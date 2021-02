Βρετανία: Παράνομες οι διακοπές στο εξωτερικό, προς το παρόν

Όλες οι διακοπές στο εξωτερικό απαγορεύονται, διεμήνυσε η βρετανική κυβέρνηση στους πολίτες της χώρας μέσα από τα social media.

Σε tweet του, το υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας γράφει ξεκάθαρα ότι «Οι διακοπές είναι προς το παρόν παράνομε. Θέτετε σε κίνδυνο την οικογένεια και τους φίλους σας», συνοδεύοντας την ανάρτηση με μια φωτογραφία τύπου αφίσας.

Μάλιστα, απευθυνόμενο στους influencer, το υπουργείο αναφέρει ότι εάν ταξιδέψουν στο εξωτερικό, μπορεί να μαυρίσουν και να κερδίσουν ακολούθους όμως μπορεί να κολλήσουν και τον ιό.

Going on holiday abroad is currently illegal.



You risk the lives of your family and friends.



Stay at Home.



Save Lives.