακοινώσει το Mouzenidis Travel, με την Ellinair να έχει προγραμματίσει κατ'αρχήν πτήσεις από τη Μόσχα προς Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Κέρκυρα και Άραξο.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ρωσίας & ΚΑΚ, Π. Ευσταθίου (δεύτερος από δεξιά), παραλαμβάνει το βραβείο «Bright Exhibiting» από τον Διευθυντή της ΜΙΤΤ, A. Chernyshev.

Για την προσέλκυση Ρώσων τουριστών, όπως είπε ο κ.Ευσταθίου, ο ΕΟΤ θα ξεκινήσει σύντομα αρκετές διαφημιστικές εκστρατείες, ενώ θα κάνει συνδιαφήμιση και με τους Ρώσους τουρ οπερέιτορ. Ο κύριος τρόπος προβολής θα είναι τα social media και οι διαδικτυακές πλατφόρμες.

Η Ελληνίδα πρέσβης, εξάλλου, είπε στο Russia 24, ότι οι ελληνικές προξενικές αρχές μπορούν να διασφαλίσουν την έκδοση θεωρήσεων Σένγκεν σε όλους όσους επιθυμούν να επισκεφθούν τη χώρα μας.

Η Ελλάδα παραμένει ένας από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για τους Ρώσους ταξιδιώτες, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από την εντυπωσιακή προσέλευση των επισκεπτών της Έκθεσης ΜΙΤΤ 2021 στο περίπτερο του ΕΟΤ.

H Eλλάδα στη ΜΙΤΤ

Σχετικά με τη συμμετοχή της χώρας μας στη ΜΙΤΤ, από το υπουργείο Τουρισμού εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται για μία ακόμη χρονιά ανάμεσα στους δημοφιλέστερους προορισμούς για τους Ρώσους τουρίστες, με τους Τ.Ος που ειδικεύονται σε ταξίδια προς τη χώρα μας και παράγοντες της τοπικής αγοράς να εκτιμούν πως φέτος, εφόσον το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες, θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα τουλάχιστον 400.000 έως 500.000 Ρώσοι.

Το αισιόδοξο αυτό μήνυμα προέκυψε στη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού ΜΙΤΤ 2021 της Ρωσίας, που πραγματοποιείται από τις 16 έως σήμερα 18 Μαρτίου στο Crocus Expo City της Μόσχας και στην οποία λαμβάνει μέρος ο ΕΟΤ μετά από έναν χρόνο απουσίας εξαιτίας της πανδημίας. Η ελληνική συμμετοχή, μάλιστα, απέσπασε χθες και το βραβείο «Bright Exhibiting», που παρέλαβε από τον Διευθυντή της ΜΙΤΤ, Artem Chernyshev, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ΕΟΤ Ρωσίας & ΚΑΚ, Πολύκαρπος Ευσταθίου.

Η Ελλάδα συμμετέχει φέτος ως partner country με περίπτερο 153 τ.μ., όπου κυριαρχεί το σύνθημα της νέας διαφημιστικής εκστρατείας για τον ελληνικό τουρισμό «All you want is Greece», καθώς και πέντε συνεκθέτες, μεταξύ των οποίων τους μεγαλύτερους Τ.Οs της Ρωσίας για ελληνικούς προορισμούς, Mouzenidis Travel και ΤΕΖ Τοur.

Χ. Θεοχάρης: «Η Ελλάδα ιδανική επιλογή διακοπών»

Την πρώτη μέρα της έκθεσης στο ελληνικό περίπτερο προβλήθηκε μήνυμα-κάλεσμα του Υπουργού Τουρισμού, Χάρη Θεοχάρη, προς τους τουριστικούς πράκτορες και δημοσιογράφους. Ο Υπουργός Τουρισμού, αφού επισήμανε την πλήρη προετοιμασία της Ελλάδας ώστε να προσφέρει ποιοτικές και ταυτόχρονα ασφαλείς υπηρεσίες φιλοξενίας στους επισκέπτες της, με τον σχεδιασμό ενός λεπτομερούς επιχειρησιακού πλάνου ανοίγματος του τουρισμού, υπογράμμισε:

«Παραδοσιακά, τόσο ο luxury τουρισμός και o τουρισμός ευεξίας, o προσκυνηματικός τουρισμός, όσο και το δίπτυχο “ήλιος και θάλασσα”, κερδίζουν τις καρδιές των φίλων επισκεπτών από τη Ρωσία. Αυτό πιστεύουμε ότι ειδικά φέτος μπορεί να ενδυναμωθεί ακόμη περισσότερο και να πετύχουμε ακόμη πιο πολλούς ευχαριστημένους τουρίστες. Το έχουμε όλοι ανάγκη! Και για αυτό δουλέψαμε σκληρά και δημιουργήσαμε τις συνθήκες ώστε και αυτό το καλοκαίρι, η Ελλάδα να αποδειχθεί ιδανική επιλογή διακοπών. Σας περιμένουμε!»

Στα εγκαίνια του ελληνικού περιπτέρου παραβρέθηκαν η Πρέσβης της Ελλάδας στη Μόσχα, Αικατερίνη Νασίκα, και ο Γενικός Πρόξενος, Νικόλαος Κρίκος, ενώ σήμερα ο ΕΟΤ θα συμμετάσχει ως partner σε μεγάλη εκδήλωση του ΤΕΖ Tour για στελέχη τουριστικών γραφείων, δημοσιογράφους και άλλους παράγοντες του τουριστικού κλάδου, στην οποία θα απευθύνει νέο μήνυμα ο κος Θεοχάρης.

Συνολικά στην Έκθεση λαμβάνουν μέρος 50 περιφέρειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας και 15 εθνικές αποστολές, ενώ έως τώρα την έχουν επισκεφθεί περισσότεροι από 18.000 εκπρόσωποι της ρωσικής και διεθνούς τουριστικής βιομηχανίας.