Η ΕΕ ενεργοποιεί το Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (EES) – Προειδοποιήσεις για καθυστερήσεις και “πλήρη σύγχυση”

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποιεί την Κυριακή το πολυαναμενόμενο Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (Entry/Exit System – EES), σηματοδοτώντας μια μεγάλη αλλαγή για τους ταξιδιώτες εκτός ΕΕ, όπως οι Βρετανοί, που επισκέπτονται χώρες του Σένγκεν χωρίς βίζα.

Το νέο σύστημα προβλέπει ότι οι επισκέπτες θα πρέπει να καταχωρούν για πρώτη φορά βιομετρικά δεδομένα προσώπου και δακτυλικών αποτυπωμάτων, με σκοπό την αντικατάσταση της χειροκίνητης σφράγισης διαβατηρίων. Η εφαρμογή του θα γίνει σταδιακά μέσα σε διάστημα 180 ημερών, με τουλάχιστον το 10% των διασυνοριακών διελεύσεων να απαιτεί εγγραφή από την πρώτη ημέρα. Ωστόσο, παραμένει ασαφές πού ακριβώς θα ισχύσει αρχικά το μέτρο.

Ο Tom Jenkins, διευθύνων σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουριστικών Οργανισμών (ETOA), δήλωσε χαρακτηριστικά πως “επικρατεί πλήρης σύγχυση”:

“Δεν λαμβάνουμε καμία σαφή ενημέρωση. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι θα ξεκινήσει από τις 12 Οκτωβρίου – χωρίς να είναι ξεκάθαρο ποια σημεία συνόρων θα το εφαρμόσουν.”

Ο Jenkins προειδοποίησε ότι το μερικό λανσάρισμα του συστήματος “δεν είναι λειτουργικά εφικτό”, καθώς οι αρχές φαίνεται να επιχειρούν “να ξεκινήσουν την καταχώριση ακόμη και χωρίς ολοκληρωμένη ηλεκτρονική υποδομή”.

“Θα βλέπουμε λοιπόν και καταχωρίσεις και σφραγίδες στα διαβατήρια ταυτόχρονα”, σχολίασε ειρωνικά.

Πρόσθεσε πως η ενεργοποίηση του EES είναι προϋπόθεση για να τεθεί σε λειτουργία το επόμενο στάδιο, δηλαδή το Σύστημα Ευρωπαϊκής Ταξιδιωτικής Πληροφόρησης και Άδειας (ETIAS).

Η Eurostar έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα ξεκινήσει σχετικούς ελέγχους για ορισμένους ταξιδιώτες που αναχωρούν από το Λονδίνο St Pancras, ωστόσο, σύμφωνα με τον Jenkins, “πουθενά αλλού δεν υπάρχει σαφήνεια”.

Παρά τις ανησυχίες, επισήμανε ότι το σύστημα μπορεί να απενεργοποιηθεί προσωρινά αν προκαλέσει καθυστερήσεις, επισημαίνοντας:

“Αν προκύψει χάος, μπορούν να επιστρέψουν στους παραδοσιακούς ελέγχους διαβατηρίων. Δεν θα είναι καταστροφικό, απλώς κουραστικό.”

Εκτίμησε επίσης ότι η έναρξη στη “χαμηλή” τουριστική περίοδο μειώνει τον κίνδυνο σοβαρών επιπτώσεων:

“Θα μοιάζει λίγο-πολύ με τη διαδικασία εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες.”

Στο Travel Convention που πραγματοποιήθηκε στη Μαγιόρκα, ο Mark Tanzer, επικεφαλής της ABTA, προέβλεψε “αναπόφευκτες καθυστερήσεις”, αλλά υπογράμμισε ότι το EES θα προσφέρει μακροπρόθεσμα οφέλη:

“Όταν θα έχουν συλλεχθεί όλα τα βιομετρικά δεδομένα, η διέλευση των συνόρων θα γίνεται πιο γρήγορα, χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά έλεγχος διαβατηρίου.”

Από την πλευρά της, η Julia Lo Bue-Said, διευθύνουσα σύμβουλος της Advantage Travel Partnership, χαρακτήρισε “απογοητευτική” την απόφαση της Eurostar να ζητά πρόσθετη τεκμηρίωση από τους ταξιδιώτες, κάνοντας λόγο για “περιττή πολυπλοκότητα” και συμβούλευσε τους επιβάτες να προβλέπουν περισσότερο χρόνο για τους ελέγχους ασφαλείας.