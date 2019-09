Προβολή της Μυκόνου, της Σαντορίνης και των νησιών του Ν. Αιγαίου σε 12 χώρες

Με νέες αγορές και ενίσχυση των υφιστάμενων διευρύνεται για το 2020 η προβολή της Μυκόνου, της Σαντορίνης και όλων των νησιών του προγράμματος Mykonos – Santorini Aegean Islands Promo Around the Globe, υπό την αιγίδα του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου Εμπορίου της Νέας Υόρκης (HACC New York).

Οι δράσεις που θα ενταχθούν στο πλάνο προβολής της επικείμενης σαιζόν βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης της Ελληνο-Αμερικανής προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του HACC New York, με καταγωγή από τη Μύκονο, κας Νάνσυ Παπαϊωάννου, κατά τη συνάντησή της με τον, επίσης Μυκονιάτη, κ. Κώστα Σκαγιά, υπεύθυνο στρατηγικής και υλοποίησης του προγράμματος Mykonos – Santorini Aegean Islands Promo Around the Globe και εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου για το Αιγαίο, με έδρα τη Μύκονο.

Ως εκ τούτου, κατά τη σαιζόν 2019 -2020, η ομάδα του προγράμματος θα ταξιδέψει σε δώδεκα χώρες ανά τον κόσμο, συμμετέχοντας σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού, εκδηλώσεις και εκθέσεις σκαφών αναψυχής, στοχεύοντας σε υψηλού επιπέδου επισκέπτες από:

1. Νέα Υόρκη (ΗΠΑ)

2. Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο)

3. Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

4. Βερολίνο (Γερμανία)

5. Παρίσι (Γαλλία)

6. Μόσχα (Ρωσία)

7. Κατάρ (Κατάρ)

8. Κουβεΐτ (Κουβεΐτ)

9. Σάο Πάολο (Βραζιλία)

10. Άμπου Ντάμπι και Ντουμπάι (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα)

11. Λεμεσός (Κύπρος)

12. Βηρυτός (Λίβανο)

Σύγχρονοι μέθοδοι προβολής της Μυκόνου και της Σαντορίνης

Κατά τη συνάντηση, η κα Παπαϊωάννου επανέλαβε την επιθυμία να αναδειχθεί και αυτήν τη σαιζόν, η ιστορία της Μυκόνου και των κατοίκων της, η παράδοση, η αρχιτεκτονική και η γραφικότητα της περιοχής με στόχο να διατηρηθεί η αυθεντικότητα του και η προσέλκυση υψηλού μορφωτικού και οικονομικού επιπέδου επισκεπτών από τις ΗΠΑ και ιδιαίτερα από τη Νέα Υόρκη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Κώστας Σκαγιάς, παρουσίασε στην κα Παπαϊωάννου τις σύγχρονες μεθόδους προβολής του νησιού διεθνώς, σχεδιασμένες από ομάδα ειδικών στις σύγχρονες τεχνολογίες και στον τουρισμό από Λονδίνο, Νέα Υόρκη και την ομάδα της MTC Group στη Μύκονο, που “παντρεύουν” τις παραδοσιακές μορφές προώθησης με τις ψηφιακές καινοτόμες εφαρμογές.

Ιδιαίτερη έμφαση, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, δόθηκε στις νέες εφαρμογές για κινητά που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Mykonos Promo – Santorini Promo – Aegean Islands Promo σε συνεργασία με την ομάδα MykonosBest.eu - SantoriniBest.eu και ParosBest.eu, υπό την αιγίδα του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου Εμπορίου της Νέας Υόρκης.

Πρόκειται για ένα περιβάλλον από καινοτόμες εφαρμογές και διαδραστικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης που στόχο έχουν την προσέλκυση ποιοτικού νεανικού τουρισμού και την ενίσχυση του ενδιαφέροντος τους για το νησί.

Εφαρμογές που συνδυάζουν το έντυπο με το ψηφιακό, αξιοποιώντας την τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality) και της άμεσης ανταπόκρισης με έγκυρες πληροφορίες για το νησί και τα Platinum Members του προγράμματος Mykonos Promo – Santorini Promo – Aegean Islands Promo καθώς και MykonosBest.eu - SantoriniBest.eu και ParosBest.eu. Οι εφαρμογές αυτές είναι διαθέσιμες τον τελευταίο χρόνο σε google play και apple store καθώς επίσης έχουν προβληθεί στις σημαντικότερες εκθέσεις του εξωτερικού και σημειώνουν σημαντική ανταπόκριση από το κοινό.