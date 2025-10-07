Διαγωνισμός για υπηρεσίες διαμονής σε ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη

Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες προκήρυξε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών διαμονής σε ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη των συμμετεχόντων στη διοργάνωση Ευρωπαϊκό Γκολμπολ Ανδρών Β’ κατηγορίας 2026 εκτιμώμενης αξίας 80.558,41 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αναλυτικά, αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών διαμονής σε ξενοδοχείο κατηγορίας 5 αστέρων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης και όμορων Δήμων, στο πλαίσιο της διεξαγωγής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Γκόλμπολ Ανδρών Β’ Κατηγορίας 2026, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην πόλη της Θεσσαλονίκης, κατά το χρονικό διάστημα από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2026.

Η εν λόγω διοργάνωση διεξάγεται ανά διετία και περιλαμβάνει τη συμμετοχή 10 εθνικών ομάδων. Η Θεσσαλονίκη έχει ιστορικά συνδεθεί με την ανάπτυξη του αθλήματος του γκόλμπολ στη χώρα, έχοντας λειτουργήσει ως κομβικό σημείο εξέλιξης και προώθησής του τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, ιδίως στον τομέα του παρα-αθλητισμού και της ένταξης ατόμων με οπτική αναπηρία.

Στο πλαίσιο της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει 70 δωμάτια για το χρονικό διάστημα από 28.6.2026 έως 6.7.2026. Επίσης, θα παρέχει 10 δωμάτια για επιπλέον 2 διανυκτερεύσεις, για τις ημερομηνίες 27.6.2026 και 6.7.2026. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνονται παροχή διατροφής, και συγκεκριμένα πρωινού και βραδινού γεύματος, για όλους τους συμμετέχοντες (αθλητές και συνοδούς), σε ξεχωριστή, κατά αποκλειστικότητα διαθέσιμη αίθουσα του ξενοδοχείου, η οποία πρέπει να είναι πλήρως προσβάσιμη και κατάλληλα διαμορφωμένη για άτομα με αναπηρία.

Παράλληλα, θα παρέχεται δωρεάν, αυτόματη και απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο (Wi-Fi) για όλους τους συμμετέχοντες και δωρεάν χρήση στεγασμένων χώρων στάθμευσης. Στο πλαίσιο των υπό ανάθεση υπηρεσιών, προβλέπεται επιπλέον η παραχώρηση 2 αιθουσών, και ειδικότερα μίας αίθουσας συναντήσεων, κατάλληλης για τη διεξαγωγή τεχνικού meeting, χωρητικότητας έως 40 ατόμων, για την 29η Ιουνίου 2026 και μίας αίθουσας επιφάνειας μεγαλύτερης ή ίσης των 30 τ.μ., διαμορφωμένης κατάλληλα για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Οργανωτικής Επιτροπής και του προσωπικού των αγώνων, για όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, από 27 Ιουνίου έως 6 Ιουλίου 2026.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 15η Οκτωβρίου και ώρα 15:00 και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης η 21η Οκτωβρίου και ώρα 15:00.













