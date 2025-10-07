Διαγωνισμός για υπηρεσίες διαμονής σε ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη
07 Oct 2025, 06:25 | ΧΡΗΣΤΙΚΑ
Σοφία Κοντογιάννη
Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες προκήρυξε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών διαμονής σε ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη των συμμετεχόντων στη διοργάνωση Ευρωπαϊκό Γκολμπολ Ανδρών Β’ κατηγορίας 2026 εκτιμώμενης αξίας 80.558,41 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Αναλυτικά, αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών διαμονής σε ξενοδοχείο κατηγορίας 5 αστέρων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης και όμορων Δήμων, στο πλαίσιο της διεξαγωγής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Γκόλμπολ Ανδρών Β’ Κατηγορίας 2026, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην πόλη της Θεσσαλονίκης, κατά το χρονικό διάστημα από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2026.
Η εν λόγω διοργάνωση διεξάγεται ανά διετία και περιλαμβάνει τη συμμετοχή 10 εθνικών ομάδων. Η Θεσσαλονίκη έχει ιστορικά συνδεθεί με την ανάπτυξη του αθλήματος του γκόλμπολ στη χώρα, έχοντας λειτουργήσει ως κομβικό σημείο εξέλιξης και προώθησής του τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, ιδίως στον τομέα του παρα-αθλητισμού και της ένταξης ατόμων με οπτική αναπηρία.
Στο πλαίσιο της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει 70 δωμάτια για το χρονικό διάστημα από 28.6.2026 έως 6.7.2026. Επίσης, θα παρέχει 10 δωμάτια για επιπλέον 2 διανυκτερεύσεις, για τις ημερομηνίες 27.6.2026 και 6.7.2026. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνονται παροχή διατροφής, και συγκεκριμένα πρωινού και βραδινού γεύματος, για όλους τους συμμετέχοντες (αθλητές και συνοδούς), σε ξεχωριστή, κατά αποκλειστικότητα διαθέσιμη αίθουσα του ξενοδοχείου, η οποία πρέπει να είναι πλήρως προσβάσιμη και κατάλληλα διαμορφωμένη για άτομα με αναπηρία.
Παράλληλα, θα παρέχεται δωρεάν, αυτόματη και απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο (Wi-Fi) για όλους τους συμμετέχοντες και δωρεάν χρήση στεγασμένων χώρων στάθμευσης. Στο πλαίσιο των υπό ανάθεση υπηρεσιών, προβλέπεται επιπλέον η παραχώρηση 2 αιθουσών, και ειδικότερα μίας αίθουσας συναντήσεων, κατάλληλης για τη διεξαγωγή τεχνικού meeting, χωρητικότητας έως 40 ατόμων, για την 29η Ιουνίου 2026 και μίας αίθουσας επιφάνειας μεγαλύτερης ή ίσης των 30 τ.μ., διαμορφωμένης κατάλληλα για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Οργανωτικής Επιτροπής και του προσωπικού των αγώνων, για όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, από 27 Ιουνίου έως 6 Ιουλίου 2026.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 15η Οκτωβρίου και ώρα 15:00 και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης η 21η Οκτωβρίου και ώρα 15:00.
διαβάστε ακόμα
- Σχολή Αρτοποιίας Κρήτης (Ηράκλειο) | Νέο Τμήμα -Έναρξη 11/11/2025 03/10 | 16:11
- Η DKG Development παραδίδει Safe House για θύματα ενδοοικογενειακής βίας στον Πειραιά 02/10 | 13:40
- ΥΠΑ | Κανονικά οι πτήσεις την 1η Οκτωβρίου 30/09 | 11:13
- Hellenic Properties: Μια ανακαινισμένη πρώην βασιλική κατοικία στην Κηφισιά μετεξελίσσεται σε ένα καινοτόμο έργο 19/09 | 17:34
- H DKG Development και η IWG φέρνουν το brand HQ στον Πειραιά 18/09 | 22:10
- 10ο CASSINI Hackathon στην Ελλάδα: Δορυφορικά δεδομένα για τον βιώσιμο τουρισμό - Ξεκίνησαν οι εγγραφές 09/09 | 11:44
- Οι Ημέρες Καριέρας επιστρέφουν στο Metropolitan Expo 04/09 | 12:13
- Εκδήλωση για τη συμπλήρωση 120 ετών από την ίδρυση της Ορθοπαιδικής Χειρουργικής στην Ιατρική Σχολή 04/09 | 14:04
- Πέντε κατακυρώσεις διαγωνισμών σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Λέρο 04/09 | 07:15
- Emirates | Open Day, σε Ρόδο και Αθήνα, πρόσληψης μελών για το πλήρωμα καμπίνας 27/08 | 11:34
δημοφιλέστερα
- 1 Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν δύο νέα ευρωπαϊκά έργα Erasmus+ από το ΜΑΙΧ στα Χανιά 06.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 2 Ο Δήμος Πύργου επενδύει στον συνεδριακό τουρισμό 06.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 3 Οι διακοπές εμπειρίας στην Ελλάδα προκαλούν το ενδιαφέρον των Βρετανών 06.10.2025 | ΕΟΤ
- 4 Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Τι έδειξε η πρώτη σεζόν στα ξενοδοχεία 03.10.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 5 Διεθνές συνέδριο για την προώθηση της εκπαιδευτικής καινοτομίας στη Λάρισα 07.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 6 Έλλειψη εργαζομένων στον τουρισμό: Κάθε χρόνο και χειρότερα | 3 παράγοντες εισηγούνται λύσεις 07.10.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 7 Αποφάσεις για 5 ξενοδοχεία σε Ηράκλειο, Τζουμέρκα, Σπέτσες, Ζάκυνθο και Ρόδο 07.10.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 8 Νέες σημαντικές δωρεές από ξενοδοχεία σε νοσοκομεία, σχολεία και άλλες υπηρεσίες 07.10.2025 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- 9 30 χρόνια ΠΡΟΤΟΥΡ | Επετειακή εκδήλωση για τους οραματιστές του Ροδιακού Τουρισμού 06.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
- 10 Πλήθος κόσμου στο 2ο Φεστιβάλ Τεχνών και Πολιτισμού του Δήμου Χερσονήσου 06.10.2025 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ