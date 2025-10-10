Η ΕΕ ενεργοποιεί το Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (EES) – Προειδοποιήσεις για καθυστερήσεις και “πλήρη σύγχυση”
10 Oct 2025, 17:48 | ΧΡΗΣΤΙΚΑ
TornosNews.gr
Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποιεί την Κυριακή το πολυαναμενόμενο Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (Entry/Exit System – EES), σηματοδοτώντας μια μεγάλη αλλαγή για τους ταξιδιώτες εκτός ΕΕ, όπως οι Βρετανοί, που επισκέπτονται χώρες του Σένγκεν χωρίς βίζα.
Το νέο σύστημα προβλέπει ότι οι επισκέπτες θα πρέπει να καταχωρούν για πρώτη φορά βιομετρικά δεδομένα προσώπου και δακτυλικών αποτυπωμάτων, με σκοπό την αντικατάσταση της χειροκίνητης σφράγισης διαβατηρίων. Η εφαρμογή του θα γίνει σταδιακά μέσα σε διάστημα 180 ημερών, με τουλάχιστον το 10% των διασυνοριακών διελεύσεων να απαιτεί εγγραφή από την πρώτη ημέρα. Ωστόσο, παραμένει ασαφές πού ακριβώς θα ισχύσει αρχικά το μέτρο.
Ο Tom Jenkins, διευθύνων σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουριστικών Οργανισμών (ETOA), δήλωσε χαρακτηριστικά πως “επικρατεί πλήρης σύγχυση”:
“Δεν λαμβάνουμε καμία σαφή ενημέρωση. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι θα ξεκινήσει από τις 12 Οκτωβρίου – χωρίς να είναι ξεκάθαρο ποια σημεία συνόρων θα το εφαρμόσουν.”
Ο Jenkins προειδοποίησε ότι το μερικό λανσάρισμα του συστήματος “δεν είναι λειτουργικά εφικτό”, καθώς οι αρχές φαίνεται να επιχειρούν “να ξεκινήσουν την καταχώριση ακόμη και χωρίς ολοκληρωμένη ηλεκτρονική υποδομή”.
- “Θα βλέπουμε λοιπόν και καταχωρίσεις και σφραγίδες στα διαβατήρια ταυτόχρονα”, σχολίασε ειρωνικά.
Πρόσθεσε πως η ενεργοποίηση του EES είναι προϋπόθεση για να τεθεί σε λειτουργία το επόμενο στάδιο, δηλαδή το Σύστημα Ευρωπαϊκής Ταξιδιωτικής Πληροφόρησης και Άδειας (ETIAS).
Η Eurostar έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα ξεκινήσει σχετικούς ελέγχους για ορισμένους ταξιδιώτες που αναχωρούν από το Λονδίνο St Pancras, ωστόσο, σύμφωνα με τον Jenkins, “πουθενά αλλού δεν υπάρχει σαφήνεια”.
Παρά τις ανησυχίες, επισήμανε ότι το σύστημα μπορεί να απενεργοποιηθεί προσωρινά αν προκαλέσει καθυστερήσεις, επισημαίνοντας:
- “Αν προκύψει χάος, μπορούν να επιστρέψουν στους παραδοσιακούς ελέγχους διαβατηρίων. Δεν θα είναι καταστροφικό, απλώς κουραστικό.”
Εκτίμησε επίσης ότι η έναρξη στη “χαμηλή” τουριστική περίοδο μειώνει τον κίνδυνο σοβαρών επιπτώσεων:
- “Θα μοιάζει λίγο-πολύ με τη διαδικασία εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες.”
Στο Travel Convention που πραγματοποιήθηκε στη Μαγιόρκα, ο Mark Tanzer, επικεφαλής της ABTA, προέβλεψε “αναπόφευκτες καθυστερήσεις”, αλλά υπογράμμισε ότι το EES θα προσφέρει μακροπρόθεσμα οφέλη:
- “Όταν θα έχουν συλλεχθεί όλα τα βιομετρικά δεδομένα, η διέλευση των συνόρων θα γίνεται πιο γρήγορα, χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά έλεγχος διαβατηρίου.”
Από την πλευρά της, η Julia Lo Bue-Said, διευθύνουσα σύμβουλος της Advantage Travel Partnership, χαρακτήρισε “απογοητευτική” την απόφαση της Eurostar να ζητά πρόσθετη τεκμηρίωση από τους ταξιδιώτες, κάνοντας λόγο για “περιττή πολυπλοκότητα” και συμβούλευσε τους επιβάτες να προβλέπουν περισσότερο χρόνο για τους ελέγχους ασφαλείας.
διαβάστε ακόμα
- Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε αυστηρότερο μηχανισμό για την αναστολή απαλλαγής από βίζα 07/10 | 16:43
- Διαγωνισμός για υπηρεσίες διαμονής σε ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη 07/10 | 06:25
- Σχολή Αρτοποιίας Κρήτης (Ηράκλειο) | Νέο Τμήμα -Έναρξη 11/11/2025 03/10 | 16:11
- Η DKG Development παραδίδει Safe House για θύματα ενδοοικογενειακής βίας στον Πειραιά 02/10 | 13:40
- ΥΠΑ | Κανονικά οι πτήσεις την 1η Οκτωβρίου 30/09 | 11:13
- Hellenic Properties: Μια ανακαινισμένη πρώην βασιλική κατοικία στην Κηφισιά μετεξελίσσεται σε ένα καινοτόμο έργο 19/09 | 17:34
- H DKG Development και η IWG φέρνουν το brand HQ στον Πειραιά 18/09 | 22:10
- 10ο CASSINI Hackathon στην Ελλάδα: Δορυφορικά δεδομένα για τον βιώσιμο τουρισμό - Ξεκίνησαν οι εγγραφές 09/09 | 11:44
- Οι Ημέρες Καριέρας επιστρέφουν στο Metropolitan Expo 04/09 | 12:13
- Εκδήλωση για τη συμπλήρωση 120 ετών από την ίδρυση της Ορθοπαιδικής Χειρουργικής στην Ιατρική Σχολή 04/09 | 14:04
δημοφιλέστερα
- 1 Sundair: Τρία νέα δρομολόγια τσάρτερ για Ηράκλειο, Κω και Ρόδο 10.10.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 2 Jet2, Ryanair, easyJet: «Φτερά» για Ελλάδα με 21 προσθήκες το 2026 10.10.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 3 Τουρισμός | Πώς η Χίος μετατρέπει την έλλειψη διεθνών συνδέσεων σε πλεονέκτημα - Μιλούν στο Τ.Ν. τοπικοί παράγοντες. 08.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 4 Aegean: Νέες χειμερινές συνδέσεις με Κωνσταντινούπολη και Πράγα από τη Θεσσαλονίκη 10.10.2025 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- 5 Έδεσσα: Το πρώτο Χορωδιακό Φεστιβάλ ανοίγει νέους πολιτιστικούς ορίζοντες 10.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Πέντε Έλληνες σεφ στους καλύτερους του κόσμου 07.10.2025 | ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
- 7 Σήμα τουριστικού καταλύματος φιλικού προς τα ζώα συντροφιάς 09.10.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
- 8 ΕΟΤ: Εκδήλωση για τη νέα πτήση Αθήνα - Αμβούργο της Sky Express |Το ωράριο λειτουργίας των Γραφείων Πληροφοριών 10.10.2025 | ΕΟΤ
- 9 Η «Παραδοσιακή Στράτα» των Χανίων με 10.000 συμμετέχοντες φέτος 10.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 10 Aναβάθμιση των υποδομών των τουριστικών λιμένων | H Όλγα Κεφαλογιάννη στο Olympic Yacht Show 10.10.2025 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ